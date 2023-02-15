https://uz.sputniknews.ru/20230215/23123618.html

Три оригинальных рецепта, которые приятно удивят вкусом и легкостью приготовления

Три оригинальных рецепта, которые приятно удивят вкусом и легкостью приготовления

Каждая хозяйка сталкивается с ситуацией, когда хочется порадовать семью или гостей новым и вкусным блюдом. Со временем приедаются даже любимые блюда и хочется попробовать что-то оригинальное, вкусное и доселе не опробованное.

2023-02-15T07:00+0500

2023-02-15T07:00+0500

2023-02-15T07:00+0500

это интересно

рецепт

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Предлагаем три рецепта блюд, на приготовления которых не уйдет много времени, а вот приятные вкусовые ощущения и статус "хозяйки-искусницы" гарантированы!"Киндзмари": рыба под уксусным соусом с кинзойРецепт этого блюда достался нам от бабушки-грузинки, в доме которой его часто готовили. Называется оно "Киндзмари". Это очень легкое и быстрое в приготовлении блюдо, и при этом необычайно приятное на вкус. Я его готовлю из форели, но подойдет и другая рыба - сиг или сом. Нам понадобится хороший белый винный уксус (100 мл), большой пучок кинзы, два зубчика чеснока, 1 луковица, 2 лавровых листа и 2 горошины душистого черного перца, соль.Для начала нужно очистить рыбу от чешуи, выпотрошить, удалить жабры и хорошо промыть. Нарубить на порционные куски (если рыба крупная). Небольшие же рыбешки можно оставить целыми. Рыбу опускаем в 1 литр кипящей воды, куда ранее добавили нарезанный чеснок, луковицу, душистый перец, лавровый лист и чайную ложку соли. Много соли добавлять не нужно - она понадобиься, когда мы будем доводить до вкуса соус.Рыбу варим 10-15 минут (в зависимости от размера) на слабом огне. При сильном кипении рыбу варить нельзя! Готовую рыбу выкладываем на блюдо с высокими краями и приступаем к приготовлению соуса. Отвар, в котором варилась рыба, нужно процедить, добавить в него мелко нарезанную кинзу, уксус, попробовать на вкус и при необходимости добавить соли.К слову, для любителей свежего чеснока последний можно добавить прямо в соус, выдавив чеснокодавилкой. Я же предпочитаю добавлять чеснок лишь при варке - дело вкуса, как говорится. Остывшую рыбу поливаем соусом "киндзмари" и убираем в холодильник на пару часов. Так рыба пропитывается соусом и становится еще вкуснее.Пастуший обедЧтобы приготовить "пастуший обед" нам понадобится 400 граммов зеленых оливок без косточек, 1 помидор, 1 луковица, 1 столовая ложка томатной пасты, 0,5 стакана измельченных грецких орехов, масло оливковое, гранатовый соус, красный и черный перец, тмин, зелень петрушки или кинзы. Измельчить орехи, овощи, смешать с оливками, добавить приправы и зелень.Смигус-Дингус - польский тортДля рожденных и выросших в СССР хорошо знакомо такое понятие как "друг по переписке". Советские школьники часто переписывались со своими сверстниками из стран соцлагеря - Болгарии, Польши, ГДР, Румынии и т.д. Писали друг другу о разном: о себе, семье, школьных делах, увлечениях... Также в письмах обменивались открытками, марками, календариками, наклейками и прочей милой школьному сердцу чепухой. И у меня была подруга по переписке - Агнешка Бадзинска из Польской Народной Республики.Как-то мы решили обменяться рецептами национальной кухни, и она мне прислала рецепт очень легкого в приготовлении торта с забавным названием "Смигус-Дингус"- так он был записан в моей тетрадке. Потом уже, повзрослев, я узнала, что эта интригующая фраза означает "Поливальный или Мокрый понедельник" и является названием очень веселого польского праздника "Шмигус-Дынгус" (польск. Śmigus-dyngus), во время которого все обливаются водой, веселятся и едят вкусности.Рецепт торта:Нам понадобится ¾ стакана муки, половина чайной ложки порошка для печенья - разрыхлителя. Его можно сделать самим, смешав 5 г соды, 3 г лимонной кислоты и 12 г муки и взяв необходимое количество для выпечки.Порошок для печенья нужно в сухом виде смешать с мукой и лишь после этого готовить тесто: разведенный в жидкости он теряет свои свойства. Также потребуется соль на кончике чайной ложки, пол чайной ложки ванильного сахара, 1 стакан орехов и немного изюма, 1\3 стакана маргарина или масла, 1 стакан сахара, 2 яйца, 2 плитки шоколада.В посуде смешать муку, ванильный сахар, соль, орехи. В маленькой кастрюле на водяной бане растопить шоколад и маргарин. Остывшую шоколадно-масляную массу соединить с яйцами, добавить к содержимому посуды и смешать. Влить тесто в форму, выстланную смазанной маслом пергаментной бумагой и печь в среднеразогретой духовке 30 минут.Читайте также: Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео

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