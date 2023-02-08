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В турнире "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте примут участие 23 страны
В турнире "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте примут участие 23 страны
Какие страны подали заявки на участие в турнире "Большого шлема" в Ташкенте - читайте в нашем материале.
2023-02-08T10:08+0500
2023-02-08T10:08+0500
спорт
дзюдо
турнир "большого шлема"
турнир
ташкент
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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Турнир “Большого шлема” по дзюдо пройдет в Ташкенте с 3 по 5 марта. В нём будут разыграны рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба НОК.В данное время 23 национальные команды зарегистрированы для участия в данных стартах. Среди заявленных участников можно встретить таких спортсменов, как кубинца Энди Гранда, завоевавшего золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг на первенстве планеты, которое проходило в Ташкенте в прошлом году.Так, в данное время список стран, подавших заявки на участие в турнире "Большого Шлема" Ташкент-2023, выглядит следующим образом: Канада, Центральноафриканская Республика, Китайский Тайбэй, Куба, Кипр, Эстония, Великобритания, Ямайка, Казахстан, Ливан, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Польша, Самоа, Саудовская Аравия, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, США, Вьетнам.
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в турнире большого шлема по дзюдо в ташкенте примут участие 23 страны какие страны подали заявки на участие в турнире большого шлема в ташкенте читайте в нашем материале
в турнире большого шлема по дзюдо в ташкенте примут участие 23 страны какие страны подали заявки на участие в турнире большого шлема в ташкенте читайте в нашем материале

В турнире "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте примут участие 23 страны

10:08 08.02.2023
© Федерация дзюдо УзбекистанаЧемпионат Узбекистана среди юниоров
Чемпионат Узбекистана среди юниоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2023
© Федерация дзюдо Узбекистана
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Какие страны подали заявки на участие в турнире "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Турнир “Большого шлема” по дзюдо пройдет в Ташкенте с 3 по 5 марта. В нём будут разыграны рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба НОК.
В данное время 23 национальные команды зарегистрированы для участия в данных стартах. Среди заявленных участников можно встретить таких спортсменов, как кубинца Энди Гранда, завоевавшего золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг на первенстве планеты, которое проходило в Ташкенте в прошлом году.
Так, в данное время список стран, подавших заявки на участие в турнире "Большого Шлема" Ташкент-2023, выглядит следующим образом: Канада, Центральноафриканская Республика, Китайский Тайбэй, Куба, Кипр, Эстония, Великобритания, Ямайка, Казахстан, Ливан, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Польша, Самоа, Саудовская Аравия, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, США, Вьетнам.
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