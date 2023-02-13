https://uz.sputniknews.ru/20230213/na-rossiyskom-kanale-startovala-seriya-peredach-o-tashkentskom-zooparke-32204868.html
На российском канале стартовала серия передач о Ташкентском зоопарке
На российском канале стартовала серия передач о Ташкентском зоопарке
Всего команда Ивана Затевахина сняла в Ташкенте 16 эпизодов документальных фильмов "Диалоги о животных".
2023-02-13T08:08+0500
2023-02-13T08:08+0500
2023-02-13T08:08+0500
культура
ташкентский зоопарк
документальный фильм
фильм
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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. На телеканале "Россия-Культура" стартовал показ серии документальных передач "Диалоги о животных", посвященных Ташкентскому зоопарку.Как сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана, команда Ивана Затевахина сняла фильмы в сотрудничестве с "Киностудией научно-популярных и документальных фильмов" и студией "2В".Телеканал "Россия-Культура" уже начал транслировать серию передач о Ташкентском зоопарке с 5 февраля. Сейчас в онлайн-кинотеатрах доступны первые две из шестнадцати серий.Проект стал частью цикла передач о зоопарках разных городов.
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иван затевахин ташкентский зоопарк цикл диалоги о животных
иван затевахин ташкентский зоопарк цикл диалоги о животных
На российском канале стартовала серия передач о Ташкентском зоопарке
Всего команда Ивана Затевахина сняла в Ташкенте 16 эпизодов документальных фильмов "Диалоги о животных".
ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. На телеканале "Россия-Культура" стартовал показ серии документальных передач "Диалоги о животных", посвященных Ташкентскому зоопарку.
Как сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана, команда Ивана Затевахина сняла фильмы в сотрудничестве с "Киностудией научно-популярных и документальных фильмов" и студией "2В".
"Фильм рассказывает о животных в Ташкентском зоопарке. В фильм вошли интервью и диалоги с представителями парка, экспертами отрасли и другими людьми", - сообщает пресс-служба.
Телеканал "Россия-Культура" уже начал транслировать серию передач о Ташкентском зоопарке с 5 февраля. Сейчас в онлайн-кинотеатрах доступны первые две из шестнадцати серий.
Проект стал частью цикла передач о зоопарках разных городов.