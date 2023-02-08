https://uz.sputniknews.ru/20230208/v-tashkente-startoval-uzbeksko-slovenskiy-biznes-forum-32110524.html

В Ташкенте стартовал узбекско-словенский бизнес-форум

В Ташкенте стартовал узбекско-словенский бизнес-форум

Делегация из Словении проведет в Узбекистане встречи с представителями МИД и других ведомств республики.

2023-02-08T16:04+0500

2023-02-08T16:04+0500

2023-02-08T16:04+0500

политика

узбекистан

визит

делегация

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. В Ташкенте начал работу узбекско-словенский бизнес-форум, сообщает ИА "Дунё".С приветственной речью к участникам форума обратились вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр иностранных дел Словении Таня Файон.В ходе трехдневного визита делегация из Словении проведет переговоры с представителями Министерства иностранных дел и других ведомств, посетит Университет мировой экономики и дипломатии, где встретится с профессорско-преподавательским составом и учащимися столичного вуза.

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