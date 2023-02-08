https://uz.sputniknews.ru/20230208/v-turnire-bolshogo-shlema-po-dzyudo-v-tashkente-primut-uchastie-23-strany-32092806.html

В турнире "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте примут участие 23 страны

В турнире "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте примут участие 23 страны

Какие страны подали заявки на участие в турнире "Большого шлема" в Ташкенте - читайте в нашем материале.

2023-02-08T10:08+0500

2023-02-08T10:08+0500

2023-02-08T10:08+0500

спорт

дзюдо

турнир "большого шлема"

турнир

ташкент

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Турнир “Большого шлема” по дзюдо пройдет в Ташкенте с 3 по 5 марта. В нём будут разыграны рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба НОК.В данное время 23 национальные команды зарегистрированы для участия в данных стартах. Среди заявленных участников можно встретить таких спортсменов, как кубинца Энди Гранда, завоевавшего золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг на первенстве планеты, которое проходило в Ташкенте в прошлом году.Так, в данное время список стран, подавших заявки на участие в турнире "Большого Шлема" Ташкент-2023, выглядит следующим образом: Канада, Центральноафриканская Республика, Китайский Тайбэй, Куба, Кипр, Эстония, Великобритания, Ямайка, Казахстан, Ливан, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Польша, Самоа, Саудовская Аравия, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, США, Вьетнам.

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Sputnik Узбекистан

в турнире большого шлема по дзюдо в ташкенте примут участие 23 страны какие страны подали заявки на участие в турнире большого шлема в ташкенте читайте в нашем материале