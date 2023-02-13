https://uz.sputniknews.ru/20230213/chislo-pogibshix-v-turtsii-uzbekistantsev-dostiglo-chetyrex--32209488.html

Число погибших в Турции узбекистанцев достигло четырех

Число погибших в Турции узбекистанцев достигло четырех

Тела всех погибших отправили на родину.

2023-02-13T13:20+0500

2023-02-13T13:20+0500

2023-02-13T13:20+0500

происшествия

узбекистанцы

турция

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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. На сегодняшний день число узбекистанцев, погибших в ходе землетрясений в Турции, увеличилось до четырех. Об этом сообщает Генконсульство Узбекистана в Стамбуле.Так, 6 февраля стало известно и гибели гражданки республики, проживавшей в провинции Малатья.Через несколько дней, 11 февраля, ведомство сообщило о гибели еще двух граждан – 40-летней женщины из Кахраманмараша и 56-летнего мужчины из Хатая.Вчера консульство написало о четвертом погибшем узбекистанце – 42-летнем мужчине, проживавшем в турецком городе Шанлыурфа.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.Читайте также:В пункте сбора гумпомощи для Турции появился колл-центрВ Ташкенте возобновили сбор гумпомощи для Турции

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