https://uz.sputniknews.ru/20230209/kak-vyglyadel-korabl-nazvannyy-v-chest-alishera-navoi-32142043.html

Как выглядел корабль, названный в честь Алишера Навои

Как выглядел корабль, названный в честь Алишера Навои

Сухогруз, носивший имя великого поэта, построили в 1969 году на судоверфях бывшей Югославии.

2023-02-09T18:13+0500

2023-02-09T18:13+0500

2023-02-09T18:25+0500

это интересно

корабль

алишер навои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/09/32134085_0:54:1001:617_1920x0_80_0_0_8f68cfcc68bf24131b9000ad4d87c03d.jpg

ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Алишер Навои – личность планетарного масштаба. Его бессмертные произведения являются золотым фондом мировой литературы и широко известны во всех уголках земли. Статуи поэта установлены в Москве, Минске, Баку, Вашингтоне, Сеуле, Токио, других городах мира. Но не только в камне был увековечен облик великого поэта.В 1969 году с судоверфей бывшей Югославии сошел морской корабль - сухогруз, которому присвоили имя Алишера Навои. Это было большое судно грузоподъемностью 10204 тонн. Длина его составляла 159,45 метра, ширина - 21,25 метра.Многие годы этот корабль бороздил просторы Мирового океана, перевозя различные грузы. В 1999 году морской труженик был выведен из эксплуатации. Символично, что сухогруз, носивший имя великого поэта, выполнял исключительно мирные функции.К слову, на морские просторы по сей выходят корабли, чьи названия связаны с Узбекистаном: "Узбекистан", "Ташкент", "Бухара", "Самарканд", "Андижан", "Коканд", "Хамза".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фото как выглядел корабль сухогруз информация данные алишер навои когда построен водоизмещение