Тест на знание Бабура: насколько хорошо вы знаете историю

© Sputnik / А. Свердлов Перейти в фотобанк Бабур Захиреддин Мухаммед на миниатюре XVI века © Sputnik / А. Свердлов / Перейти в фотобанк

Подписаться на

Завтра в республике отметят 540-летие легендарного Захириддина Мухаммада Бабура. Он известен всему миру как великий поэт, ученый-энциклопедист, государственный деятель и талантливый полководец. Пройдите наш тест, чтобы проверить насколько хорошо вы его знаете.