В турнире "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте примут участие 23 страны
© Федерация дзюдо УзбекистанаЧемпионат Узбекистана среди юниоров
© Федерация дзюдо Узбекистана
Какие страны подали заявки на участие в турнире "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Турнир “Большого шлема” по дзюдо пройдет в Ташкенте с 3 по 5 марта. В нём будут разыграны рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба НОК.
В данное время 23 национальные команды зарегистрированы для участия в данных стартах. Среди заявленных участников можно встретить таких спортсменов, как кубинца Энди Гранда, завоевавшего золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг на первенстве планеты, которое проходило в Ташкенте в прошлом году.
Так, в данное время список стран, подавших заявки на участие в турнире "Большого Шлема" Ташкент-2023, выглядит следующим образом: Канада, Центральноафриканская Республика, Китайский Тайбэй, Куба, Кипр, Эстония, Великобритания, Ямайка, Казахстан, Ливан, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Польша, Самоа, Саудовская Аравия, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, США, Вьетнам.