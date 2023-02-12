https://uz.sputniknews.ru/20230212/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-32193050.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода будет в воскресенье на территории республики.

2023-02-12T09:11+0500

2023-02-12T09:11+0500

2023-02-12T09:11+0500

общество

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. В воскресенье в Узбекистане ожидается переменная облачность. При этом по горным районам сохраняется опасность схода лавин. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-15° мороза, днем 0-5° тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза - 2° тепла, днем 4-9° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

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погода 12 февраля узбекистан ташкент воскресенье снег каракалпакстан будут ли осадки что ждет прогноз погоды туман опасность схода лавин