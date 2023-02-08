https://uz.sputniknews.ru/20230208/na-perevale-kamchik-vozmojny-snejnye-zanosy-i-gololed---uzgidromet-32092335.html
На перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед - Узгидромет
На перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед - Узгидромет
Узгидромет опубликовал экстренное предупреждение. Подробности - в нашем материале.
2023-02-08T08:04+0500
2023-02-08T08:04+0500
2023-02-08T08:04+0500
общество
узгидромет
снег
гололед
перевал
перевал качмик
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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. На участке перевала "Камчик" автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 8-9 февраля ожидаются снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 м, усиление ветра до 15-20 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица. Об этом сообщает Узгидромет.Также, в связи с ожидаемыми осадками и значительными изменениями температуры воздуха 8-13 февраля объявляется лавинная опасность в горных районах республики, в том числе:В Узгидромете предупредили граждан, проживающих в горной местности, а также отдыхающих и водителей, двигающихся в горных районах соблюдать меры предосторожности.
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на перевале камчик возможны снежные заносы и гололед узгидромет узгидромет опубликовал экстренное предупреждение подробности в нашем материале
на перевале камчик возможны снежные заносы и гололед узгидромет узгидромет опубликовал экстренное предупреждение подробности в нашем материале
На перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед - Узгидромет
Узгидромет опубликовал экстренное предупреждение. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik
. На участке перевала "Камчик" автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 8-9 февраля ожидаются снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 м, усиление ветра до 15-20 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица. Об этом сообщает
Узгидромет.
Также, в связи с ожидаемыми осадками и значительными изменениями температуры воздуха 8-13 февраля объявляется лавинная опасность в горных районах республики, в том числе:
по Кашкадарьинской области: в Китабском, Шахрисябзком районах;
по Сурхандарьинской области: в Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском и Байсунском районах;
по Самаркандской области: в Самаркандском, Ургутском районах;
по Джизакской области: в Заминском Бахмалском районах;
по Ташкентской области: в Паркентском, Ахангаранском, Бостанлыкском районах и в урочище Чимган Чаткальской горной системы;
по Наманганской области: в Папском районе;
по Ферганской области: в Сохском, Ферганском районах.
В Узгидромете предупредили граждан, проживающих в горной местности, а также отдыхающих и водителей, двигающихся в горных районах соблюдать меры предосторожности.