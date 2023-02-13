https://uz.sputniknews.ru/20230213/bayden-v-otlichnoy-forme-dlya-pereizbraniya-zayavil-senator-32205349.html
Байден в "отличной форме" для переизбрания, заявил сенатор
Байден в "отличной форме" для переизбрания, заявил сенатор
Такое заявление сделал лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер. 13.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-13T10:12+0500
2023-02-13T10:12+0500
2023-02-13T10:12+0500
в мире
сша
джо байден
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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что президент США Джо Байден находится в "отличной форме" для того, чтобы выдвигаться на новый срок, сообщает РИА Новости.Сам Байден в недавнем интервью дал понять, что намеревается переизбираться в 2024 году, но окончательного решения еще принял. Довод о низких рейтингах он парировал примером президента-республиканца Рональда Рейгана. "Опросы в 1983 году показывали, что только 36% республиканцев считали, что Рейгану надо вновь баллотироваться. А он победил с большим перевесом", - сказал Шумер.
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сша, джо байден
Байден в "отличной форме" для переизбрания, заявил сенатор
Такое заявление сделал лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер.
ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik.
Лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что президент США Джо Байден находится в "отличной форме" для того, чтобы выдвигаться на новый срок, сообщает РИА Новости
.
Сам Байден в недавнем интервью дал понять, что намеревается переизбираться в 2024 году, но окончательного решения еще принял.
"Байден в отличной форме. Посмотрите на (его ежегодное обращение к конгрессу) "О положении союза", посмотрите на все достижения… Так что я оптимистичен", - сказал Шумер, отвечая на вопрос об электоральных перспективах 80-летнего президента в интервью телеканалу ABC.
Довод о низких рейтингах он парировал примером президента-республиканца Рональда Рейгана. "Опросы в 1983 году показывали, что только 36% республиканцев считали, что Рейгану надо вновь баллотироваться. А он победил с большим перевесом", - сказал Шумер.