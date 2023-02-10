https://uz.sputniknews.ru/20230210/chislo-pogibshix-iz-za-zemletryaseniya-v-turtsii-vyroslo-do-17674-chelovek-32152541.html
Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 17674 человек
Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 17674 человек
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек. В Турции объявили семидневный общенациональный траур
2023-02-10T09:57+0500
2023-02-10T09:57+0500
2023-02-10T09:57+0500
турция
землетрясение
траур
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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. При землетрясениях в Турции погибли 17 674 человека, ранены более 72 тысяч, передает РИА Новости с ссылкой на вице-президента Фуата Октай.Сейчас этими работами продолжают заниматься более 29 тысяч спасателей.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля, ставшим самым сильным за последние 84 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
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MIA „Rosiya Segodnya“
турция, землетрясение, траур
турция, землетрясение, траур
Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 17674 человек
В Турции объявили семидневный общенациональный траур.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik.
При землетрясениях в Турции погибли 17 674 человека, ранены более 72 тысяч, передает РИА Новости
с ссылкой на вице-президента Фуата Октай.
За последние 24 часа из-под завалов живыми извлекли 121 человека, заявил вице-президент.
Сейчас этими работами продолжают заниматься более 29 тысяч спасателей.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля, ставшим самым сильным за последние 84 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.
В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.