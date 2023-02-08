Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20230208/kak-vyglyadeli-turetskie-i-siriyskie-goroda-do-zemletryaseniya-i-kak-vyglyadyat-seychas---foto-32066566.html
Как выглядели турецкие и сирийские города до землетрясения и как выглядят сейчас - фото
Как выглядели турецкие и сирийские города до землетрясения и как выглядят сейчас - фото
Сильное землетрясение в Турции и Сирии разрушило десятки зданий, в том числе уникальных культурных объектов. Как выглядели турецкие и сирийские города до катастрофы и как они выглядят сейчас - в фотоподборке Sputnik.
2023-02-08T22:00+0500
2023-02-08T22:00+0500
фото
турция
сирия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/08/32107258_0:100:1281:820_1920x0_80_0_0_9f8378c574d729e023962e6884133434.jpg
турция
сирия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/08/32107258_26:0:1253:920_1920x0_80_0_0_acb707772c1a8062ec97d899978120a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото подборка турция сирия города до землетрясения после разрушения шокирующие кадры разрушенные здания достопримечательности жилые дома руины кахраманмараш малатья диярбакыр газиантеп адана алеппо маргат
фото подборка турция сирия города до землетрясения после разрушения шокирующие кадры разрушенные здания достопримечательности жилые дома руины кахраманмараш малатья диярбакыр газиантеп адана алеппо маргат

Как выглядели турецкие и сирийские города до землетрясения и как выглядят сейчас - фото

22:00 08.02.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Сильное землетрясение в Турции и Сирии разрушило десятки зданий, в том числе жилых домов и культурных объектов. Как выглядели турецкие и сирийские города до катастрофы и как они выглядят сейчас - в фотоподборке Sputnik.
CC BY-SA 3.0 / Selim Akturk / Kahramanmaras, Trabzon Avenue

Турецкий город Кахраманмараш в 2008 году.

Турецкий город Кахраманмараш в 2008 году. - Sputnik Узбекистан
1/15
CC BY-SA 3.0 / Selim Akturk / Kahramanmaras, Trabzon Avenue

Турецкий город Кахраманмараш в 2008 году.

© AP Photo / DIA Images

Разрушения в городе Кахраманмараш, Турция, 6 февраля 2023 года.

Разрушения в городе Кахраманмараш, Турция, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
2/15
© AP Photo / DIA Images

Разрушения в городе Кахраманмараш, Турция, 6 февраля 2023 года.

CC BY-SA 4.0 / Dosseman / Malatya Yeni Cami

Мечеть Haji Yusuf в Малатье, Турция, до землетрясения.

Мечеть Haji Yusuf в Малатье, Турция, до землетрясения. - Sputnik Узбекистан
3/15
CC BY-SA 4.0 / Dosseman / Malatya Yeni Cami

Мечеть Haji Yusuf в Малатье, Турция, до землетрясения.

© AP Photo / DIA images

Поврежденная историческая мечеть Haji Yusuf в результате землетрясения в турецкой Малатье, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

Поврежденная историческая мечеть Haji Yusuf в результате землетрясения в турецкой Малатье, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
4/15
© AP Photo / DIA images

Поврежденная историческая мечеть Haji Yusuf в результате землетрясения в турецкой Малатье, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

CC BY-SA 3.0 / Uspn / A park inside the very western part of the old city wall in Diyarbakır

Диярбакыр в Турции до землетрясения.

Диярбакыр в Турции до землетрясения. - Sputnik Узбекистан
5/15
CC BY-SA 3.0 / Uspn / A park inside the very western part of the old city wall in Diyarbakır

Диярбакыр в Турции до землетрясения.

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в фотобанк

Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр.

Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Сертач Каяр
/
Перейти в фотобанк

Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр.

© Sputnik / Sertac Kayar / Перейти в фотобанк

Разрушенное в результате землетрясения здание в турецком городе Диярбакыр.

Разрушенное в результате землетрясения здание в турецком городе Диярбакыр. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Sertac Kayar
/
Перейти в фотобанк

Разрушенное в результате землетрясения здание в турецком городе Диярбакыр.

CC BY-SA 3.0 / Klaus-Peter Simon / Festung von Gaziantep, Türkei (cropped)

Вид турецкой крепости Газиантеп до землетрясения.

Вид турецкой крепости Газиантеп до землетрясения. - Sputnik Узбекистан
8/15
CC BY-SA 3.0 / Klaus-Peter Simon / Festung von Gaziantep, Türkei (cropped)

Вид турецкой крепости Газиантеп до землетрясения.

© Foto : Public domain/VOA/Orhan Erkılıç

Крепость Газиантеп в Турции, построенная почти 2 тыс. лет назад и внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, была повреждена землетрясением 6 февраля.

Крепость Газиантеп в Турции, построенная почти 2 тыс. лет назад и внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, была повреждена землетрясением 6 февраля. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Foto : Public domain/VOA/Orhan Erkılıç

Крепость Газиантеп в Турции, построенная почти 2 тыс. лет назад и внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, была повреждена землетрясением 6 февраля.

CC BY 3.0 / hakan kozan / Adana, Reşatbey Mh., Seyhan-Adana, Turkey

Город Адана в Турции.

Город Адана в Турции. - Sputnik Узбекистан
10/15
CC BY 3.0 / hakan kozan / Adana, Reşatbey Mh., Seyhan-Adana, Turkey

Город Адана в Турции.

© AP Photo / Khalil Hamra

Мужчина в поисках людей в разрушенном здании в Адане, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

Мужчина в поисках людей в разрушенном здании в Адане, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
11/15
© AP Photo / Khalil Hamra

Мужчина в поисках людей в разрушенном здании в Адане, Турция, понедельник, 6 февраля 2023 года.

CC BY 2.0 / Lazhar Neftien / Aleppo citadel Museum

Вид цитадели в Алеппо до разрушения землетрясением.

Вид цитадели в Алеппо до разрушения землетрясением. - Sputnik Узбекистан
12/15
CC BY 2.0 / Lazhar Neftien / Aleppo citadel Museum

Вид цитадели в Алеппо до разрушения землетрясением.

© AFP 2023

Древняя цитадель Алеппо повреждена в результате смертоносного землетрясения, которое потрясло Сирию 6 февраля 2023 года.

Древняя цитадель Алеппо повреждена в результате смертоносного землетрясения, которое потрясло Сирию 6 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP 2023

Древняя цитадель Алеппо повреждена в результате смертоносного землетрясения, которое потрясло Сирию 6 февраля 2023 года.

© AFP 2023 / Louai Beshara

Замок Маргат (аль-Маркаб), крепость крестоносцев на средиземноморском побережье Сирии, тоже пострадала от землетрясения. На данный момент фото разрушений нет, поэтому на фото вид замка 2022 года.

Замок Маргат (аль-Маркаб), крепость крестоносцев на средиземноморском побережье Сирии, тоже пострадала от землетрясения. На данный момент фото разрушений нет, поэтому на фото вид замка 2022 года. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AFP 2023 / Louai Beshara

Замок Маргат (аль-Маркаб), крепость крестоносцев на средиземноморском побережье Сирии, тоже пострадала от землетрясения. На данный момент фото разрушений нет, поэтому на фото вид замка 2022 года.

© AP Photo / Emrah Gurel

Люди греются рядом с рухнувшим зданием в Малатье, Турция, вторник, 7 февраля 2023 года.

Люди греются рядом с рухнувшим зданием в Малатье, Турция, вторник, 7 февраля 2023 года. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AP Photo / Emrah Gurel

Люди греются рядом с рухнувшим зданием в Малатье, Турция, вторник, 7 февраля 2023 года.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0