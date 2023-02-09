https://uz.sputniknews.ru/20230209/mejdu-zimoy-i-vesnoy-prognoz-na-9-fevralya-32122041.html
Между зимой и весной: прогноз на 9 февраля
Между зимой и весной: прогноз на 9 февраля
В четверг по Узбекистану пройдут дожди, переходящие в снег, предупреждает Узгидромет.
2023-02-09T09:08+0500
2023-02-09T09:08+0500
2023-02-09T09:08+0500
общество
погода
прогноз
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. В четверг в нескольких регионах Узбекистана пройдут дожди, переходящие в снег, сообщает пресс-служба Гидрометеорологической службы Узбекистана.Такая погода ожидается в Ташкенте, Ташкентской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областях. В Сурхандарьинской области и регионах Ферганской долины – дождь, в Каракалпакстане и Хорезмской области без осадков.Температура воздуха ночью опустится местами до 10 градусов мороза, днем по республике 4-10 градусов тепла.В Ташкенте облачно, временами дождь, возможен снег и туман. Температура воздуха и ночью, и днем будет около 5-7 градусов тепла.В предгорных и горных районах дожди и снег, местами сильные. Лавиноопасно. Температура воздуха ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода прогноз
Между зимой и весной: прогноз на 9 февраля
В четверг по Узбекистану пройдут дожди, переходящие в снег, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik.
В четверг в нескольких регионах Узбекистана пройдут дожди, переходящие в снег, сообщает
пресс-служба Гидрометеорологической службы Узбекистана.
Такая погода ожидается в Ташкенте, Ташкентской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областях. В Сурхандарьинской области и регионах Ферганской долины – дождь, в Каракалпакстане и Хорезмской области без осадков.
Температура воздуха ночью опустится местами до 10 градусов мороза, днем по республике 4-10 градусов тепла.
В Ташкенте облачно, временами дождь, возможен снег и туман. Температура воздуха и ночью, и днем будет около 5-7 градусов тепла.
В предгорных и горных районах дожди и снег, местами сильные. Лавиноопасно. Температура воздуха ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.