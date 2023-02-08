https://uz.sputniknews.ru/20230208/kak-spastis-vo-vremya-zemletryaseniya---tri-soveta-eksperta-32119524.html

Как спастись во время землетрясения - три совета эксперта

Как спастись во время землетрясения - три совета эксперта

Безопасные места, правила поведения и никакой паники – о том, что следует делать во время внезапных сильных подземных толчков, рассказали в Центре симуляции института гражданской защиты МЧС Узбекистана.

2023-02-08T20:04+0500

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видео

землетрясение

безопасность

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В Турции и Сирии 6 февраля произошло разрушительное землетрясение. Тысячи погибших и еще больше пострадавших. Точно спрогнозировать подземные толчки сегодня практически невозможно. Но как не поддаться панике и правильно действовать, чтобы спасти жизнь себе и своим близким корреспонденту Sputnik рассказали в Центре симуляции института гражданской защиты МЧС Узбекистана. А сама корреспондент испытала на себе силу толчков магнитудой 7,8 балла. Об этом – в нашем видео.

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