https://uz.sputniknews.ru/20230211/video-tragediya-v-turtsii-klounada-zelenskogo-v-evrope-i-mest-polshi-za-volyn--32190697.html

Видео: трагедия в Турции, клоунада Зеленского в Европе и месть Польши за Волынь

Видео: трагедия в Турции, клоунада Зеленского в Европе и месть Польши за Волынь

Новый выпуск "Категорически с Гоблином" - в нашем видео.

2023-02-11T18:00+0500

2023-02-11T18:00+0500

2023-02-11T18:00+0500

видео

турция

владимир зеленский

европа

польша

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В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует комичный визит Зеленского в Париж и Лондон, землетрясения в Турции и арест в Латвии студентки СПБГУ Татьяны Андриец. Кроме того, наш гость рассуждает о планах мести Польши Украине за Волынскую резню, поставках Киеву истребителей и годовщине Мюнхенской речи Путина.

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