https://uz.sputniknews.ru/20230208/kak-spastis-vo-vremya-zemletryaseniya---tri-soveta-eksperta-32119524.html
Как спастись во время землетрясения - три совета эксперта
Как спастись во время землетрясения - три совета эксперта
Безопасные места, правила поведения и никакой паники – о том, что следует делать во время внезапных сильных подземных толчков, рассказали в Центре симуляции института гражданской защиты МЧС Узбекистана.
2023-02-08T20:04+0500
2023-02-08T20:04+0500
2023-02-08T20:04+0500
видео
землетрясение
безопасность
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В Турции и Сирии 6 февраля произошло разрушительное землетрясение. Тысячи погибших и еще больше пострадавших. Точно спрогнозировать подземные толчки сегодня практически невозможно. Но как не поддаться панике и правильно действовать, чтобы спасти жизнь себе и своим близким корреспонденту Sputnik рассказали в Центре симуляции института гражданской защиты МЧС Узбекистана. А сама корреспондент испытала на себе силу толчков магнитудой 7,8 балла. Об этом – в нашем видео.
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видео что делать во время землетрясения как спастись где безопасные места что чувствует человек где спрятаться что не надо делать центр симуляции института гражданской защиты
видео что делать во время землетрясения как спастись где безопасные места что чувствует человек где спрятаться что не надо делать центр симуляции института гражданской защиты
Как спастись во время землетрясения - три совета эксперта
Безопасные места, правила поведения и никакой паники – о том, что следует делать во время внезапных сильных подземных толчков, рассказали в Центре симуляции института гражданской защиты МЧС Узбекистана.
В Турции и Сирии 6 февраля произошло разрушительное землетрясение. Тысячи погибших и еще больше пострадавших.
Точно спрогнозировать подземные толчки сегодня практически невозможно. Но как не поддаться панике и правильно действовать, чтобы спасти жизнь себе и своим близким корреспонденту Sputnik рассказали в Центре симуляции института гражданской защиты МЧС Узбекистана.
А сама корреспондент испытала на себе силу толчков магнитудой 7,8 балла. Об этом – в нашем видео
.