https://uz.sputniknews.ru/20230212/chto-mojno-prinesti-v-punkt-sbora-gumpomoschi--novyy-spisok-32197336.html

Что можно принести в пункт сбора гумпомощи – новый список

Что можно принести в пункт сбора гумпомощи – новый список

В пункте сбора гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции принимают следующие предметы первой необходимости. 12.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-12T13:22+0500

2023-02-12T13:22+0500

2023-02-12T13:22+0500

происшествия

узбекистан

турция

землетрясение

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. В Ташкенте пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции работает круглосуточно, сообщает корреспондент Sputnik.Здесь принимают следующие предметы первой необходимости:В Ташкенте гуманитарную помощь собирают на территории индустриального бизнес-парка "Tashkent Index" по адресу: улица Софдил 44, Янгихаятский район.Адреса пунктов приема гумпомощи в регионах:Каракалпакстанг. Нукус, улица Каракалпакстан 40;Бухарская областьг. Бухара, улица Ислама Каримова, дом 1;Джизакская областьг. Джизак, ул. Шарофа Рашидова, 63;Кашкадарьинская областьг. Карши, ул. Независимости, 22;Навоийская областьКарманинский р-н, махалля "Талкок", ул. Навои, 36;Самаркандская областьг. Самарканд, ул. Навои, 58;Сурхандарьинская областьг. Термез, ул. Навои, 46-а;Хорезмская областьг. Ургенч, ул. Баходирхана, 183;Наманганская областьг. Наманган, улица Усмана Насыра, дом 7;Андижанская областьг. Андижан, ул. Алишера Навои, 122;Сырдарьинская областьг. Гулистан, район 4, махалля "Бостон";Ферганская областьг. Фергана, улица Навои, дом 17-а.

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узбекистан, турция, землетрясение, гуманитарная помощь