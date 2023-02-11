https://uz.sputniknews.ru/20230211/video-tragediya-v-turtsii-klounada-zelenskogo-v-evrope-i-mest-polshi-za-volyn--32190697.html
Видео: трагедия в Турции, клоунада Зеленского в Европе и месть Польши за Волынь
Видео: трагедия в Турции, клоунада Зеленского в Европе и месть Польши за Волынь
Новый выпуск "Категорически с Гоблином" - в нашем видео.
2023-02-11T18:00+0500
2023-02-11T18:00+0500
2023-02-11T18:00+0500
видео
турция
владимир зеленский
европа
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0b/32190536_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11f9960a2d0632da3f223dad97eb1726.jpg
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует комичный визит Зеленского в Париж и Лондон, землетрясения в Турции и арест в Латвии студентки СПБГУ Татьяны Андриец. Кроме того, наш гость рассуждает о планах мести Польши Украине за Волынскую резню, поставках Киеву истребителей и годовщине Мюнхенской речи Путина.
польша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0b/32190536_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e9234b76d8b6fc2091a84a2ca54a5121.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео новый выпуск категорически с гоблином дмитрий пучков украина киев зеленский запал европа сша польша варшава политика землетрясение в турции и сирии речь путина в мюнхене татьяна андриец арест сгб латвии новости новость
видео новый выпуск категорически с гоблином дмитрий пучков украина киев зеленский запал европа сша польша варшава политика землетрясение в турции и сирии речь путина в мюнхене татьяна андриец арест сгб латвии новости новость
Видео: трагедия в Турции, клоунада Зеленского в Европе и месть Польши за Волынь
Новый выпуск "Категорически с Гоблином" с Дмитрием Пучковым - в нашем видео.
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует комичный визит Зеленского в Париж и Лондон, землетрясения в Турции и арест в Латвии студентки СПБГУ Татьяны Андриец.
Кроме того, наш гость рассуждает о планах мести Польши Украине за Волынскую резню, поставках Киеву истребителей и годовщине Мюнхенской речи Путина.