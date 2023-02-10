https://uz.sputniknews.ru/20230210/prizrak-kieva-brodit-po-evrope-zelenskomu-podrezali-krylya-32174863.html

"Призрак Киева" бродит по Европе. Зеленскому подрезали крылья

"Призрак Киева" бродит по Европе. Зеленскому подрезали крылья

Президент Украины завершил европейское турне. Главной цели поездки — выпросить у Запада боевые самолеты — он так и не достиг.

2023-02-10T18:52+0500

2023-02-10T18:52+0500

2023-02-10T18:52+0500

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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. О том, как союзники приветствовали Зеленского и почему ему пока не дали того, что он хотел, — в материале РИА Новости.С разрешения СШАПервой остановкой стал Лондон, где глава Украины встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, королем Карлом III, а также выступил в парламенте.О скором прилете Зеленского в столицу Великобритании стало известно, когда президентский борт находился в воздухе. Дату визита выбрали неслучайно. Незадолго до этого Джо Байден выступил с речью в американском конгрессе и пообещал помогать Киеву "столько, сколько потребуется". Вероятно, заявление хозяина Белого дома стало зеленым светом для заокеанских партнеров.Премьер Великобритании Риши Сунак вслед за Байденом заверил Зеленского в дальнейшей поддержке. По его словам, Лондон приложит все усилия "по обучению украинских военнослужащих, распространив его на пилотов истребителей".Зеленский, в свою очередь, опять совершил "эффектный" шаг. В декабре он принес в американский конгресс украинский флаг с обращениями солдат ВСУ, теперь же подарил палате общин авиационный шлем с надписью: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее".В Сети даже пошли разговоры о том, что "подарок" принадлежал "призраку Киева" — мифическому летчику, якобы сбившему десятки российских истребителей.Ранее представитель канцелярии Сунака осторожно заявил: передавать боевые самолеты Украине в ближайшее время не планируется, но вопрос будет изучен. По словам чиновника, для отправки Eurofighter Typhoon необходимо разрешение Италии, Испании и Германии, а для F-35 — согласие США.Сам же британский премьер, хотя и не упомянул напрямую о поставках истребителей, сделал вполне четкие намеки. "Подготовка (украинских летчиков) позволит пилотам управлять современными боевыми самолетами, отвечающими стандартам НАТО", — подчеркнул Сунак."Изменившийся" МакронПрямиком из Лондона Зеленский вылетел в Париж, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии.Оба европейских лидера, подобно американцам и британцам, заверили украинского президента в поддержке. Но вновь обошлись без конкретики."Мы приступили в последние недели к новым поставкам оборонного оснащения, мы продолжим эти усилия и вместе обсудим оперативные потребности Украины. Мы всегда будем действовать в полной координации с нашими партнерами и союзниками", — заявил Макрон.Шольц упомянул недавнее решение о поставках танков, пообещав "так же поступать в будущем настолько долго, насколько будет необходимо".Зеленский покидал Париж явно воодушевленным. В интервью изданию Le Figaro он отметил корректировки в официальной позиции президента Франции. Еще летом прошлого года тот открыто заявлял, что Западу не надо пытаться унизить Россию. Такая риторика вызвала шквал критики, с учетом того что Макрон и раньше пытался взять на себя роль миротворца, а не антироссийского "ястреба"."Я думаю, что он изменился — и на этот раз изменился по-настоящему", — отметил Зеленский. Возможно, это попытка выдать желаемое за действительное: Париж, несмотря на военную помощь Украине, по-прежнему настаивает на разрешении конфликта дипломатическим путем.Планы на ЕвросоюзПосле парижской встречи Зеленский — вместе с Макроном — направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС.В речи перед европейскими депутатами президент Украины затронул и вопрос политической поддержки страны."Впервые в своей истории ЕС оказывает военную помощь такого масштаба. И впервые в истории готовит, я верю, положительную оценку внутренним реформам в европейской стране, которая защищается и одновременно модернизирует свои институты. Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом ЕС", — выразил уверенность Зеленский.Глава Европарламента Роберта Метсола поддержала украинского президента и пошла еще дальше. "Теперь страны ЕС должны быстро принять решение о предоставлении вашей стране самолетов и систем дальнего радиуса действия", — сказала она.Самолеты повисли в воздухеЧрезвычайное заседание Европейского совета стало финалом турне Зеленского.Он поблагодарил лидеров ЕС и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители."Я благодарен всем вам, кто помогает, благодарен всем, кто понимает, насколько Украина сейчас нуждается в этих возможностях. Нужны артиллерийские орудия, снаряды к ним, современные танки, ракеты большой дальности, современная авиация", — заявил он.В то же время Макрон на полях брюссельской встречи сообщил журналистам, что в Париже о поставках самолетов речь не шла. По словам французского президента, сейчас важнее обсуждать согласованные шаги, а не долгосрочные перспективы.К 1991 годуРуководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Арбатов считает, что Украине пока придется удовлетвориться лишь обещаниями получить самолеты."По сугубо материальным причинам Европа не может отдать Киеву сразу все, что он просит. При этом Зеленский, скорее всего, убедит партнеров предоставить танки раньше, чем через два-три месяца, потому что часть из них уже находится в Восточной Европе", — отмечает эксперт.По его словам, для европейцев передача Украине самолетов — намного более сложная и ответственная операция, потому что тяжело проконтролировать, как их будут использовать, куда направят и чем оснастят. "Между тем все современные истребители способны поражать цели за сотни километров. Есть опасность, что Киев начнет применять их для ударов по целям в глубине России", — подчеркивает Арбатов.Как бы то ни было, эксперт не сомневается, что Запад предоставит Украине все необходимое оружие, чтобы препятствовать продвижению российских войск. Вместе с тем нет уверенности, что европейцы помогут украинцам отбивать Крым или земли ДНР и ЛНР в границах до 2022-го: человеческих потерь в этом случае будет очень много, а угроза ядерной войны перестанет быть иллюзорной. А если говорить о наступлении на территорию России в границах 1991 года, то тут практически все страны ЕС выступят против.Руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов обращает внимание, что лидеры Евросоюза пока уверенно отказываются от поставок истребителей. Особенно хорошо это видно на примере Шольца. По мнению канцлера ФРГ, это приведет к неприемлемому риску войны между Россией и НАТО."Москва может нанести удары по авиабазам в Польше, откуда будут взлетать переданные Киеву самолеты", — полагает Белов.Тем не менее это не значит, что Украина и члены антироссийского альянса, в который входят ведущие страны Запада, не сломят сопротивление немецкого канцлера. В конце концов, в Германии есть политические силы, которые требуют продолжать вооружать Киев.Читайте также: Германия стала главной мишенью для США

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