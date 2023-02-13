https://uz.sputniknews.ru/20230213/rishtanskuyu-keramiku-v-rossii-mojno-budet-kupit-onlayn-32205463.html
Риштанскую керамику в России можно будет купить онлайн
Риштанскую керамику в России можно будет купить онлайн
Предприниматель из Ферганской области, живущий сейчас в Москве и Санкт-Петербурге, планирует организовать онлайн-продажу знаменитой керамики из Узбекистана в России.
2023-02-13T11:07+0500
2023-02-13T11:07+0500
2023-02-13T11:07+0500
узбекистанцы в россии
предприниматель
керамика риштана
онлайн
торговля
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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Уроженец Ферганской области Аббасбек Мамаев сейчас живет в Москве и Санкт-Петербурге и успешно занимается торговлей, в том числе через соцсети, сообщает УзА. У онлайн-предпринимателя большие планы.Предприниматель также планирует сотрудничать с туристическим комплексом "Чинор+" и текстильной фабрикой, принадлежащей предприятию "Русузбектекс".Аббасбек Мамаев планирует заключить соглашение о сотрудничестве с местными производителями и организовать торговлю риштанской керамикой через площадки электронной коммерции в России.
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предприниматель узбекистан ферганская область риштанский район риштанская керамика онлайн торговля площадки электронной коммерции в россии
предприниматель узбекистан ферганская область риштанский район риштанская керамика онлайн торговля площадки электронной коммерции в россии
Риштанскую керамику в России можно будет купить онлайн
Предприниматель из Ферганской области, живущий сейчас в Москве и Санкт-Петербурге, планирует организовать онлайн-продажу знаменитой керамики из Узбекистана в России.
ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik
. Уроженец Ферганской области Аббасбек Мамаев сейчас живет в Москве и Санкт-Петербурге и успешно занимается торговлей, в том числе через соцсети, сообщает УзА
. У онлайн-предпринимателя большие планы.
"Я поговорил с нашими гончарами из Риштана, мы наметили новые планы сотрудничества, - говорит он. - Я также ознакомился с деятельностью гончарного кластера "Mingboshi Ceramics" и музея керамики, принадлежащего частному предприятию "Р+Корон".
Предприниматель также планирует сотрудничать с туристическим комплексом "Чинор+" и текстильной фабрикой, принадлежащей предприятию "Русузбектекс".
Аббасбек Мамаев планирует заключить соглашение о сотрудничестве с местными производителями и организовать торговлю риштанской керамикой через площадки электронной коммерции в России.