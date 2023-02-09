https://uz.sputniknews.ru/20230209/kak-vyglyadel-korabl-nazvannyy-v-chest-alishera-navoi-32142043.html
Как выглядел корабль, названный в честь Алишера Навои
Как выглядел корабль, названный в честь Алишера Навои
Сухогруз, носивший имя великого поэта, построили в 1969 году на судоверфях бывшей Югославии.
2023-02-09T18:13+0500
2023-02-09T18:13+0500
2023-02-09T18:25+0500
это интересно
корабль
алишер навои
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Алишер Навои – личность планетарного масштаба. Его бессмертные произведения являются золотым фондом мировой литературы и широко известны во всех уголках земли. Статуи поэта установлены в Москве, Минске, Баку, Вашингтоне, Сеуле, Токио, других городах мира. Но не только в камне был увековечен облик великого поэта.В 1969 году с судоверфей бывшей Югославии сошел морской корабль - сухогруз, которому присвоили имя Алишера Навои. Это было большое судно грузоподъемностью 10204 тонн. Длина его составляла 159,45 метра, ширина - 21,25 метра.Многие годы этот корабль бороздил просторы Мирового океана, перевозя различные грузы. В 1999 году морской труженик был выведен из эксплуатации. Символично, что сухогруз, носивший имя великого поэта, выполнял исключительно мирные функции.К слову, на морские просторы по сей выходят корабли, чьи названия связаны с Узбекистаном: "Узбекистан", "Ташкент", "Бухара", "Самарканд", "Андижан", "Коканд", "Хамза".
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фото как выглядел корабль сухогруз информация данные алишер навои когда построен водоизмещение
фото как выглядел корабль сухогруз информация данные алишер навои когда построен водоизмещение
Как выглядел корабль, названный в честь Алишера Навои
18:13 09.02.2023 (обновлено: 18:25 09.02.2023)
Сухогруз, носивший имя великого поэта, построили в 1969 году на судоверфях бывшей Югославии.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Алишер Навои – личность планетарного масштаба. Его бессмертные произведения являются золотым фондом мировой литературы и широко известны во всех уголках земли.
Статуи поэта установлены в Москве, Минске, Баку, Вашингтоне, Сеуле, Токио, других городах мира. Но не только в камне был увековечен облик великого поэта.
В 1969 году с судоверфей бывшей Югославии сошел морской корабль - сухогруз, которому присвоили имя Алишера Навои. Это было большое судно грузоподъемностью 10204 тонн. Длина его составляла 159,45 метра, ширина - 21,25 метра.
Многие годы этот корабль бороздил просторы Мирового океана, перевозя различные грузы. В 1999 году морской труженик был выведен из эксплуатации. Символично, что сухогруз, носивший имя великого поэта, выполнял исключительно мирные функции.
К слову, на морские просторы по сей выходят корабли, чьи названия связаны с Узбекистаном: "Узбекистан", "Ташкент", "Бухара", "Самарканд", "Андижан", "Коканд", "Хамза".