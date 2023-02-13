https://uz.sputniknews.ru/20230213/sbornaya-uzbekistana-zavoevala-chetyre-medali-na-cha-po-legkoy-atletike-32205198.html

Сборная Узбекистана завоевала четыре медали на ЧА по легкой атлетике

Сборная Узбекистана завоевала четыре медали на ЧА по легкой атлетике

Узбекистанские спортсмены привезли из Астаны две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

2023-02-13T09:02+0500

2023-02-13T09:02+0500

2023-02-13T09:02+0500

спорт

узбекистан

легкая атлетика

сборная

чемпионат азии

астана

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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала четыре медали на Чемпионате Азии в Астане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В заключительный день соревнований узбекистанские бегуньи, участвовавшие в эстафете 4х400 метров, финишировали вторыми, зарегистрировав новый национальный рекорд – 3:46:45 минут.Бронзовую медаль завоевала участница Олимпиады в Токио-2020 Дарья Резниченко в программе прыжков в длину.Днем ранее Шарифа Давронова взяла "золото" в программе тройного прыжка, а Екатерина Воронина стала лучшей в соревновании по пятиборью.

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