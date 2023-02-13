https://uz.sputniknews.ru/20230213/sinoptiki-predupredili-ob-opasnosti-seley-i-pavodkov--32217600.html

Синоптики предупредили об опасности селей и паводков

Синоптики предупредили об опасности селей и паводков

Узгидромет сообщил об сходе селей и паводков в республике.

2023-02-13T18:48+0500

2023-02-13T18:48+0500

2023-02-13T18:48+0500

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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. С 14 по 18 февраля в девяти областях Узбекистана объявили опасность схода селей и паводков, передает Узгидромет.По информации синоптиков, на этой неделе на территории страны ожидаются сильные осадки, которые могут затронуть предгорные и горные районы следующих регионов:Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский, Гузарский районы;Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский, Музрабатский районы;Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский районы;Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Карманинский районы;Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский, Янгиабадский районы;Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы, а также города Ангрени и Алмалык;Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.

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