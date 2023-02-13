Фото: как проходят свадебные церемонии в разных уголках света

Пара жжет благовония во время свадебной церемонии в центре Ханоя.
Пара жжет благовония во время свадебной церемонии в центре Ханоя.
Индийские невесты позируют для общего фото во время массовой свадьбы.
Индийские невесты позируют для общего фото во время массовой свадьбы.
Принц Гарри и Меган Маркл выходят из часовни Святого Георгия после венчания.
Принц Гарри и Меган Маркл выходят из часовни Святого Георгия после венчания.
Модель позирует в свадебном платье Chanel Haute Couture.
Модель позирует в свадебном платье Chanel Haute Couture.
Пара позирует для свадебной фотосессии в Китае.
Пара позирует для свадебной фотосессии в Китае.
Молодожены перед мусульманским обрядом бракосочетания и молитвы в мечети в Бишкеке.
Молодожены перед мусульманским обрядом бракосочетания и молитвы в мечети в Бишкеке.
Жених целует руку невесты во время катания на водных лыжах в свадебной одежде в водах залива Джуния в Ливане.
Жених целует руку невесты во время катания на водных лыжах в свадебной одежде в водах залива Джуния в Ливане.
Свадебная церемония в Исламабаде, Пакистан.
Свадебная церемония в Исламабаде, Пакистан.
Новобрачные бегут друг к другу на набережной в Нижнеимеретинской бухте города Сочи.
Новобрачные бегут друг к другу на набережной в Нижнеимеретинской бухте города Сочи.
Традиционная церемония Галицкого венчания в деревне Галичник на западе Македонии
Традиционная церемония Галицкого венчания в деревне Галичник на западе Македонии
Молодожены празднуют свадьбу, катаясь на лыжах в горнолыжном районе Лавленд в штате Колорадо.
Молодожены празднуют свадьбу, катаясь на лыжах в горнолыжном районе Лавленд в штате Колорадо.
Японская невеста в белоснежном кимоно плывет на лодке со своими родителями в городе Итако.
Японская невеста в белоснежном кимоно плывет на лодке со своими родителями в городе Итако.
Сирийская невеста в окружении женщин на свадьбе.
Сирийская невеста в окружении женщин на свадьбе.
Участницы массовой свадьбы женщин, выходящих замуж за самих себя, во время арт-акции "Да, я люблю себя" в испанском баскском городе Бильбао.
Участницы массовой свадьбы женщин, выходящих замуж за самих себя, во время арт-акции "Да, я люблю себя" в испанском баскском городе Бильбао.
Эквадорец Брайан Росел и его жена Магдалена Льянке позируют для фото во время массовой свадебной церемонии в Перу.
Эквадорец Брайан Росел и его жена Магдалена Льянке позируют для фото во время массовой свадебной церемонии в Перу.