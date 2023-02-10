Российская гражданская авиация: сто лет истории - фото

© Sputnik / Alexander Mokletsov Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, разработанный в опытном конструкторском бюро Андрея Туполева (ныне ПАО "Туполев", входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации), в аэропорту "Шереметьево" (ныне Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина). 5 июня 1969 года Ту-144 впервые в истории пассажирской авиации преодолел звуковой барьер.