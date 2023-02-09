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Дисциплина на первом месте: как узбекистанские боксеры готовятся к ЧМ - видео
Дисциплина на первом месте: как узбекистанские боксеры готовятся к ЧМ - видео
Чемпионат мира по боксу впервые пройдет в Узбекистане в начале мая. Прославленные узбекистанские боксеры активно готовятся к состязаниям. Как проходят тренировки – в нашем видео.
2023-02-09T18:54+0500
2023-02-09T18:54+0500
2023-02-09T18:54+0500
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Чемпионат мира AIBA по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте. Члены национальной сборной уже начали подготовку к турниру.Тренировки проходят каждый день в колледже Олимпийского резерва. Узбекистанские боксеры занимаются под руководством опытных."Дисциплина, порядок для боксера на первом месте”, - делится Нурислом Исмаилов.О том, как проходят тренировки, кого узбекистанцы считают своими главными соперниками и в каких еще соревнованиях планируют участвовать – в сюжете корреспондента Sputnik.
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видео узбекистан ташкент чемпионат мира подготовка тренировки как готовятся кто главный соперник сюжет репортаж эксклюзив
видео узбекистан ташкент чемпионат мира подготовка тренировки как готовятся кто главный соперник сюжет репортаж эксклюзив
Дисциплина на первом месте: как узбекистанские боксеры готовятся к ЧМ - видео
Чемпионат мира по боксу впервые пройдет в Узбекистане в начале мая. Прославленные узбекистанские боксеры активно готовятся к состязаниям. Как проходят тренировки – в нашем видео.
Чемпионат мира AIBA по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте. Члены национальной сборной уже начали подготовку к турниру.
Тренировки проходят каждый день в колледже Олимпийского резерва. Узбекистанские боксеры занимаются под руководством опытных.
"Дисциплина, порядок для боксера на первом месте”, - делится Нурислом Исмаилов.
О том, как проходят тренировки, кого узбекистанцы считают своими главными соперниками и в каких еще соревнованиях планируют участвовать – в сюжете корреспондента Sputnik.