https://uz.sputniknews.ru/20230209/mejdu-zimoy-i-vesnoy-prognoz-na-9-fevralya-32122041.html

Между зимой и весной: прогноз на 9 февраля

Между зимой и весной: прогноз на 9 февраля

В четверг по Узбекистану пройдут дожди, переходящие в снег, предупреждает Узгидромет.

2023-02-09T09:08+0500

2023-02-09T09:08+0500

2023-02-09T09:08+0500

общество

погода

прогноз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24687942_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_ecf10444ee507e820a780a319d7e526a.jpg

ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. В четверг в нескольких регионах Узбекистана пройдут дожди, переходящие в снег, сообщает пресс-служба Гидрометеорологической службы Узбекистана.Такая погода ожидается в Ташкенте, Ташкентской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областях. В Сурхандарьинской области и регионах Ферганской долины – дождь, в Каракалпакстане и Хорезмской области без осадков.Температура воздуха ночью опустится местами до 10 градусов мороза, днем по республике 4-10 градусов тепла.В Ташкенте облачно, временами дождь, возможен снег и туман. Температура воздуха и ночью, и днем будет около 5-7 градусов тепла.В предгорных и горных районах дожди и снег, местами сильные. Лавиноопасно. Температура воздуха ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

погода прогноз