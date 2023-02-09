https://uz.sputniknews.ru/20230209/neyroset-pokazala-kak-by-vyglyadel-alisher-navoi-segodnya-32135920.html
Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодня
Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодня
Искусственный интеллект помог создать визуализацию известного поэта.
2023-02-09T22:00+0500
2023-02-09T22:00+0500
2023-02-09T22:00+0500
это интересно
поэт
алишер навои
искусство
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Нейросеть способна на многое. Например, визуализировать известного поэта Алишера Навои с помощью искусственного интеллекта. В сервисах Stable Diffusion и DALL·E 2 мы решили узнать о том, как бы выглядел поэт сегодня. Результат– смотрите в нашей фотоподборке.
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алишер навои поэт день рождения портрет нейросеть искусственный интеллект как выглядел в современности с ноутбуком телефоном
алишер навои поэт день рождения портрет нейросеть искусственный интеллект как выглядел в современности с ноутбуком телефоном
Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодня
Искусственный интеллект помог создать визуализацию известного поэта.
Нейросеть способна на многое. Например, визуализировать известного поэта Алишера Навои с помощью искусственного интеллекта. В сервисах Stable Diffusion и DALL·E 2 мы решили узнать о том, как бы выглядел поэт сегодня. Результат– смотрите в нашей фотоподборке.
© Sputnik
При первом запросе искусственный интеллект выдал Алишера Навои с седой бородой и ноутбуком.
При первом запросе искусственный интеллект выдал Алишера Навои с седой бородой и ноутбуком.
© Sputnik
А в следующем, поэт получился молодым.
А в следующем, поэт получился молодым.
© Sputnik
Гаджеты в руках поэта были неотъемлемой частью всех результатов, которые выдавала нейросеть.
Гаджеты в руках поэта были неотъемлемой частью всех результатов, которые выдавала нейросеть.
© Sputnik
Здесь искусственный интеллект предложил нам погрузиться в мир живописи и создал портрет поэта в цветущем саду.
Здесь искусственный интеллект предложил нам погрузиться в мир живописи и создал портрет поэта в цветущем саду.
© Sputnik
А в последнем запросе получился харизматичный мужчина в чалме.
А в последнем запросе получился харизматичный мужчина в чалме.