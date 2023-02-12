https://uz.sputniknews.ru/20230212/detyam-s-poterey-sluxa-besplatno-ustanovyat-koxlearnye-implanty-32201397.html

Детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты

Детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты

Молодым женщинам и детям будут выдавать бесплатные витамины и пищевые добавки.

2023-02-12T17:37+0500

2023-02-12T17:37+0500

2023-02-12T18:00+0500

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ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. В Узбекистане 250 детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Кроме того, женщинам репродуктивного возраста и детям бесплатно выдают витаминные препараты. В частности, микронутриентным порошком обеспечивают 1,2 млн детей в возрасте от полугода до двух лет.Специальные препараты для профилактики гельминтоза выдают 6,3 млн детей в возрасте от 2 до 10 лет.Препараты йода выдают беременным и кормящим женщинам, а также детям от 3 до 15 лет. А женщинам детородного возраста до 35 лет выдают поливитамины, препараты железа и фолиевую кислоту. Их получают 8,5 млн женщин.

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медицина, здравоохранение, витамины