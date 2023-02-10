https://uz.sputniknews.ru/20230210/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--32148738.html
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Концерт группы "ДиДюЛя", премьера спектакля и шоу мыльных пузырей. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-02-10T09:04+0500
2023-02-10T09:04+0500
2023-02-10T09:04+0500
культура
выходные
ташкент
концерт
спектакль
шоу
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Суббота, 11 февраляЗрителей ждет показ фильма-концерта южнокорейской группы BTS. В нем прозвучат лучшие хиты группы и концертные выступления в формате большого экрана.Время: 14:45, 17:00, 18:30Место: Compass CinemaТелефон для справок: (+998) 97−401−3308, (+998) 97−401−3309Музыканты из Ташкента, Москвы и Сибири представят девять живых номеров в стиле фри-джаза, академического авангарда и пост-рока. Видеосопровождением мероприятия станут работы режиссеров экспериментального кино страны Анжелы Ашихминой и Дмитрия Трофимова.Время: 16:00Место: Ташкент, Нукус 89Стоимость билета: 50-70 тыс. сумовНа сцене Государственного русского драматического театра Узбекистана пройдет премьера спектакля "Гамлет".Время: 17:00Место: Академический русский драматический театр УзбекистанаСтоимость билетов: 50 – 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−233−8165, (+998) 71−233−9715Камерный оркестр "Солисты Узбекистана" представят концертную программу с солистами из Болгарии, Румынии и Швейцарии в органном зале Государственной консерватории Узбекистана.Время: 18:30Место: Государственная КонсерваторияСтоимость билетов: 50 – 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Участники мероприятия могут принести вещи в хорошем состоянии и обменяться с другими участниками. Главная цель вечеринки –бережное потребление и забота об окружающей среде. Одежду, которая останется после мероприятия, передадут в детские дома и женские шелтеры.Время: 14:00Место: Bonum Factum GalleryВход свободныйТелефон для справок: (+998) 90−970−6440Воскресенье, 12 февраляНа сцене дворца "Дружба народов" пройдет сольный концерт Шохруххона. Артист исполнит свои хиты и презентует новые композиции.Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 25– 350 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−245−5609Участников ждет развлекательная шоу-программа с мыльными пузырями и клоунами. А также розыгрыш сладких подарков.Время: 18:00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Белорусский и российский гитарист исполнит яркие произведения на гитаре в стиле фолк-музыки на сцене Дома кинематографистов.Время: 20:00Место: Kinochilar Uyi (малый зал)Стоимость билетов: 250 - 850 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Посетителей ждет ярмарка с дегустацией десертов по японским рецептам, шоколад с фруктами и пирожные.Место: Anhor Park mallВход свободныйТелефон для справок: (+998) 93−396−7876, (+998) 77−018−3000Участники лекции узнают о жизни художника, а также разберут стиль импрессионизм и узнают различия графики и живописи. В свою очередь, мастер-класс пройдет в легком формате для детей, где они сделают открытки в стиле известных произведений Ван Гога.Участие бесплатноеМесто: УзЭкспоцентрТелефон для справок: (+998) 71 238 56 11, (+998) 90 168 16 00
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куда сходить на выходных в субботу воскресенье в ташкенте узбекистан культура топ мероприятий премьера фильма bts yet to come южнокорейская группа фестиваль экспериментальной музыки топот весны спектакль "гамлет" премьера государственный русский драматический театр swap party обмен вещами концерт шохруххон дворец дружба народов шоу мыльных пузырей группа дидюля дом кинематографистов выставка ярмарка сладостей мастер-класс лекция ван гог
куда сходить на выходных в субботу воскресенье в ташкенте узбекистан культура топ мероприятий премьера фильма bts yet to come южнокорейская группа фестиваль экспериментальной музыки топот весны спектакль "гамлет" премьера государственный русский драматический театр swap party обмен вещами концерт шохруххон дворец дружба народов шоу мыльных пузырей группа дидюля дом кинематографистов выставка ярмарка сладостей мастер-класс лекция ван гог
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Концерт группы "ДиДюЛя", премьера спектакля и шоу мыльных пузырей. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 11 февраля
Премьера фильма BTS: Yet To Come in Cinemas
Зрителей ждет показ фильма-концерта южнокорейской группы BTS. В нем прозвучат лучшие хиты группы и концертные выступления в формате большого экрана.
Время: 14:45, 17:00, 18:30
Телефон для справок: (+998) 97−401−3308, (+998) 97−401−3309
Фестиваль экспериментальной и импровизационной музыки "Топот Весны"
Музыканты из Ташкента, Москвы и Сибири представят девять живых номеров в стиле фри-джаза, академического авангарда и пост-рока. Видеосопровождением мероприятия станут работы режиссеров экспериментального кино страны Анжелы Ашихминой и Дмитрия Трофимова.
Стоимость билета: 50-70 тыс. сумов
Премьера спектакля "Гамлет"
На сцене Государственного русского драматического театра Узбекистана пройдет премьера спектакля "Гамлет".
Место: Академический русский драматический театр Узбекистана
Стоимость билетов: 50 – 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−8165, (+998) 71−233−9715
Камерный оркестр "Солисты Узбекистана" представят концертную программу с солистами из Болгарии, Румынии и Швейцарии в органном зале Государственной консерватории Узбекистана.
Место: Государственная Консерватория
Стоимость билетов: 50 – 200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Участники мероприятия могут принести вещи в хорошем состоянии и обменяться с другими участниками. Главная цель вечеринки –бережное потребление и забота об окружающей среде. Одежду, которая останется после мероприятия, передадут в детские дома и женские шелтеры.
Место: Bonum Factum Gallery
Телефон для справок: (+998) 90−970−6440
Воскресенье, 12 февраля
На сцене дворца "Дружба народов" пройдет сольный концерт Шохруххона. Артист исполнит свои хиты и презентует новые композиции.
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 25– 350 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−245−5609
Участников ждет развлекательная шоу-программа с мыльными пузырями и клоунами. А также розыгрыш сладких подарков.
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Белорусский и российский гитарист исполнит яркие произведения на гитаре в стиле фолк-музыки на сцене Дома кинематографистов.
Место: Kinochilar Uyi (малый зал)
Стоимость билетов: 250 - 850 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Выставка-ярмарка сладостей "Дастархан"
Посетителей ждет ярмарка с дегустацией десертов по японским рецептам, шоколад с фруктами и пирожные.
Телефон для справок: (+998) 93−396−7876, (+998) 77−018−3000
Мастер-класс и лекция в рамках выставки "Быть Ван Гогом"
Участники лекции узнают о жизни художника, а также разберут стиль импрессионизм и узнают различия графики и живописи. В свою очередь, мастер-класс пройдет в легком формате для детей, где они сделают открытки в стиле известных произведений Ван Гога.
Телефон для справок: (+998) 71 238 56 11, (+998) 90 168 16 00