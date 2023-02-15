15 февраля в истории: вывод советских войск из Афганистана – фото

Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Колонна военной техники покидает город Кандагар.
Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Колонна военной техники покидает город Кандагар.
Подразделения советских войск покидают провинцию Кундуз.
Подразделения советских войск покидают провинцию Кундуз.
Военнослужащий со служебной собакой.
Военнослужащий со служебной собакой.
Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг.
Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг.
Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов.
Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов.
Последние приготовления перед пересечением государственной границы СССР.
Последние приготовления перед пересечением государственной границы СССР.
Колонна советских войск на государственной границе Узбекской ССР с ДРА в районе города Термез.
Колонна советских войск на государственной границе Узбекской ССР с ДРА в районе города Термез.
Колонна бронетранспортеров на мосту в Термезе во время вывода советских войск из Афганистана.
Колонна бронетранспортеров на мосту в Термезе во время вывода советских войск из Афганистана.
Представители средств массовой информации встречают бронетранспортер командующего ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Бориса Громова.
Представители средств массовой информации встречают бронетранспортер командующего ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Бориса Громова.
Военные вернулись в СССР. Афганистан позади.
Военные вернулись в СССР. Афганистан позади.
Близкие и родные военных ждут их возвращения на Родину.
Близкие и родные военных ждут их возвращения на Родину.
Торжественная встреча советских воинов-интернационалистов вернувшихся из Афганистана.
Торжественная встреча советских воинов-интернационалистов вернувшихся из Афганистана.
Член военного совета, начальник политуправления Туркестанского военного округа, генерал-полковник Геннадий Стефановский (справа) приветствует военнослужащих, вернувшихся из Афганистана.
Член военного совета, начальник политуправления Туркестанского военного округа, генерал-полковник Геннадий Стефановский (справа) приветствует военнослужащих, вернувшихся из Афганистана.