https://uz.sputniknews.ru/20230210/v-uzbekistane-zapustyat-stroitelstvo-sovremennyx-sbornyx-domov-32181500.html

В Узбекистане запустят строительство современных сборных домов

В Узбекистане запустят строительство современных сборных домов

Благодаря инновационным технологиям, новые теплые и сейсмостойкие дома можно будет возводить за две недели, обещают застройщики.

2023-02-10T21:05+0500

2023-02-10T21:05+0500

2023-02-10T21:05+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

строительство

инновации

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. В начале февраля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с недавно построенными сборными домами в Кургантепинском районе Андижанской области. Благодаря современным технологиям, такие легкие, сейсмостойкие и теплые дома можно возводить в очень короткие сроки, утверждают застройщики.Какие технологии позволят добиться таких результатов, разбирался корреспондент Sputnik.Для строительства таких домов сначала из бетопана (фиброцемента) отливают необходимые детали здания, а затем из этих деталей, как из конструктора, можно собрать дом за 10-15 дней. По такой технологии можно возводить дома до трех этажей в высоту. При желании, владельцы таких домов могут менять расположение комнат, добавлять или убирать детали.При строительстве и отделке таких домов используют фиброцемент, гипсокартон, пенопласт, OSB, стальной лист, базальт, краски, кабель, алюминиевые окна и двери из МДФ.На начальном этапе до 70% строительных материалов будет закупать у местных производителей, 30% материалов – импортировать из других стран.Все материалы, используемые в легких строительных домах, полностью безопасны для здоровья человека и могут быть переработаны. При этом теплоизоляция таких домов в несколько раз выше, чем в обычных зданиях, то есть новые дома лучше сохраняют тепло.Фиброцемент огнестойкий, в случае пожара он не плавится, а помогает остановить распространение огня.Кроме того, сборные дома в 5-6 раз легче обычных зданий, обладают высокой сейсмостойкостью – могут выдерживать землетрясение до 7 баллов и скорость ветра до 90 километров в секунду.Строительство жилья по такой технологии застройщик планирует запустить до конца мая 2023 года. Всего здесь возведут 10 тыс. легких домов общей площадью 100 квадратных метров.

андижанская область

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строительство, инновации, андижанская область