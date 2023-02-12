https://uz.sputniknews.ru/20230212/detyam-s-poterey-sluxa-besplatno-ustanovyat-koxlearnye-implanty-32201397.html
Детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты
Детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты
Молодым женщинам и детям будут выдавать бесплатные витамины и пищевые добавки.
2023-02-12T17:37+0500
2023-02-12T17:37+0500
2023-02-12T18:00+0500
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витамины
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ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. В Узбекистане 250 детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Кроме того, женщинам репродуктивного возраста и детям бесплатно выдают витаминные препараты. В частности, микронутриентным порошком обеспечивают 1,2 млн детей в возрасте от полугода до двух лет.Специальные препараты для профилактики гельминтоза выдают 6,3 млн детей в возрасте от 2 до 10 лет.Препараты йода выдают беременным и кормящим женщинам, а также детям от 3 до 15 лет. А женщинам детородного возраста до 35 лет выдают поливитамины, препараты железа и фолиевую кислоту. Их получают 8,5 млн женщин.
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медицина, здравоохранение, витамины
медицина, здравоохранение, витамины
Детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты
17:37 12.02.2023 (обновлено: 18:00 12.02.2023)
Молодым женщинам и детям будут выдавать бесплатные витамины и пищевые добавки.
ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik.
В Узбекистане 250 детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Кроме того, женщинам репродуктивного возраста и детям бесплатно выдают витаминные препараты. В частности, микронутриентным порошком обеспечивают 1,2 млн детей в возрасте от полугода до двух лет.
Специальные препараты для профилактики гельминтоза выдают 6,3 млн детей в возрасте от 2 до 10 лет.
Препараты йода выдают беременным и кормящим женщинам, а также детям от 3 до 15 лет. А женщинам детородного возраста до 35 лет выдают поливитамины, препараты железа и фолиевую кислоту. Их получают 8,5 млн женщин.