Российская гражданская авиация: сто лет истории - фото

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкСотрудники аэропорта проводят флешмоб в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
1/15
Сотрудники аэропорта проводят флешмоб в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкСотрудники аэропорта проводят праздничную лотерею на мероприятиях в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
2/15
Сотрудники аэропорта проводят праздничную лотерею на мероприятиях в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЭкспозиция тематической выставки, открытой в честь празднования 100-летия гражданской авиации на территории терминала "Пулково-2".
3/15
Экспозиция тематической выставки, открытой в честь празднования 100-летия гражданской авиации на территории терминала "Пулково-2".
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкАвиационные двигатели на тематической выставке, открытой в честь празднования 100-летия гражданской авиации на территории терминала "Пулково-2".
4/15
Авиационные двигатели на тематической выставке, открытой в честь празднования 100-летия гражданской авиации на территории терминала "Пулково-2".
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкСотрудники аэропорта проводят праздничную лотерею на мероприятиях в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
5/15
Сотрудники аэропорта проводят праздничную лотерею на мероприятиях в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
© SputnikАвиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев у своего первого самолета АИР-1. 1927 год.
6/15
© Sputnik
Авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев у своего первого самолета АИР-1. 1927 год.
© Sputnik / A. NagralyanСтюардесса "Аэрофлота" Светлана Зенкина, победительница международного конкурса профессионального мастерства бортпроводников авиакомпаний соцстран в Будапеште, в кабине пилотов.
7/15
© Sputnik / A. Nagralyan
Стюардесса "Аэрофлота" Светлана Зенкина, победительница международного конкурса профессионального мастерства бортпроводников авиакомпаний соцстран в Будапеште, в кабине пилотов.
© Sputnik / Boris VdovenkoАэродром Петропавловск-Камчатский (ныне международный аэропорт "Елизово").
8/15
© Sputnik / Boris Vdovenko
Аэродром Петропавловск-Камчатский (ныне международный аэропорт "Елизово").
© Sputnik / N. SuharevЛетчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с рабочими Опытного завода гражданской авиации.
9/15
© Sputnik / N. Suharev
Летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с рабочими Опытного завода гражданской авиации.
© Sputnik / Georgij PetrusovСтюардессы на аэродроме Домодедово.
10/15
© Sputnik / Georgij Petrusov
Стюардессы на аэродроме Домодедово.
© Sputnik / Alexander MokletsovСверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, разработанный в опытном конструкторском бюро Андрея Туполева (ныне ПАО "Туполев", входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации), в аэропорту "Шереметьево" (ныне Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина). 5 июня 1969 года Ту-144 впервые в истории пассажирской авиации преодолел звуковой барьер.
11/15
© Sputnik / Alexander Mokletsov
Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, разработанный в опытном конструкторском бюро Андрея Туполева (ныне ПАО "Туполев", входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации), в аэропорту "Шереметьево" (ныне Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина). 5 июня 1969 года Ту-144 впервые в истории пассажирской авиации преодолел звуковой барьер.
© Sputnik / Georgij PetrusovМосковский аэропорт "Внуково". Стюардесса Аэрофлота после рейса.
12/15
© Sputnik / Georgij Petrusov
Московский аэропорт "Внуково". Стюардесса Аэрофлота после рейса.
© Sputnik / Viktor ChernovЗаслуженный пилот СССР, командир самолета Ил-86 Юрий Овсянников (слева) в аэропорту "Шереметьево" перед взлетом.
13/15
© Sputnik / Viktor Chernov
Заслуженный пилот СССР, командир самолета Ил-86 Юрий Овсянников (слева) в аэропорту "Шереметьево" перед взлетом.
© Sputnik / V. NechiporenkoСоветский экипаж самолета Ил-76 в аэропорту Токио, Япония.
14/15
© Sputnik / V. Nechiporenko
Советский экипаж самолета Ил-76 в аэропорту Токио, Япония.
© Sputnik / Vladimir IvanovОбслуживание пассажиров на борту самолета ИЛ-62.
15/15
© Sputnik / Vladimir Ivanov
Обслуживание пассажиров на борту самолета ИЛ-62.