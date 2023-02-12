https://uz.sputniknews.ru/20230212/chislo-pogibshix-pri-zemletryaseniyax-v-turtsii-prevysilo-295-tys--vlasti-32204649.html

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тыс – власти

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тыс – власти

Спасатели продолжают разбирать завалы в зоне бедствия. 12.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-12T19:45+0500

2023-02-12T19:45+0500

2023-02-12T19:45+0500

в мире

турция

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 29 605, сообщает РИА Новости со ссылко на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.

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турция, землетрясение