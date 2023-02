https://uz.sputniknews.ru/20230210/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--32148738.html

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Концерт группы "ДиДюЛя", премьера спектакля и шоу мыльных пузырей. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 11 февраляЗрителей ждет показ фильма-концерта южнокорейской группы BTS. В нем прозвучат лучшие хиты группы и концертные выступления в формате большого экрана.Время: 14:45, 17:00, 18:30Место: Compass CinemaТелефон для справок: (+998) 97−401−3308, (+998) 97−401−3309Музыканты из Ташкента, Москвы и Сибири представят девять живых номеров в стиле фри-джаза, академического авангарда и пост-рока. Видеосопровождением мероприятия станут работы режиссеров экспериментального кино страны Анжелы Ашихминой и Дмитрия Трофимова.Время: 16:00Место: Ташкент, Нукус 89Стоимость билета: 50-70 тыс. сумовНа сцене Государственного русского драматического театра Узбекистана пройдет премьера спектакля "Гамлет".Время: 17:00Место: Академический русский драматический театр УзбекистанаСтоимость билетов: 50 – 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−233−8165, (+998) 71−233−9715Камерный оркестр "Солисты Узбекистана" представят концертную программу с солистами из Болгарии, Румынии и Швейцарии в органном зале Государственной консерватории Узбекистана.Время: 18:30Место: Государственная КонсерваторияСтоимость билетов: 50 – 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Участники мероприятия могут принести вещи в хорошем состоянии и обменяться с другими участниками. Главная цель вечеринки –бережное потребление и забота об окружающей среде. Одежду, которая останется после мероприятия, передадут в детские дома и женские шелтеры.Время: 14:00Место: Bonum Factum GalleryВход свободныйТелефон для справок: (+998) 90−970−6440Воскресенье, 12 февраляНа сцене дворца "Дружба народов" пройдет сольный концерт Шохруххона. Артист исполнит свои хиты и презентует новые композиции.Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 25– 350 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−245−5609Участников ждет развлекательная шоу-программа с мыльными пузырями и клоунами. А также розыгрыш сладких подарков.Время: 18:00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Белорусский и российский гитарист исполнит яркие произведения на гитаре в стиле фолк-музыки на сцене Дома кинематографистов.Время: 20:00Место: Kinochilar Uyi (малый зал)Стоимость билетов: 250 - 850 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Посетителей ждет ярмарка с дегустацией десертов по японским рецептам, шоколад с фруктами и пирожные.Место: Anhor Park mallВход свободныйТелефон для справок: (+998) 93−396−7876, (+998) 77−018−3000Участники лекции узнают о жизни художника, а также разберут стиль импрессионизм и узнают различия графики и живописи. В свою очередь, мастер-класс пройдет в легком формате для детей, где они сделают открытки в стиле известных произведений Ван Гога.Участие бесплатноеМесто: УзЭкспоцентрТелефон для справок: (+998) 71 238 56 11, (+998) 90 168 16 00

