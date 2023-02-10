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Российская гражданская авиация: сто лет истории - фото
Российская гражданская авиация: сто лет истории - фото
В России отмечают столетие гражданской авиации. Современные и архивные фотографии из истории российских авиаперевозок - в фотоподборке Sputnik.
2023-02-10T22:00+0500
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фото
россия
авиация
история
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фото 100 лет гражданской авиации архивные фото флеш-моб первые самолеты история бортпроводники проводницы стюардессы выставка
фото 100 лет гражданской авиации архивные фото флеш-моб первые самолеты история бортпроводники проводницы стюардессы выставка

Российская гражданская авиация: сто лет истории - фото

22:00 10.02.2023
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В России отмечают столетие гражданской авиации. Современные и архивные фотографии из истории российских авиаперевозок - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкСотрудники аэропорта проводят флешмоб в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
Сотрудники аэропорта проводят флешмоб в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту Пулково - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Alexei Danichev
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Сотрудники аэропорта проводят флешмоб в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкСотрудники аэропорта проводят праздничную лотерею на мероприятиях в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
Сотрудники аэропорта проводят праздничную лотерею на мероприятиях в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту Пулково - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Alexei Danichev
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Перейти в фотобанк
Сотрудники аэропорта проводят праздничную лотерею на мероприятиях в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЭкспозиция тематической выставки, открытой в честь празднования 100-летия гражданской авиации на территории терминала "Пулково-2".
Экспозиция тематической выставки, открытой в честь празднования 100-летия гражданской авиации на территории терминала Пулково-2 - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Alexei Danichev
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Экспозиция тематической выставки, открытой в честь празднования 100-летия гражданской авиации на территории терминала "Пулково-2".
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкАвиационные двигатели на тематической выставке, открытой в честь празднования 100-летия гражданской авиации на территории терминала "Пулково-2".
Авиационные двигатели на тематической выставке, открытой в честь празднования 100-летия гражданской авиации на территории терминала Пулково-2 - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Alexei Danichev
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Перейти в фотобанк
Авиационные двигатели на тематической выставке, открытой в честь празднования 100-летия гражданской авиации на территории терминала "Пулково-2".
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкСотрудники аэропорта проводят праздничную лотерею на мероприятиях в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
Сотрудники аэропорта проводят праздничную лотерею на мероприятиях в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту Пулково - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Alexei Danichev
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Сотрудники аэропорта проводят праздничную лотерею на мероприятиях в честь празднования 100-летия гражданской авиации в аэропорту "Пулково".
© SputnikАвиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев у своего первого самолета АИР-1. 1927 год.
Авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев у своего первого самолета АИР-1, 1927 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
Авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев у своего первого самолета АИР-1. 1927 год.
© Sputnik / A. NagralyanСтюардесса "Аэрофлота" Светлана Зенкина, победительница международного конкурса профессионального мастерства бортпроводников авиакомпаний соцстран в Будапеште, в кабине пилотов.
Стюардесса Аэрофлота Светлана Зенкина, победительница международного конкурса профессионального мастерства бортпроводников авиакомпаний соцстран в Будапеште, в кабине пилотов, 1988 год - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / A. Nagralyan
Стюардесса "Аэрофлота" Светлана Зенкина, победительница международного конкурса профессионального мастерства бортпроводников авиакомпаний соцстран в Будапеште, в кабине пилотов.
© Sputnik / Boris VdovenkoАэродром Петропавловск-Камчатский (ныне международный аэропорт "Елизово").
Аэродром Петропавловск-Камчатский, 1960 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Boris Vdovenko
Аэродром Петропавловск-Камчатский (ныне международный аэропорт "Елизово").
© Sputnik / N. SuharevЛетчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с рабочими Опытного завода гражданской авиации.
Летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Юрий Гагарин с рабочими Опытного завода гражданской авиации, 1972 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / N. Suharev
Летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с рабочими Опытного завода гражданской авиации.
© Sputnik / Georgij PetrusovСтюардессы на аэродроме Домодедово.
Стюардессы на аэродроме Домодедово, 1965 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Georgij Petrusov
Стюардессы на аэродроме Домодедово.
© Sputnik / Alexander MokletsovСверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, разработанный в опытном конструкторском бюро Андрея Туполева (ныне ПАО "Туполев", входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации), в аэропорту "Шереметьево" (ныне Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина). 5 июня 1969 года Ту-144 впервые в истории пассажирской авиации преодолел звуковой барьер.
Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 в аэропорту Шереметьево, 1969 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Mokletsov
Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, разработанный в опытном конструкторском бюро Андрея Туполева (ныне ПАО "Туполев", входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации), в аэропорту "Шереметьево" (ныне Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина). 5 июня 1969 года Ту-144 впервые в истории пассажирской авиации преодолел звуковой барьер.
© Sputnik / Georgij PetrusovМосковский аэропорт "Внуково". Стюардесса Аэрофлота после рейса.
Стюардесса Аэрофлота после рейса в московском аэропорте Внуково, 1961 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Georgij Petrusov
Московский аэропорт "Внуково". Стюардесса Аэрофлота после рейса.
© Sputnik / Viktor ChernovЗаслуженный пилот СССР, командир самолета Ил-86 Юрий Овсянников (слева) в аэропорту "Шереметьево" перед взлетом.
Заслуженный пилот СССР, командир самолета Ил-86 Юрий Овсянников (слева) в аэропорту Шереметьево перед взлетом, 1983 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Viktor Chernov
Заслуженный пилот СССР, командир самолета Ил-86 Юрий Овсянников (слева) в аэропорту "Шереметьево" перед взлетом.
© Sputnik / V. NechiporenkoСоветский экипаж самолета Ил-76 в аэропорту Токио, Япония.
Советский экипаж самолета Ил-76 в аэропорту Токио, Япония, 1990 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / V. Nechiporenko
Советский экипаж самолета Ил-76 в аэропорту Токио, Япония.
© Sputnik / Vladimir IvanovОбслуживание пассажиров на борту самолета ИЛ-62.
Обслуживание пассажиров на борту самолета ИЛ-62, 1981 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Ivanov
Обслуживание пассажиров на борту самолета ИЛ-62.
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