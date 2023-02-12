https://uz.sputniknews.ru/20230212/pochti-8-tyszdaniy-proverennyx-vlastyami-turtsii-posle-zemletryaseniy-nujno-snesti-32197861.html

Почти 8 тыс.зданий, проверенных властями Турции после землетрясений, нужно снести

Почти 8 тыс.зданий, проверенных властями Турции после землетрясений, нужно снести

Всего министерство градостроительства и окружающей страны проверило более 132 тыс. зданий.

2023-02-12T14:25+0500

2023-02-12T14:25+0500

2023-02-12T14:25+0500

в мире

турция

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. Почти восемь тысяч зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды после оценки более 132 тысяч зданий, пишет РИА Новости.Оценкой состояния зданий занимаются в данный момент шесть тысяч сотрудников министерства. По его данным, более 31 тысячи зданий получили небольшие повреждения, а более 60 тысяч вообще не пострадали. Согласно оценкам ведомства, проверка всех зданий в 10 провинциях завершится в течение 3-4 дней. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий при сокрушительном землетрясении в понедельник на юго-востоке страны. После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году был принят кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений.

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