https://uz.sputniknews.ru/20230211/foto-kak-vyglyadeli-uzbekskie-krasavitsy-polveka-nazad--32156973.html
Фото: как выглядели узбекские красавицы полвека назад
Фото: как выглядели узбекские красавицы полвека назад
11.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-11T21:06+0500
2023-02-11T21:06+0500
2023-02-11T21:06+0500
фото
узбекистан
красота
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узбекистан, красота, фото
узбекистан, красота, фото
Фото: как выглядели узбекские красавицы полвека назад © Sputnik / Раскин Семён
Солистки Государственного танцевального ансамбля Узбекской ССР "Бахор" Р. Курмаева и Р. Курбанова исполняют хорезмский танец. 1959 год
Солистки Государственного танцевального ансамбля Узбекской ССР "Бахор" Р. Курмаева и Р. Курбанова исполняют хорезмский танец. 1959 год
© Sputnik / Лев Носов Узбекская девушка в национальной одежде. 1964 год
Узбекская девушка в национальной одежде. 1964 год
© Sputnik / Георгий Зельма
Студентка Государственной консерватории Узбекистана Мариам Рашидова. 1967 год
Студентка Государственной консерватории Узбекистана Мариам Рашидова. 1967 год
© Sputnik / Георгий Зельма Студентки Государственной консерватории Узбекистана Мариам Рашидова (справа) и Галина Трошина. 1967 год
Студентки Государственной консерватории Узбекистана Мариам Рашидова (справа) и Галина Трошина. 1967 год
© Sputnik / Георгий Зельма Студентка Бухарского педагогического училища Фируза Умарова. 1967 год
Студентка Бухарского педагогического училища Фируза Умарова. 1967 год
© Sputnik / Тульчинский Узбекская девушка. 1970 год
Узбекская девушка. 1970 год
© Sputnik / РИА Новости
Кадр из фильма "Седьмая пуля". Режиссер Али Хамраев. Киностудия "Узбекфильм". В роли Айгуль - Дилором Камбарова. 1972 год
Кадр из фильма "Седьмая пуля". Режиссер Али Хамраев. Киностудия "Узбекфильм". В роли Айгуль - Дилором Камбарова. 1972 год
© Sputnik / Шидловский
III Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте. Участницы кинофестиваля (слева направо): актрисы Дилором Камбарова (СССР), Лоретта Паукер (США) и Тиеко Байсе (Япония). 1974 год
III Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте. Участницы кинофестиваля (слева направо): актрисы Дилором Камбарова (СССР), Лоретта Паукер (США) и Тиеко Байсе (Япония). 1974 год
© Sputnik / Георгий Зельма Участницы праздничной демонстрации. 1974 год
Участницы праздничной демонстрации. 1974 год
© Sputnik / Алексей Варфоломеев Узбекская ССР. Государственный вокально-хореографический ансамбль "Лазги" из города Хорезм. 1975 год
Узбекская ССР. Государственный вокально-хореографический ансамбль "Лазги" из города Хорезм. 1975 год
© Sputnik / Алексей Варфоломеев
Солистка Государственного Академического Большого Театра оперы и балета имени Алишера Навои Сайера Мусаева исполняет индийский танец в опере Мухтара Ашрафи "Дилором". 1975 год
Солистка Государственного Академического Большого Театра оперы и балета имени Алишера Навои Сайера Мусаева исполняет индийский танец в опере Мухтара Ашрафи "Дилором". 1975 год
© Sputnik / Алексей Варфоломеев Узбекская ССР. Студентка Ташкентского института ирригации и мелиорации Д. Ванаева выступает на ипподроме в Ташкенте в перерывах между скачками (забегами). 1977 год
Узбекская ССР. Студентка Ташкентского института ирригации и мелиорации Д. Ванаева выступает на ипподроме в Ташкенте в перерывах между скачками (забегами). 1977 год