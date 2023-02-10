https://uz.sputniknews.ru/20230210/v-minstroe-rasskazali-naskolko-seysmostoykie-doma-v-uzbekistane-32148338.html

В Минстрое рассказали, насколько сейсмостойкие дома в Узбекистане

В Минстрое рассказали, насколько сейсмостойкие дома в Узбекистане

О защите новых зданий, строящихся в Узбекистане, от воздействия землетрясений рассказал руководитель пресс-службы Министерства строительства Саидносир Усманов.

2023-02-10T08:02+0500

2023-02-10T08:02+0500

2023-02-10T08:02+0500

общество

строительство

министерство строительства

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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. При строительстве домов в Узбекистане проектировщики и строители учитывают все требования для защиты от сейсмической опасности. Об этом на брифинге в АИМК заявил пресс-службы Министерства строительства Саидносир Усманов.По его словам, территория республики разделена на зоны по показателям сейсмического баланса. Специалисты учитывают это при разработке генеральных планов, а проектные организации - при проектировании зданий.Кроме того, перед проектированием каждого здания специалисты обязательно проводят топографическую съемку и геологическое обследование местности, исследуют состав и свойства грунта, уровень грунтовых вод и другие факторы. По результатам данного исследования выбираются проектные решения по размещению объекта, его этажности, фундаменту, конструкциям и габаритным параметрам. и только после этого разрабатывают проектную документацию.Перед началом строительства уполномоченные органы внимательно проверяют проектную документацию, при этом отдельно рассматривают вопросы сейсмической безопасности и прочности. А сложные объекты дополнительно проходят экспертизу в Институте сейсмологии Академии наук.В процессе строительства уполномоченные органы выполняют 4 вида контрольных работ: внутренний контроль подрядной организации, авторский контроль проектной организации, технический контроль организации заказчика и государственный контроль инспекции.Отдельно специалисты контролируют качество строительных материалов, используемых на объектах. В частности, строительные материалы, конструкции и изделия также проходят испытания специальными испытательными лабораториями при территориальной инспекции.Такой всесторонний контроль особо важен в Узбекистане, расположенном в сейсмически нестабильном регионе, подчеркнул представитель Минстроя.

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узбекистан министерство строительства пресс-секретарь саидносир усманов сейсмический контроль проектирование сейсмоустойчивость зданий