https://uz.sputniknews.ru/20230213/bayden-v-otlichnoy-forme-dlya-pereizbraniya-zayavil-senator-32205349.html

Байден в "отличной форме" для переизбрания, заявил сенатор

Байден в "отличной форме" для переизбрания, заявил сенатор

Такое заявление сделал лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер. 13.02.2023, Sputnik Узбекистан

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в мире

сша

джо байден

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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что президент США Джо Байден находится в "отличной форме" для того, чтобы выдвигаться на новый срок, сообщает РИА Новости.Сам Байден в недавнем интервью дал понять, что намеревается переизбираться в 2024 году, но окончательного решения еще принял. Довод о низких рейтингах он парировал примером президента-республиканца Рональда Рейгана. "Опросы в 1983 году показывали, что только 36% республиканцев считали, что Рейгану надо вновь баллотироваться. А он победил с большим перевесом", - сказал Шумер.

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