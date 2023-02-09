https://uz.sputniknews.ru/20230209/studenty-mgu-chitayut-stixi-alishera-navoi-na-uzbekskom-yazyke---video-32144617.html

Студенты МГУ читают стихи Алишера Навои на узбекском языке - видео

Студенты МГУ читают стихи Алишера Навои на узбекском языке - видео

Ко дню рождения Алишера Навои студенты Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова устроили челлендж: ребята читают фрагменты из своих любимых газелей великого узбекского поэта.

2023-02-09T19:48+0500

2023-02-09T19:48+0500

2023-02-09T19:48+0500

культура

алишер навои

стихи

мгу имени м.в. ломоносова

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ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Алишер Навои родился 9 февраля 1441 года. До своего 60-летия он не дожил всего месяц.Алишера Навои не случайно называют "мелодичным". Об этом говорит не только его псевдоним - Навои, который именно так и переводится. Его стихи и поэмы, написанные на литературном староузбекском (чагатайском) языке и фарси, гармоничны и благозвучны, словно журчание весеннего родника. Ведь в своих произведениях Навои использовал всю красоту и богатство родного языка.Исследователям творчества поэта, мыслителя, государственного и общественного деятеля известно около 30 крупных произведений и более 3 тысяч газелей (стихотворений). Специально для Sputnik Узбекистан россияне зачитали фрагменты из любимых произведений Алишера Навои.Выражаем благодарность за подготовку видео преподавателям кафедры стран Центральной Азии и Кавказа и тюркской филологии ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова.

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