https://uz.sputniknews.ru/20230210/v-uzbekistane-smyagchat-nakazanie-za-nezakonnyy-vvoz-dronov-32149334.html

В Узбекистане смягчат наказание за незаконный ввоз дронов

В Узбекистане смягчат наказание за незаконный ввоз дронов

Проект госпрограммы на 2023 год предусматривает либерализацию ответственности за определенные категории преступных деяний. 10.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-10T10:09+0500

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общество

законодательство

дрон

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане смягчат ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников. Это предусматривает государственная программа Узбекистана на 2023 год, опубликованная для общественного обсуждения.Проект предусматривает либерализацию ответственности за определенные категории правонарушений. Согласно документу, за первое нарушение, связанное с незаконным ввозом, сбытом, приобретением, хранением или использованием беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей нарушителям грозит административная ответственность.За данную категорию правонарушений к санкциям, указанным в Уголовном кодексе, вводятся альтернативные меры наказания.К сведению, в Узбекистане запрещены ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей, кроме, обязательно декларируемого транзита в установленном порядке.Ввозить и использовать дроны могут только Министерство туризма и культурного наследия, Государственное унитарное предприятие "Геоинновационный центр" Агенства по кадастру, Дирекция свободной туристической зоны "Чарвак" и Национальная комиссия Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО.

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законодательство, дрон