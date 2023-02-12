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Как работают спасатели на перевале Камчик
Как работают спасатели на перевале Камчик
Снегопад делает горные перевалы еще более опасными. Как работают спасатели МЧС Узбекистана на перевале Камчик - в нашей фотоленте. 12.02.2023, Sputnik Узбекистан
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Специальному поисково, пожарно-спасательному Управлению "Камчик" МЧС – 23 года. Как устроены пункты помощи МЧС — в фотоподборке Sputnik.
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мчс, мчс узбекистана, перевал, перевал качмик, фото
мчс, мчс узбекистана, перевал, перевал качмик, фото

Как работают спасатели на перевале Камчик

22:00 12.02.2023
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Снегопад делает горные перевалы еще более опасными. Как работают спасатели МЧС Узбекистана на перевале Камчик - в нашей фотоленте.
Специальному поисково, пожарно-спасательному Управлению "Камчик" МЧС – 23 года. Как устроены пункты помощи МЧС — в фотоподборке Sputnik.
© Элина Бекназарова

Спасатели МЧС показали работу наблюдательных пунктов и пожарно-спасательного управления "Камчик".

Спасатели МЧС показали работу наблюдательных пунктов и пожарно-спасательного управления &quot;Камчик&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/13
© Элина Бекназарова

Спасатели МЧС показали работу наблюдательных пунктов и пожарно-спасательного управления "Камчик".

© Sputnik/Элина Бекназарова

Перевал "Камчик" один из самых опасных горных перевалов в Узбекистане протяженностью в 100 км.

Перевал &quot;Камчик&quot; один из самых опасных горных перевалов в Узбекистане протяженностью в 100 км. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik/Элина Бекназарова

Перевал "Камчик" один из самых опасных горных перевалов в Узбекистане протяженностью в 100 км.

© Пресс-служба МЧС Узбекистана

Его наивысшая точка достигает 2268 метров над уровнем моря.

Его наивысшая точка достигает 2268 метров над уровнем моря. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Пресс-служба МЧС Узбекистана

Его наивысшая точка достигает 2268 метров над уровнем моря.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Он соединяет Ташкентскую область с Андижанской, Ферганской и Наманганской областями.

Он соединяет Ташкентскую область с Андижанской, Ферганской и Наманганской областями. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik/Элина Бекназарова

Он соединяет Ташкентскую область с Андижанской, Ферганской и Наманганской областями.

© Пресс-служба МЧС Узбекистана

Ежедневно через перевал проезжает около 30 тыс. автомобилей.

Ежедневно через перевал проезжает около 30 тыс. автомобилей. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Пресс-служба МЧС Узбекистана

Ежедневно через перевал проезжает около 30 тыс. автомобилей.

© Sputnik/Элина Бекназарова

А по железной дороге проезжает 10-15 товарных поездов.

А по железной дороге проезжает 10-15 товарных поездов. - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik/Элина Бекназарова

А по железной дороге проезжает 10-15 товарных поездов.

© Элина Бекназарова

При этом на разных участках автотрассы существует опасность схода лавин и оползней.

При этом на разных участках автотрассы существует опасность схода лавин и оползней. - Sputnik Узбекистан
7/13
© Элина Бекназарова

При этом на разных участках автотрассы существует опасность схода лавин и оползней.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Поэтому на перевале МЧС совместно с другими ведомствами организовал 15 круглосуточных постов и пожарно-спасательный отряд.

Поэтому на перевале МЧС совместно с другими ведомствами организовал 15 круглосуточных постов и пожарно-спасательный отряд. - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik/Элина Бекназарова

Поэтому на перевале МЧС совместно с другими ведомствами организовал 15 круглосуточных постов и пожарно-спасательный отряд.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Дежурят на постах спасатели, врачи и сотрудники УБДД.

Дежурят на постах спасатели, врачи и сотрудники УБДД. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik/Элина Бекназарова

Дежурят на постах спасатели, врачи и сотрудники УБДД.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Они помогают водителям и пассажирам в случае ЧС и поломки автомобиля.

Они помогают водителям и пассажирам в случае ЧС и поломки автомобиля. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik/Элина Бекназарова

Они помогают водителям и пассажирам в случае ЧС и поломки автомобиля.

© Пресс-служба МЧС Узбекистана

Однако, не смотря на завораживающий вид гор, спасатели призывают быть водителей бдительными и не останавливать автомобили у обочины трассы.

Однако, не смотря на завораживающий вид гор, спасатели призывают быть водителей бдительными и не останавливать автомобили у обочины трассы. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Пресс-служба МЧС Узбекистана

Однако, не смотря на завораживающий вид гор, спасатели призывают быть водителей бдительными и не останавливать автомобили у обочины трассы.

© Sputnik/Элина Бекназарова

А на случай ЧС возле наблюдательных пунктов МЧС развернуты палатки для обогрева.

А на случай ЧС возле наблюдательных пунктов МЧС развернуты палатки для обогрева. - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik/Элина Бекназарова

А на случай ЧС возле наблюдательных пунктов МЧС развернуты палатки для обогрева.

© Sputnik/Элина Бекназарова

В них можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чаю и перекусить.

В них можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чаю и перекусить. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik/Элина Бекназарова

В них можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чаю и перекусить.

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