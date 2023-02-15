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15 февраля в истории: вывод советских войск из Афганистана – фото
15 февраля в истории: вывод советских войск из Афганистана – фото
Как советские военные покидали Афган – в фотоленте Sputnik.
2023-02-15T14:10+0500
2023-02-15T14:10+0500
фото
афганистан
афганистан: 30 лет в ожидании мира
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фото вывод советских войск из афганистана годовщина как проходила кто последний ушел громов ссср афганская война советские военные армия ссср памятная дата день памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами отечества война день в истории история

15 февраля в истории: вывод советских войск из Афганистана – фото

14:10 15.02.2023
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НовостиTelegram
В этот день, 15 февраля 1989 года, Афганистан покинули последние подразделения Ограниченного контингента советских войск. Как это было – в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Андрей Соломонов

Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Колонна военной техники покидает город Кандагар.

Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Колонна военной техники покидает город Кандагар. - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Андрей Соломонов

Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Колонна военной техники покидает город Кандагар.

© Sputnik / Андрей Соломонов

Подразделения советских войск покидают провинцию Кундуз.

Подразделения советских войск покидают провинцию Кундуз. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Андрей Соломонов

Подразделения советских войск покидают провинцию Кундуз.

© Sputnik / Вячеслав Киселев

Военнослужащий со служебной собакой.

Военнослужащий со служебной собакой. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Вячеслав Киселев

Военнослужащий со служебной собакой.

© Sputnik / Andrey Solomonov / Перейти в фотобанк

Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг.

Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / Andrey Solomonov
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Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг.

© Sputnik / Андрей Соломонов

Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов.

Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik / Андрей Соломонов

Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов.

© Sputnik / В. Киселев / Перейти в фотобанк

Последние приготовления перед пересечением государственной границы СССР.

Последние приготовления перед пересечением государственной границы СССР. - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik / В. Киселев
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Последние приготовления перед пересечением государственной границы СССР.

© Sputnik / Вячеслав Киселев

Колонна советских войск на государственной границе Узбекской ССР с ДРА в районе города Термез.

Колонна советских войск на государственной границе Узбекской ССР с ДРА в районе города Термез. - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik / Вячеслав Киселев

Колонна советских войск на государственной границе Узбекской ССР с ДРА в районе города Термез.

© Sputnik / Александр Лыскин

Колонна бронетранспортеров на мосту в Термезе во время вывода советских войск из Афганистана.

Колонна бронетранспортеров на мосту в Термезе во время вывода советских войск из Афганистана. - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik / Александр Лыскин

Колонна бронетранспортеров на мосту в Термезе во время вывода советских войск из Афганистана.

© Sputnik / В. Киселев

Представители средств массовой информации встречают бронетранспортер командующего ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Бориса Громова.

Представители средств массовой информации встречают бронетранспортер командующего ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Бориса Громова. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / В. Киселев

Представители средств массовой информации встречают бронетранспортер командующего ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Бориса Громова.

© Sputnik / В. Киселев

Военные вернулись в СССР. Афганистан позади.

Военные вернулись в СССР. Афганистан позади. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / В. Киселев

Военные вернулись в СССР. Афганистан позади.

© Sputnik / Andrey Solomonov / Перейти в фотобанк

Близкие и родные военных ждут их возвращения на Родину.

Близкие и родные военных ждут их возвращения на Родину. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Andrey Solomonov
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Близкие и родные военных ждут их возвращения на Родину.

© Sputnik / Юрий Сомов

Торжественная встреча советских воинов-интернационалистов вернувшихся из Афганистана.

Торжественная встреча советских воинов-интернационалистов вернувшихся из Афганистана. - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik / Юрий Сомов

Торжественная встреча советских воинов-интернационалистов вернувшихся из Афганистана.

© Sputnik / Андрей Соломонов

Член военного совета, начальник политуправления Туркестанского военного округа, генерал-полковник Геннадий Стефановский (справа) приветствует военнослужащих, вернувшихся из Афганистана.

Член военного совета, начальник политуправления Туркестанского военного округа, генерал-полковник Геннадий Стефановский (справа) приветствует военнослужащих, вернувшихся из Афганистана. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik / Андрей Соломонов

Член военного совета, начальник политуправления Туркестанского военного округа, генерал-полковник Геннадий Стефановский (справа) приветствует военнослужащих, вернувшихся из Афганистана.

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