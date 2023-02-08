https://uz.sputniknews.ru/20230208/v-uzbekistane-uvelichat-obemy-proizvodstva-potrebitelskix-tovarov-32091924.html

В Узбекистане увеличат объемы производства потребительских товаров

В Узбекистане увеличат объемы производства потребительских товаров

В этом году в республике планируют снизить уровень инфляции до 10%.

2023-02-08T09:06+0500

2023-02-08T09:06+0500

2023-02-08T09:06+0500

политика

узбекистан

производство

потребители

товар

товары

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам снижения уровня инфляции в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе совещания отметили, что по итогам 2022 года инфляция в республике составила 12,3%. В этом году, задействовав все экономические механизмы, планируется снизить этот показатель до уровня ниже 10%.Участники совещания подчеркнули, что для этого необходимо увеличить объемы производства потребительских товаров, в том числе продуктов питания, снизить затраты на их логистику "от поля до стола" и обеспечить их ценовую доступность. Глава государства дал указания по эффективному использованию 200 тыс. гектаров земель, выделенных населению для увеличения производства сельскохозяйственной продукции.Для системной организации этих мероприятий была поставлена ​​задача разработать отдельные "дорожные карты" по каждому району и городу в зависимости от потенциала регионов.Также было отмечено, что для повышения доходов населения важно привлекать свободные средства граждан на финансовый рынок.Кроме этого, на совещании ответственным лицам даны поручения по расширению привлекательных для населения видов финансовых услуг.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в этом году в республике планируют снизить уровень инфляции до 10% в узбекистане увеличат объемы производства потребительских товаров