Как выглядели турецкие и сирийские города до землетрясения и как выглядят сейчас - фото

Подписаться на

Сильное землетрясение в Турции и Сирии разрушило десятки зданий, в том числе жилых домов и культурных объектов. Как выглядели турецкие и сирийские города до катастрофы и как они выглядят сейчас - в фотоподборке Sputnik.