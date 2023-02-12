https://uz.sputniknews.ru/20230212/kak-rabotayut-spasateli-na-perevale-kamchik-32200940.html

Как работают спасатели на перевале Камчик

Как работают спасатели на перевале Камчик

Снегопад делает горные перевалы еще более опасными. Как работают спасатели МЧС Узбекистана на перевале Камчик - в нашей фотоленте. 12.02.2023, Sputnik Узбекистан

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Специальному поисково, пожарно-спасательному Управлению "Камчик" МЧС – 23 года. Как устроены пункты помощи МЧС — в фотоподборке Sputnik.

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