https://uz.sputniknews.ru/20230212/chto-mojno-prinesti-v-punkt-sbora-gumpomoschi--novyy-spisok-32197336.html
Что можно принести в пункт сбора гумпомощи – новый список
Что можно принести в пункт сбора гумпомощи – новый список
В пункте сбора гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции принимают следующие предметы первой необходимости. 12.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-12T13:22+0500
2023-02-12T13:22+0500
2023-02-12T13:22+0500
происшествия
узбекистан
турция
землетрясение
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. В Ташкенте пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции работает круглосуточно, сообщает корреспондент Sputnik.Здесь принимают следующие предметы первой необходимости:В Ташкенте гуманитарную помощь собирают на территории индустриального бизнес-парка "Tashkent Index" по адресу: улица Софдил 44, Янгихаятский район.Адреса пунктов приема гумпомощи в регионах:Каракалпакстанг. Нукус, улица Каракалпакстан 40;Бухарская областьг. Бухара, улица Ислама Каримова, дом 1;Джизакская областьг. Джизак, ул. Шарофа Рашидова, 63;Кашкадарьинская областьг. Карши, ул. Независимости, 22;Навоийская областьКарманинский р-н, махалля "Талкок", ул. Навои, 36;Самаркандская областьг. Самарканд, ул. Навои, 58;Сурхандарьинская областьг. Термез, ул. Навои, 46-а;Хорезмская областьг. Ургенч, ул. Баходирхана, 183;Наманганская областьг. Наманган, улица Усмана Насыра, дом 7;Андижанская областьг. Андижан, ул. Алишера Навои, 122;Сырдарьинская областьг. Гулистан, район 4, махалля "Бостон";Ферганская областьг. Фергана, улица Навои, дом 17-а.
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узбекистан, турция, землетрясение, гуманитарная помощь
узбекистан, турция, землетрясение, гуманитарная помощь
Что можно принести в пункт сбора гумпомощи – новый список
В пункте сбора гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции принимают следующие предметы первой необходимости.
ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik.
В Ташкенте пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции работает круглосуточно, сообщает корреспондент Sputnik
.
Здесь принимают следующие предметы первой необходимости:
палатки и спальные мешки, кровати, матрасы, одеяла;
грелки, термосы, фонарики, Powerbank, генераторы
детские каши, детское питание, подгузники, средства гигиены, продукты (консервы).
В Ташкенте гуманитарную помощь собирают на территории индустриального бизнес-парка "Tashkent Index" по адресу: улица Софдил 44, Янгихаятский район.
Адреса пунктов приема гумпомощи в регионах:
г. Нукус, улица Каракалпакстан 40;
г. Бухара, улица Ислама Каримова, дом 1;
г. Джизак, ул. Шарофа Рашидова, 63;
г. Карши, ул. Независимости, 22;
Карманинский р-н, махалля "Талкок", ул. Навои, 36;
г. Самарканд, ул. Навои, 58;
г. Термез, ул. Навои, 46-а;
г. Ургенч, ул. Баходирхана, 183;
г. Наманган, улица Усмана Насыра, дом 7;
г. Андижан, ул. Алишера Навои, 122;
г. Гулистан, район 4, махалля "Бостон";
г. Фергана, улица Навои, дом 17-а.