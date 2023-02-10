В Узбекистане запустят строительство современных сборных домов
© Хокимият Андижанской областиНовые дома в Андижанской области
© Хокимият Андижанской области
Благодаря инновационным технологиям, теплые и сейсмостойкие дома можно будет возводить за две недели, обещают застройщики.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. В начале февраля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с недавно построенными сборными домами в Кургантепинском районе Андижанской области. Благодаря современным технологиям, такие легкие, сейсмостойкие и теплые дома можно возводить в очень короткие сроки, утверждают застройщики.
Какие технологии позволят добиться таких результатов, разбирался корреспондент Sputnik.
"Мы знаем, что строительство дома — долгий и сложный процесс. Применение современных технологий в области строительства позволило в короткие сроки построить современные и красивые дома. В целях сокращения сроков строительства легких (панельных) домов все детали дома изготавливаются в заводских условиях и собираются с высокой точностью", — рассказал руководитель проекта Фаррухбек Моминов.
Для строительства таких домов сначала из бетопана (фиброцемента) отливают необходимые детали здания, а затем из этих деталей, как из конструктора, можно собрать дом за 10-15 дней. По такой технологии можно возводить дома до трех этажей в высоту. При желании, владельцы таких домов могут менять расположение комнат, добавлять или убирать детали.
При строительстве и отделке таких домов используют фиброцемент, гипсокартон, пенопласт, OSB, стальной лист, базальт, краски, кабель, алюминиевые окна и двери из МДФ.
На начальном этапе до 70% строительных материалов будет закупать у местных производителей, 30% материалов – импортировать из других стран.
"В строительстве 30% импортного сырья - стального проката и бетопана мы завозим из России. Потому что можно там найти качественный стальной лист и бетопан и можно использовать торговые привилегии между двумя странами. К концу 2023 года планируется снизить долю импорта в производстве до 15%", — сказал эксперт.
Все материалы, используемые в легких строительных домах, полностью безопасны для здоровья человека и могут быть переработаны. При этом теплоизоляция таких домов в несколько раз выше, чем в обычных зданиях, то есть новые дома лучше сохраняют тепло.
Фиброцемент огнестойкий, в случае пожара он не плавится, а помогает остановить распространение огня.
"Сборные дома в зависимости от погодных условий могут простоять в среднем 40-50 лет. На срок службы дома могут влиять ветер, снег, дождь, влажность и способ эксплуатации", - сказал Фаррухбек Моминов.
Кроме того, сборные дома в 5-6 раз легче обычных зданий, обладают высокой сейсмостойкостью – могут выдерживать землетрясение до 7 баллов и скорость ветра до 90 километров в секунду.
Строительство жилья по такой технологии застройщик планирует запустить до конца мая 2023 года. Всего здесь возведут 10 тыс. легких домов общей площадью 100 квадратных метров.