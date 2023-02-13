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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Тест на знание Бабура: насколько хорошо вы знаете историю
Тест на знание Бабура: насколько хорошо вы знаете историю
Пройдите наш тест, чтобы проверить насколько хорошо вы его знаете.
2023-02-13T22:00+0500
2023-02-13T22:00+0500
это интересно
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рукописи захриддина мухаммада бабура "диван-и-бабур"
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тест насколько хорошо вы знаете бабура бабур 540 летие сколько лет кто это узбекистан праздник литературу образования поэт проверь себя интересные факты интересный тест новости новость культура

Тест на знание Бабура: насколько хорошо вы знаете историю

22:00 13.02.2023
© Sputnik / А. Свердлов / Перейти в фотобанкБабур Захиреддин Мухаммед на миниатюре XVI века
Бабур Захиреддин Мухаммед на миниатюре XVI века - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / А. Свердлов
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Завтра в республике отметят 540-летие легендарного Захириддина Мухаммада Бабура. Он известен всему миру как великий поэт, ученый-энциклопедист, государственный деятель и талантливый полководец. Пройдите наш тест, чтобы проверить насколько хорошо вы его знаете.
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В каком возрасте Бабур взошел на престол?
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