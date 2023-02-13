https://uz.sputniknews.ru/20230213/sinoptiki-predupredili-ob-opasnosti-seley-i-pavodkov--32217600.html
Синоптики предупредили об опасности селей и паводков
Синоптики предупредили об опасности селей и паводков
Узгидромет сообщил об сходе селей и паводков в республике.
2023-02-13T18:48+0500
2023-02-13T18:48+0500
2023-02-13T18:48+0500
общество
прогноз погоды
опасность
селевые потоки
паводки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24687942_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_ecf10444ee507e820a780a319d7e526a.jpg
ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. С 14 по 18 февраля в девяти областях Узбекистана объявили опасность схода селей и паводков, передает Узгидромет.По информации синоптиков, на этой неделе на территории страны ожидаются сильные осадки, которые могут затронуть предгорные и горные районы следующих регионов:Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский, Гузарский районы;Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский, Музрабатский районы;Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский районы;Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Карманинский районы;Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский, Янгиабадский районы;Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы, а также города Ангрени и Алмалык;Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24687942_106:0:1235:847_1920x0_80_0_0_5bd820e7558cc8227cc93de772cac47b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды 14 15 16 17 18 февраля будет дождь какая будет погода опасность селей поводков сели паводки узгидромет синоптики погода февраль
прогноз погоды 14 15 16 17 18 февраля будет дождь какая будет погода опасность селей поводков сели паводки узгидромет синоптики погода февраль
Синоптики предупредили об опасности селей и паводков
Узгидромет сообщил об опасности схода селей и паводков в девяти областях республики.
ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik.
С 14 по 18 февраля в девяти областях Узбекистана объявили опасность схода селей и паводков, передает Узгидромет
.
По информации синоптиков, на этой неделе на территории страны ожидаются сильные осадки, которые могут затронуть предгорные и горные районы следующих регионов:
Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский, Гузарский районы;
Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский, Музрабатский районы;
Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский районы;
Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Карманинский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский, Янгиабадский районы;
Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы, а также города Ангрени и Алмалык;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.