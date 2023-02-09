https://uz.sputniknews.ru/20230209/neyroset-pokazala-kak-by-vyglyadel-alisher-navoi-segodnya-32135920.html

Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодня

Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодня

Искусственный интеллект помог создать визуализацию известного поэта.

2023-02-09T22:00+0500

2023-02-09T22:00+0500

2023-02-09T22:00+0500

это интересно

поэт

алишер навои

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/09/32134862_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_88955ee6dd0e9237692fe621dbd911f6.jpg

Нейросеть способна на многое. Например, визуализировать известного поэта Алишера Навои с помощью искусственного интеллекта. В сервисах Stable Diffusion и DALL·E 2 мы решили узнать о том, как бы выглядел поэт сегодня. Результат– смотрите в нашей фотоподборке.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

алишер навои поэт день рождения портрет нейросеть искусственный интеллект как выглядел в современности с ноутбуком телефоном