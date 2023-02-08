https://uz.sputniknews.ru/20230208/na-perevale-kamchik-vozmojny-snejnye-zanosy-i-gololed---uzgidromet-32092335.html

На перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед - Узгидромет

На перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед - Узгидромет

Узгидромет опубликовал экстренное предупреждение. Подробности - в нашем материале.

2023-02-08T08:04+0500

2023-02-08T08:04+0500

2023-02-08T08:04+0500

общество

узгидромет

снег

гололед

перевал

перевал качмик

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. На участке перевала "Камчик" автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 8-9 февраля ожидаются снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 м, усиление ветра до 15-20 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица. Об этом сообщает Узгидромет.Также, в связи с ожидаемыми осадками и значительными изменениями температуры воздуха 8-13 февраля объявляется лавинная опасность в горных районах республики, в том числе:В Узгидромете предупредили граждан, проживающих в горной местности, а также отдыхающих и водителей, двигающихся в горных районах соблюдать меры предосторожности.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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на перевале камчик возможны снежные заносы и гололед узгидромет узгидромет опубликовал экстренное предупреждение подробности в нашем материале