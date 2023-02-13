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https://uz.sputniknews.ru/20230213/sbornaya-uzbekistana-zavoevala-chetyre-medali-na-cha-po-legkoy-atletike-32205198.html
Сборная Узбекистана завоевала четыре медали на ЧА по легкой атлетике
Сборная Узбекистана завоевала четыре медали на ЧА по легкой атлетике
Узбекистанские спортсмены привезли из Астаны две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.
2023-02-13T09:02+0500
2023-02-13T09:02+0500
спорт
узбекистан
легкая атлетика
сборная
чемпионат азии
астана
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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала четыре медали на Чемпионате Азии в Астане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В заключительный день соревнований узбекистанские бегуньи, участвовавшие в эстафете 4х400 метров, финишировали вторыми, зарегистрировав новый национальный рекорд – 3:46:45 минут.Бронзовую медаль завоевала участница Олимпиады в Токио-2020 Дарья Резниченко в программе прыжков в длину.Днем ранее Шарифа Давронова взяла "золото" в программе тройного прыжка, а Екатерина Воронина стала лучшей в соревновании по пятиборью.
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астана чемпионат азии по легкой атлетике финал последний день эстафета тройной прыжок пятиборье медаль золотая бронзовая серебряная
астана чемпионат азии по легкой атлетике финал последний день эстафета тройной прыжок пятиборье медаль золотая бронзовая серебряная

Сборная Узбекистана завоевала четыре медали на ЧА по легкой атлетике

09:02 13.02.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанские легкоатлетки на Чемпионате Азии в Астане
Узбекистанские легкоатлетки на Чемпионате Азии в Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Узбекистанские спортсмены привезли из Астаны две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.
ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала четыре медали на Чемпионате Азии в Астане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В заключительный день соревнований узбекистанские бегуньи, участвовавшие в эстафете 4х400 метров, финишировали вторыми, зарегистрировав новый национальный рекорд – 3:46:45 минут.
Бронзовую медаль завоевала участница Олимпиады в Токио-2020 Дарья Резниченко в программе прыжков в длину.
Днем ранее Шарифа Давронова взяла "золото" в программе тройного прыжка, а Екатерина Воронина стала лучшей в соревновании по пятиборью.
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