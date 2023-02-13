https://uz.sputniknews.ru/20230213/na-rossiyskom-kanale-startovala-seriya-peredach-o-tashkentskom-zooparke-32204868.html

На российском канале стартовала серия передач о Ташкентском зоопарке

На российском канале стартовала серия передач о Ташкентском зоопарке

Всего команда Ивана Затевахина сняла в Ташкенте 16 эпизодов документальных фильмов "Диалоги о животных".

2023-02-13T08:08+0500

2023-02-13T08:08+0500

2023-02-13T08:08+0500

культура

ташкентский зоопарк

документальный фильм

фильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1c/28617609_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ea28a09211b591550a917b2e6edafc44.jpg

ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. На телеканале "Россия-Культура" стартовал показ серии документальных передач "Диалоги о животных", посвященных Ташкентскому зоопарку.Как сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана, команда Ивана Затевахина сняла фильмы в сотрудничестве с "Киностудией научно-популярных и документальных фильмов" и студией "2В".Телеканал "Россия-Культура" уже начал транслировать серию передач о Ташкентском зоопарке с 5 февраля. Сейчас в онлайн-кинотеатрах доступны первые две из шестнадцати серий.Проект стал частью цикла передач о зоопарках разных городов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

иван затевахин ташкентский зоопарк цикл диалоги о животных