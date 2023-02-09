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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодня
Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодня
Искусственный интеллект помог создать визуализацию известного поэта.
2023-02-09T22:00+0500
2023-02-09T22:00+0500
это интересно
поэт
алишер навои
искусство
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Нейросеть способна на многое. Например, визуализировать известного поэта Алишера Навои с помощью искусственного интеллекта. В сервисах Stable Diffusion и DALL·E 2 мы решили узнать о том, как бы выглядел поэт сегодня. Результат– смотрите в нашей фотоподборке.
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алишер навои поэт день рождения портрет нейросеть искусственный интеллект как выглядел в современности с ноутбуком телефоном
алишер навои поэт день рождения портрет нейросеть искусственный интеллект как выглядел в современности с ноутбуком телефоном

Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодня

22:00 09.02.2023
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НовостиTelegram
Искусственный интеллект помог создать визуализацию известного поэта.
Нейросеть способна на многое. Например, визуализировать известного поэта Алишера Навои с помощью искусственного интеллекта. В сервисах Stable Diffusion и DALL·E 2 мы решили узнать о том, как бы выглядел поэт сегодня. Результат– смотрите в нашей фотоподборке.
© Sputnik

При первом запросе искусственный интеллект выдал Алишера Навои с седой бородой и ноутбуком.

При первом запросе искусственный интеллект выдал Алишера Навои с седой бородой и ноутбуком. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Sputnik

При первом запросе искусственный интеллект выдал Алишера Навои с седой бородой и ноутбуком.

© Sputnik

А в следующем, поэт получился молодым.

А в следующем, поэт получился молодым. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Sputnik

А в следующем, поэт получился молодым.

© Sputnik

Гаджеты в руках поэта были неотъемлемой частью всех результатов, которые выдавала нейросеть.

Гаджеты в руках поэта были неотъемлемой частью всех результатов, которые выдавала нейросеть. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Sputnik

Гаджеты в руках поэта были неотъемлемой частью всех результатов, которые выдавала нейросеть.

© Sputnik

Здесь искусственный интеллект предложил нам погрузиться в мир живописи и создал портрет поэта в цветущем саду.

Здесь искусственный интеллект предложил нам погрузиться в мир живописи и создал портрет поэта в цветущем саду. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Sputnik

Здесь искусственный интеллект предложил нам погрузиться в мир живописи и создал портрет поэта в цветущем саду.

© Sputnik

А в последнем запросе получился харизматичный мужчина в чалме.

А в последнем запросе получился харизматичный мужчина в чалме. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Sputnik

А в последнем запросе получился харизматичный мужчина в чалме.

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