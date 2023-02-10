https://uz.sputniknews.ru/20230210/istrebiteli-nato-dlya-ukrainy-byt-ili-ne-byt-32149464.html

Истребители НАТО для Украины: быть или не быть

Истребители НАТО для Украины: быть или не быть

Лондон пытается активировать опцию передачи натовских истребителей киевскому режиму, хотя подходящими для этого самолетами не располагает

2023-02-10T11:07+0500

2023-02-10T11:07+0500

2023-02-10T11:07+0500

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нато

оружие

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истребитель

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Британский парк истребителей занимает 20 место в мире (119 единиц), и уступает по количеству машин авиапаркам Греции, Испании, Германии. Киевский режим рассчитывает на получение до 200 популярных в странах НАТО истребителей F-16. Британские ВВС таких самолетов не имеют. Декларированное Лондоном обучение летчиков ВСУ выглядит бессмысленным.Шумные гастроли главного киевского лицедея Владимира Зеленского в Лондоне и Париже вчера на какое-то время отвлекли внимание мировой общественности от трагических последствий землетрясения в Турции и Сирии. Однако на ситуацию в зоне российской СВО театрализованные "колядки" Зеленского точно не повлияли. Ресурсы НАТО недостаточны для победы в прокси-войне с Россией, а в прямом вооруженном конфликте альянс гарантированно обречен на уничтожение – потенциалом ядерной триады.На встречах в Лондоне и Париже украинский президент просил натовские истребители, которые якобы обеспечат Киеву победу, и это событие "изменит мир". Британия – крупнейший после США донор ВСУ. Лондон уже выделил 2,8 млрд долларов военной помощи, и столько же обещал в 2023 году. Премьер-министр Риши Сунак заявил о подготовке в Британии 10 тысяч украинских солдат, к которым вскоре присоединятся будущие танкисты Challenger 2, морские пехотинцы и летчики. Здесь начинаются объективные проблемы - ведь подходящих ВСУ самолетов у Лондона нет. Немногочисленные дорогие "невидимки" F-35 не обсуждаются. Старые британские истребители Eurofighter Typhoon будут списаны к 2025 году, и остаются "лишь тренировочными машинами, не подходящими для боя". Самолеты Tornado находятся "в аварийном состоянии", и королевскими ВВС не используются уже четыре года. Инструкторов не хватает даже для подготовки британских летчиков. Минимальный срок обучения пилотированию Eurofighter– три года, а лучше – пять.И все же, тема не закрыта. Британский премьер Риши Сунак официально обратился к министру обороны Бену Уоллесу с просьбой изучить, какие боевые самолеты Королевских ВВС могут быть переданы Украине "в долгосрочной перспективе". Передача натовских истребителей ВСУ обсуждается давно, Пентагон поддерживает эту идею, Белый дом пока против. Весы истории колеблются."Крылья свободы" или фанера над Парижем?Желание "бывшего комика в зеленой толстовке" обрести натовские "крылья свободы" нашло отклик и в Париже. Французский президент Эммануэль Макрон 8 февраля, перед ужином с украинским президентом и германским канцлером Олафом Шольцем бездоказательно заявил: "Россия не может и не должна выиграть эту войну". Параллельно в Пентагоне помощь киевскому режиму в очередной раз обсудили министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг, украинский ТВД – важный элемент военной адаптации альянса "для более эффективного решения проблем, создаваемых Россией". На этом фоне экс-командующий ВС Британии Ричард Бэрронс все же подчеркнул, что страны Запада не горят желанием оперативно поставлять Киеву истребители, потому что авиация ВСУ в обозримой перспективе не изменит ход конфликта. Пока неясно, когда начнется обучение украинских летчиков на Туманном Альбионе, и все же британское правительство рассматривает опцию предоставления Украине новых истребителей стандартов НАТО.Российская сторона в тот же день предупредила Лондон и другие западные столицы о гибельной опасности очередного витка эскалации в зоне СВО – поставки истребителей киевскому режиму приведут к "военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира".Президент РФ Владимир Путин в ночь на 9 февраля по видеосвязи провел оперативное совещание Совета Безопасности с участием председателя правительства Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора СВР Сергея Нарышкина, председателя Госдумы Вячеслава Володина, руководителя МЧС Александра Куренкова. Пресс-служба Кремля обозначила некоторые (инфраструктурные) вопросы, а в целом подобные, ночные совещания Совбеза России не обещают агрессорам из НАТО ничего хорошего.Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сегодня обвинил администрацию США во взрывах газопроводов "Северный поток" в сентябре, и пообещал "последствия". Россия считает, что "США и несколько союзников по НАТО причастны к этому отвратительному преступлению".На украинском ТВД Запад неоднократно нарушал собственные "красные линии", поднимая градус эскалации. Поставки Киеву РСЗО HIMARS, БМП Bradley и ЗРК Patriot, обещание "Леопардов", "Абрамсов" и "умных бомб" наземного базирования (GLSDB) – повышают вероятность появления в списке натовской "помощи" американских истребителей F-16 или аналогичных европейских самолетов. Вооруженные силы РФ к этому технологически подготовлены. Украинская армия "готовится к ужасному российскому наступлению". Неясно, готовы ли США и их союзники в Европе потерять несколько миллионов человек в безрассудной силовой попытке сохранения нацистского киевского режима?Авторитетное издание The American Conservative напоминает, что использовать Украину для борьбы с Россией – рискованная "игра в ядерную рулетку", и надеяться на лучшее – преступно: "Конечная цель Вашингтона, и долг перед американским народом – защита безопасности своей страны... Интерес США к будущему Украины скромен, а к будущему Крыма равен нулю".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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нато, оружие, украина, истребитель