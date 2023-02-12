https://uz.sputniknews.ru/20230212/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-32193050.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода будет в воскресенье на территории республики.
2023-02-12T09:11+0500
2023-02-12T09:11+0500
2023-02-12T09:11+0500
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. В воскресенье в Узбекистане ожидается переменная облачность. При этом по горным районам сохраняется опасность схода лавин. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-15° мороза, днем 0-5° тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза - 2° тепла, днем 4-9° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.
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погода 12 февраля узбекистан ташкент воскресенье снег каракалпакстан будут ли осадки что ждет прогноз погоды туман опасность схода лавин
погода 12 февраля узбекистан ташкент воскресенье снег каракалпакстан будут ли осадки что ждет прогноз погоды туман опасность схода лавин
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. В воскресенье в Узбекистане ожидается переменная облачность. При этом по горным районам сохраняется опасность схода лавин. Об этом сообщает Узгидромет.
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-15° мороза, днем 0-5° тепла.
Республика Каракалпакстан
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза - 2° тепла, днем 4-9° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.