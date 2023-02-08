https://uz.sputniknews.ru/20230208/uzbekistanskie-spasateli-dostali-iz-pod-zavalov-9-chelovek-32103874.html

Узбекистанские спасатели достали из-под завалов 9 человек - видео

Узбекистанские спасатели достали из-под завалов 9 человек - видео

Сотрудники МЧС из Узбекистана и других стран работают в зоне бедствия круглосуточно.

2023-02-08T13:06+0500

2023-02-08T13:06+0500

2023-02-08T13:06+0500

происшествия

узбекистан

турция

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/08/32094226_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_511d0539a44a2a0fee9d2b75d98c7d64.jpg

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Сотрудники МЧС Узбекистана, работающие в зоне масштабного землетрясения в Турции, спасли из-под завалов девять человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций республики.Спасатели также извлекли 12 тел погибших. Узбекистанские специалисты работают в городах Овакент и Жумабозор Хатайской области Турции. Сюда прибыло около 100 сотрудников МЧС, в том числе кинологи с обученными собаками, и три аварийно-спасательные машины.Спасатели из разных стран работают в зоне бедствия круглосуточно, чтобы успеть спасти как можно больше людей. Дипломатические представительства республики в Турции помогают своим соотечественникам перебраться из пострадавших районов в безопасные места и вернуться на родину.Как мы сообщали ранее, из района стихийного бедствия вывезли молодежную сборную республики по спортивной борьбе. Никто из спортсменов не пострадал.В Посольстве Узбекистана в Анкаре работает круглосуточный штаб, куда граждане страны могут обратиться по телефону +90-538-035-85-34.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.По данным на вечер 7 февраля в результате стихийного бедствия на территории Турции погиб 1 узбекистанец, еще 15 числились пропавшими без вести. ️Как сообщает генконсульство Узбекистана в Стамбуле, с двумя из них уже установлена связь, розыск 13 продолжается.️Число жертв от землетрясения в Турции увеличилось до 5 894, раненых — 34 810. ️В Сирии погибшими числятся до 1250 человек, пострадали более 2 тыс.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео узбекистан спасатели мчс землетрясение сирия турция спасли 9 человек достали из-под завалов