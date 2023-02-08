Как выглядели турецкие и сирийские города до землетрясения и как выглядят сейчас - фото

Турецкий город Кахраманмараш в 2008 году.
Турецкий город Кахраманмараш в 2008 году.
Разрушения в городе Кахраманмараш, Турция, 6 февраля 2023 года.
Мечеть Haji Yusuf в Малатье, Турция, до землетрясения.
Поврежденная историческая мечеть Haji Yusuf в результате землетрясения в турецкой Малатье, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Поврежденная историческая мечеть Haji Yusuf в результате землетрясения в турецкой Малатье, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Диярбакыр в Турции до землетрясения.
Диярбакыр в Турции до землетрясения.
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр.
Разрушенное в результате землетрясения здание в турецком городе Диярбакыр.
Разрушенное в результате землетрясения здание в турецком городе Диярбакыр.
Вид турецкой крепости Газиантеп до землетрясения.
Вид турецкой крепости Газиантеп до землетрясения.
Крепость Газиантеп в Турции, построенная почти 2 тыс. лет назад и внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, была повреждена землетрясением 6 февраля.
Крепость Газиантеп в Турции, построенная почти 2 тыс. лет назад и внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, была повреждена землетрясением 6 февраля.
Город Адана в Турции.
Мужчина в поисках людей в разрушенном здании в Адане, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Мужчина в поисках людей в разрушенном здании в Адане, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.
Вид цитадели в Алеппо до разрушения землетрясением.
Вид цитадели в Алеппо до разрушения землетрясением.
Древняя цитадель Алеппо повреждена в результате смертоносного землетрясения, которое потрясло Сирию 6 февраля 2023 года.
Древняя цитадель Алеппо повреждена в результате смертоносного землетрясения, которое потрясло Сирию 6 февраля 2023 года.
Замок Маргат (аль-Маркаб), крепость крестоносцев на средиземноморском побережье Сирии, тоже пострадала от землетрясения. На данный момент фото разрушений нет, поэтому на фото вид замка 2022 года.
Замок Маргат (аль-Маркаб), крепость крестоносцев на средиземноморском побережье Сирии, тоже пострадала от землетрясения. На данный момент фото разрушений нет, поэтому на фото вид замка 2022 года.
Люди греются рядом с рухнувшим зданием в Малатье, Турция, вторник, 7 февраля 2023 года.
Люди греются рядом с рухнувшим зданием в Малатье, Турция, вторник, 7 февраля 2023 года.