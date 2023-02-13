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https://uz.sputniknews.ru/20230213/32221156.html
Фото: как проходят свадебные церемонии в разных уголках света
Фото: как проходят свадебные церемонии в разных уголках света
Свадьба – событие объединяющие двух человек в одну семью.
2023-02-13T21:00+0500
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фото
свадьба
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фото как проходят свадебные церемонии в разных уголках света свадьба как празднуют в разных странах традиции мира
фото как проходят свадебные церемонии в разных уголках света свадьба как празднуют в разных странах традиции мира

Фото: как проходят свадебные церемонии в разных уголках света

21:00 13.02.2023
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НовостиTelegram
Свадьба – событие объединяющие двух человек в одну семью. Свадебные традиции и обычаи сильно различаются между разными культурами, религиями и странами.
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Пара жжет благовония во время свадебной церемонии в центре Ханоя.

Пара жжет благовония во время свадебной церемонии в центре Ханоя. - Sputnik Узбекистан
1/16
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Пара жжет благовония во время свадебной церемонии в центре Ханоя.

© AP Photo / Ajit Solanki

Индийские невесты позируют для общего фото во время массовой свадьбы.

Индийские невесты позируют для общего фото во время массовой свадьбы. - Sputnik Узбекистан
2/16
© AP Photo / Ajit Solanki

Индийские невесты позируют для общего фото во время массовой свадьбы.

© AP Photo / Andrew Matthews/Pool

Принц Гарри и Меган Маркл выходят из часовни Святого Георгия после венчания.

Принц Гарри и Меган Маркл выходят из часовни Святого Георгия после венчания. - Sputnik Узбекистан
3/16
© AP Photo / Andrew Matthews/Pool

Принц Гарри и Меган Маркл выходят из часовни Святого Георгия после венчания.

© AP Photo / Lewis Joly

Модель позирует в свадебном платье Chanel Haute Couture.

Модель позирует в свадебном платье Chanel Haute Couture. - Sputnik Узбекистан
4/16
© AP Photo / Lewis Joly

Модель позирует в свадебном платье Chanel Haute Couture.

© AFP 2023 / Jade Gao

Пара позирует для свадебной фотосессии в Китае.

Пара позирует для свадебной фотосессии в Китае. - Sputnik Узбекистан
5/16
© AFP 2023 / Jade Gao

Пара позирует для свадебной фотосессии в Китае.

© Sputnik / Vladimir Pirogov / Перейти в фотобанк

Молодожены перед мусульманским обрядом бракосочетания и молитвы в мечети в Бишкеке.

Молодожены перед мусульманским обрядом бракосочетания и молитвы в мечети в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik / Vladimir Pirogov
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Молодожены перед мусульманским обрядом бракосочетания и молитвы в мечети в Бишкеке.

© AFP 2023 / Patrick Baz

Жених целует руку невесты во время катания на водных лыжах в свадебной одежде в водах залива Джуния в Ливане.

Жених целует руку невесты во время катания на водных лыжах в свадебной одежде в водах залива Джуния в Ливане. - Sputnik Узбекистан
7/16
© AFP 2023 / Patrick Baz

Жених целует руку невесты во время катания на водных лыжах в свадебной одежде в водах залива Джуния в Ливане.

© AP Photo / Rahmat Gul

Свадебная церемония в Исламабаде, Пакистан.

Свадебная церемония в Исламабаде, Пакистан. - Sputnik Узбекистан
8/16
© AP Photo / Rahmat Gul

Свадебная церемония в Исламабаде, Пакистан.

© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк

Новобрачные бегут друг к другу на набережной в Нижнеимеретинской бухте города Сочи.

Новобрачные бегут друг к другу на набережной в Нижнеимеретинской бухте города Сочи. - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Artur Lebedev
/
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Новобрачные бегут друг к другу на набережной в Нижнеимеретинской бухте города Сочи.

© AFP 2023 / Robert Atanasovski

Традиционная церемония Галицкого венчания в деревне Галичник на западе Македонии

Традиционная церемония Галицкого венчания в деревне Галичник на западе Македонии - Sputnik Узбекистан
10/16
© AFP 2023 / Robert Atanasovski

Традиционная церемония Галицкого венчания в деревне Галичник на западе Македонии

© AFP 2023 / Jason Connolly

Молодожены празднуют свадьбу, катаясь на лыжах в горнолыжном районе Лавленд в штате Колорадо.

Молодожены празднуют свадьбу, катаясь на лыжах в горнолыжном районе Лавленд в штате Колорадо. - Sputnik Узбекистан
11/16
© AFP 2023 / Jason Connolly

Молодожены празднуют свадьбу, катаясь на лыжах в горнолыжном районе Лавленд в штате Колорадо.

© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi

Японская невеста в белоснежном кимоно плывет на лодке со своими родителями в городе Итако.

Японская невеста в белоснежном кимоно плывет на лодке со своими родителями в городе Итако. - Sputnik Узбекистан
12/16
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi

Японская невеста в белоснежном кимоно плывет на лодке со своими родителями в городе Итако.

© AFP 2023 / Delil Souleiman

Сирийская невеста в окружении женщин на свадьбе.

Сирийская невеста в окружении женщин на свадьбе. - Sputnik Узбекистан
13/16
© AFP 2023 / Delil Souleiman

Сирийская невеста в окружении женщин на свадьбе.

© Sputnik / Ruben MangasaryanИранская свадебная церемония.
Иранская свадебная церемония - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik / Ruben Mangasaryan
Иранская свадебная церемония.
© AFP 2023 / Ander Gillenea

Участницы массовой свадьбы женщин, выходящих замуж за самих себя, во время арт-акции "Да, я люблю себя" в испанском баскском городе Бильбао.

Участницы массовой свадьбы женщин, выходящих замуж за самих себя, во время арт-акции &quot;Да, я люблю себя&quot; в испанском баскском городе Бильбао. - Sputnik Узбекистан
15/16
© AFP 2023 / Ander Gillenea

Участницы массовой свадьбы женщин, выходящих замуж за самих себя, во время арт-акции "Да, я люблю себя" в испанском баскском городе Бильбао.

© AFP 2023 / Carlos Mamani

Эквадорец Брайан Росел и его жена Магдалена Льянке позируют для фото во время массовой свадебной церемонии в Перу.

Эквадорец Брайан Росел и его жена Магдалена Льянке позируют для фото во время массовой свадебной церемонии в Перу. - Sputnik Узбекистан
16/16
© AFP 2023 / Carlos Mamani

Эквадорец Брайан Росел и его жена Магдалена Льянке позируют для фото во время массовой свадебной церемонии в Перу.

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