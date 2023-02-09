https://uz.sputniknews.ru/20230209/distsiplina-na-pervom-meste-kak-uzbekistanskie-boksery-gotovyatsya-k-chm---video-32141813.html

Дисциплина на первом месте: как узбекистанские боксеры готовятся к ЧМ - видео

Дисциплина на первом месте: как узбекистанские боксеры готовятся к ЧМ - видео

Чемпионат мира по боксу впервые пройдет в Узбекистане в начале мая. Прославленные узбекистанские боксеры активно готовятся к состязаниям. Как проходят тренировки – в нашем видео.

2023-02-09T18:54+0500

2023-02-09T18:54+0500

2023-02-09T18:54+0500

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спорт

бокс

узбекистан

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Чемпионат мира AIBA по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте. Члены национальной сборной уже начали подготовку к турниру.Тренировки проходят каждый день в колледже Олимпийского резерва. Узбекистанские боксеры занимаются под руководством опытных."Дисциплина, порядок для боксера на первом месте”, - делится Нурислом Исмаилов.О том, как проходят тренировки, кого узбекистанцы считают своими главными соперниками и в каких еще соревнованиях планируют участвовать – в сюжете корреспондента Sputnik.

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