https://uz.sputniknews.ru/20230212/chislo-pogibshix-pri-zemletryaseniyax-v-turtsii-prevysilo-295-tys--vlasti-32204649.html
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тыс – власти
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тыс – власти
Спасатели продолжают разбирать завалы в зоне бедствия. 12.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-12T19:45+0500
2023-02-12T19:45+0500
2023-02-12T19:45+0500
в мире
турция
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/06/32038834_0:93:1422:893_1920x0_80_0_0_a044a644ecf1e1b4ea06af3aec7416ac.jpg
ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 29 605, сообщает РИА Новости со ссылко на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/06/32038834_55:0:1368:985_1920x0_80_0_0_d17e64bc6b857cc0aac18c224b47068b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, землетрясение
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тыс – власти
Спасатели продолжают разбирать завалы в зоне бедствия.
ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik.
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 29 605, сообщает РИА Новости
со ссылко на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"По состоянию на 15.55 (по местному времени) погибли 29 605 человек", - сообщило ведомство.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.
Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.