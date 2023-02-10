https://uz.sputniknews.ru/20230210/v-uzbekistane-smyagchat-nakazanie-za-nezakonnyy-vvoz-dronov-32149334.html
В Узбекистане смягчат наказание за незаконный ввоз дронов
В Узбекистане смягчат наказание за незаконный ввоз дронов
Проект госпрограммы на 2023 год предусматривает либерализацию ответственности за определенные категории преступных деяний. 10.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-10T10:09+0500
2023-02-10T10:09+0500
2023-02-10T10:09+0500
общество
законодательство
дрон
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане смягчат ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников. Это предусматривает государственная программа Узбекистана на 2023 год, опубликованная для общественного обсуждения.Проект предусматривает либерализацию ответственности за определенные категории правонарушений. Согласно документу, за первое нарушение, связанное с незаконным ввозом, сбытом, приобретением, хранением или использованием беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей нарушителям грозит административная ответственность.За данную категорию правонарушений к санкциям, указанным в Уголовном кодексе, вводятся альтернативные меры наказания.К сведению, в Узбекистане запрещены ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей, кроме, обязательно декларируемого транзита в установленном порядке.Ввозить и использовать дроны могут только Министерство туризма и культурного наследия, Государственное унитарное предприятие "Геоинновационный центр" Агенства по кадастру, Дирекция свободной туристической зоны "Чарвак" и Национальная комиссия Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО.
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законодательство, дрон
В Узбекистане смягчат наказание за незаконный ввоз дронов
Проект госпрограммы на 2023 год предусматривает либерализацию ответственности за определенные категории преступных деяний.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
В Узбекистане смягчат ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников. Это предусматривает государственная программа Узбекистана на 2023 год, опубликованная
для общественного обсуждения.
Проект предусматривает либерализацию ответственности за определенные категории правонарушений. Согласно документу, за первое нарушение, связанное с незаконным ввозом, сбытом, приобретением, хранением или использованием беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей нарушителям грозит административная ответственность.
За данную категорию правонарушений к санкциям, указанным в Уголовном кодексе, вводятся альтернативные меры наказания.
К сведению, в Узбекистане запрещены ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей, кроме, обязательно декларируемого транзита в установленном порядке.
Ввозить и использовать дроны могут только Министерство туризма и культурного наследия, Государственное унитарное предприятие "Геоинновационный центр" Агенства по кадастру, Дирекция свободной туристической зоны "Чарвак" и Национальная комиссия Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО.