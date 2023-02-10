https://uz.sputniknews.ru/20230210/chislo-pogibshix-iz-za-zemletryaseniya-v-turtsii-vyroslo-do-17674-chelovek-32152541.html

Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 17674 человек

Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 17674 человек

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек. В Турции объявили семидневный общенациональный траур

2023-02-10T09:57+0500

2023-02-10T09:57+0500

2023-02-10T09:57+0500

турция

землетрясение

траур

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. При землетрясениях в Турции погибли 17 674 человека, ранены более 72 тысяч, передает РИА Новости с ссылкой на вице-президента Фуата Октай.Сейчас этими работами продолжают заниматься более 29 тысяч спасателей.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля, ставшим самым сильным за последние 84 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.

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турция, землетрясение, траур