Как работают спасатели на перевале Камчик
Спасатели МЧС показали работу наблюдательных пунктов и пожарно-спасательного управления "Камчик".
Спасатели МЧС показали работу наблюдательных пунктов и пожарно-спасательного управления "Камчик".
Перевал "Камчик" один из самых опасных горных перевалов в Узбекистане протяженностью в 100 км.
Перевал "Камчик" один из самых опасных горных перевалов в Узбекистане протяженностью в 100 км.
Его наивысшая точка достигает 2268 метров над уровнем моря.
Его наивысшая точка достигает 2268 метров над уровнем моря.
Он соединяет Ташкентскую область с Андижанской, Ферганской и Наманганской областями.
Он соединяет Ташкентскую область с Андижанской, Ферганской и Наманганской областями.
Ежедневно через перевал проезжает около 30 тыс. автомобилей.
Ежедневно через перевал проезжает около 30 тыс. автомобилей.
А по железной дороге проезжает 10-15 товарных поездов.
А по железной дороге проезжает 10-15 товарных поездов.
При этом на разных участках автотрассы существует опасность схода лавин и оползней.
При этом на разных участках автотрассы существует опасность схода лавин и оползней.
Поэтому на перевале МЧС совместно с другими ведомствами организовал 15 круглосуточных постов и пожарно-спасательный отряд.
Поэтому на перевале МЧС совместно с другими ведомствами организовал 15 круглосуточных постов и пожарно-спасательный отряд.
Дежурят на постах спасатели, врачи и сотрудники УБДД.
Дежурят на постах спасатели, врачи и сотрудники УБДД.
Они помогают водителям и пассажирам в случае ЧС и поломки автомобиля.
Они помогают водителям и пассажирам в случае ЧС и поломки автомобиля.
Однако, не смотря на завораживающий вид гор, спасатели призывают быть водителей бдительными и не останавливать автомобили у обочины трассы.
Однако, не смотря на завораживающий вид гор, спасатели призывают быть водителей бдительными и не останавливать автомобили у обочины трассы.
А на случай ЧС возле наблюдательных пунктов МЧС развернуты палатки для обогрева.
А на случай ЧС возле наблюдательных пунктов МЧС развернуты палатки для обогрева.
В них можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чаю и перекусить.
В них можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чаю и перекусить.