https://uz.sputniknews.ru/20230215/23123618.html
Три оригинальных рецепта, которые приятно удивят вкусом и легкостью приготовления
Три оригинальных рецепта, которые приятно удивят вкусом и легкостью приготовления
Каждая хозяйка сталкивается с ситуацией, когда хочется порадовать семью или гостей новым и вкусным блюдом. Со временем приедаются даже любимые блюда и хочется попробовать что-то оригинальное, вкусное и доселе не опробованное.
2023-02-15T07:00+0500
2023-02-15T07:00+0500
2023-02-15T07:00+0500
это интересно
рецепт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/03/23123624_0:18:845:493_1920x0_80_0_0_a0bb812615eea83ec7848eacfbe81687.jpg
Предлагаем три рецепта блюд, на приготовления которых не уйдет много времени, а вот приятные вкусовые ощущения и статус "хозяйки-искусницы" гарантированы!"Киндзмари": рыба под уксусным соусом с кинзойРецепт этого блюда достался нам от бабушки-грузинки, в доме которой его часто готовили. Называется оно "Киндзмари". Это очень легкое и быстрое в приготовлении блюдо, и при этом необычайно приятное на вкус. Я его готовлю из форели, но подойдет и другая рыба - сиг или сом. Нам понадобится хороший белый винный уксус (100 мл), большой пучок кинзы, два зубчика чеснока, 1 луковица, 2 лавровых листа и 2 горошины душистого черного перца, соль.Для начала нужно очистить рыбу от чешуи, выпотрошить, удалить жабры и хорошо промыть. Нарубить на порционные куски (если рыба крупная). Небольшие же рыбешки можно оставить целыми. Рыбу опускаем в 1 литр кипящей воды, куда ранее добавили нарезанный чеснок, луковицу, душистый перец, лавровый лист и чайную ложку соли. Много соли добавлять не нужно - она понадобиься, когда мы будем доводить до вкуса соус.Рыбу варим 10-15 минут (в зависимости от размера) на слабом огне. При сильном кипении рыбу варить нельзя! Готовую рыбу выкладываем на блюдо с высокими краями и приступаем к приготовлению соуса. Отвар, в котором варилась рыба, нужно процедить, добавить в него мелко нарезанную кинзу, уксус, попробовать на вкус и при необходимости добавить соли.К слову, для любителей свежего чеснока последний можно добавить прямо в соус, выдавив чеснокодавилкой. Я же предпочитаю добавлять чеснок лишь при варке - дело вкуса, как говорится. Остывшую рыбу поливаем соусом "киндзмари" и убираем в холодильник на пару часов. Так рыба пропитывается соусом и становится еще вкуснее.Пастуший обедЧтобы приготовить "пастуший обед" нам понадобится 400 граммов зеленых оливок без косточек, 1 помидор, 1 луковица, 1 столовая ложка томатной пасты, 0,5 стакана измельченных грецких орехов, масло оливковое, гранатовый соус, красный и черный перец, тмин, зелень петрушки или кинзы. Измельчить орехи, овощи, смешать с оливками, добавить приправы и зелень.Смигус-Дингус - польский тортДля рожденных и выросших в СССР хорошо знакомо такое понятие как "друг по переписке". Советские школьники часто переписывались со своими сверстниками из стран соцлагеря - Болгарии, Польши, ГДР, Румынии и т.д. Писали друг другу о разном: о себе, семье, школьных делах, увлечениях... Также в письмах обменивались открытками, марками, календариками, наклейками и прочей милой школьному сердцу чепухой. И у меня была подруга по переписке - Агнешка Бадзинска из Польской Народной Республики.Как-то мы решили обменяться рецептами национальной кухни, и она мне прислала рецепт очень легкого в приготовлении торта с забавным названием "Смигус-Дингус"- так он был записан в моей тетрадке. Потом уже, повзрослев, я узнала, что эта интригующая фраза означает "Поливальный или Мокрый понедельник" и является названием очень веселого польского праздника "Шмигус-Дынгус" (польск. Śmigus-dyngus), во время которого все обливаются водой, веселятся и едят вкусности.Рецепт торта:Нам понадобится ¾ стакана муки, половина чайной ложки порошка для печенья - разрыхлителя. Его можно сделать самим, смешав 5 г соды, 3 г лимонной кислоты и 12 г муки и взяв необходимое количество для выпечки.Порошок для печенья нужно в сухом виде смешать с мукой и лишь после этого готовить тесто: разведенный в жидкости он теряет свои свойства. Также потребуется соль на кончике чайной ложки, пол чайной ложки ванильного сахара, 1 стакан орехов и немного изюма, 1\3 стакана маргарина или масла, 1 стакан сахара, 2 яйца, 2 плитки шоколада.В посуде смешать муку, ванильный сахар, соль, орехи. В маленькой кастрюле на водяной бане растопить шоколад и маргарин. Остывшую шоколадно-масляную массу соединить с яйцами, добавить к содержимому посуды и смешать. Влить тесто в форму, выстланную смазанной маслом пергаментной бумагой и печь в среднеразогретой духовке 30 минут.Читайте также: Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/03/23123624_82:0:763:511_1920x0_80_0_0_d3aa04d7c1a55f834aeea14b0d04623e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт простой проверенный легкий для начинающих чем удивить семью закуски горячее быстрые проверенные рецепты рыба маринад оливки торт десерт выпечка
рецепт простой проверенный легкий для начинающих чем удивить семью закуски горячее быстрые проверенные рецепты рыба маринад оливки торт десерт выпечка
Три оригинальных рецепта, которые приятно удивят вкусом и легкостью приготовления
Каждая хозяйка сталкивается с ситуацией, когда хочется порадовать семью или гостей новым и вкусным блюдом. Ведь не секрет, что со временем приедаются даже самые любимые блюда и хочется попробовать что-то оригинальное, вкусное и доселе не опробованное.
Предлагаем три рецепта блюд, на приготовления которых не уйдет много времени, а вот приятные вкусовые ощущения и статус "хозяйки-искусницы" гарантированы!
"Киндзмари": рыба под уксусным соусом с кинзой
Рецепт этого блюда достался нам от бабушки-грузинки, в доме которой его часто готовили. Называется оно "Киндзмари". Это очень легкое и быстрое в приготовлении блюдо, и при этом необычайно приятное на вкус. Я его готовлю из форели, но подойдет и другая рыба - сиг или сом. Нам понадобится хороший белый винный уксус (100 мл), большой пучок кинзы, два зубчика чеснока, 1 луковица, 2 лавровых листа и 2 горошины душистого черного перца, соль.
Для начала нужно очистить рыбу от чешуи, выпотрошить, удалить жабры и хорошо промыть. Нарубить на порционные куски (если рыба крупная). Небольшие же рыбешки можно оставить целыми. Рыбу опускаем в 1 литр кипящей воды, куда ранее добавили нарезанный чеснок, луковицу, душистый перец, лавровый лист и чайную ложку соли. Много соли добавлять не нужно - она понадобиься, когда мы будем доводить до вкуса соус.
Рыбу варим 10-15 минут (в зависимости от размера) на слабом огне. При сильном кипении рыбу варить нельзя! Готовую рыбу выкладываем на блюдо с высокими краями и приступаем к приготовлению соуса. Отвар, в котором варилась рыба, нужно процедить, добавить в него мелко нарезанную кинзу, уксус, попробовать на вкус и при необходимости добавить соли.
К слову, для любителей свежего чеснока последний можно добавить прямо в соус, выдавив чеснокодавилкой. Я же предпочитаю добавлять чеснок лишь при варке - дело вкуса, как говорится. Остывшую рыбу поливаем соусом "киндзмари" и убираем в холодильник на пару часов. Так рыба пропитывается соусом и становится еще вкуснее.
Пастуший обед
Чтобы приготовить "пастуший обед" нам понадобится 400 граммов зеленых оливок без косточек, 1 помидор, 1 луковица, 1 столовая ложка томатной пасты, 0,5 стакана измельченных грецких орехов, масло оливковое, гранатовый соус, красный и черный перец, тмин, зелень петрушки или кинзы. Измельчить орехи, овощи, смешать с оливками, добавить приправы и зелень.
Смигус-Дингус - польский торт
Для рожденных и выросших в СССР хорошо знакомо такое понятие как "друг по переписке". Советские школьники часто переписывались со своими сверстниками из стран соцлагеря - Болгарии, Польши, ГДР, Румынии и т.д. Писали друг другу о разном: о себе, семье, школьных делах, увлечениях... Также в письмах обменивались открытками, марками, календариками, наклейками и прочей милой школьному сердцу чепухой. И у меня была подруга по переписке - Агнешка Бадзинска из Польской Народной Республики.
Как-то мы решили обменяться рецептами национальной кухни, и она мне прислала рецепт очень легкого в приготовлении торта с забавным названием "Смигус-Дингус"- так он был записан в моей тетрадке. Потом уже, повзрослев, я узнала, что эта интригующая фраза означает "Поливальный или Мокрый понедельник" и является названием очень веселого польского праздника "Шмигус-Дынгус" (польск. Śmigus-dyngus), во время которого все обливаются водой
, веселятся и едят вкусности.
Нам понадобится ¾ стакана муки, половина чайной ложки порошка для печенья - разрыхлителя. Его можно сделать самим, смешав 5 г соды, 3 г лимонной кислоты и 12 г муки и взяв необходимое количество для выпечки.
Порошок для печенья нужно в сухом виде смешать с мукой и лишь после этого готовить тесто: разведенный в жидкости он теряет свои свойства. Также потребуется соль на кончике чайной ложки, пол чайной ложки ванильного сахара, 1 стакан орехов и немного изюма, 1\3 стакана маргарина или масла, 1 стакан сахара, 2 яйца, 2 плитки шоколада.
В посуде смешать муку, ванильный сахар, соль, орехи. В маленькой кастрюле на водяной бане растопить шоколад и маргарин. Остывшую шоколадно-масляную массу соединить с яйцами, добавить к содержимому посуды и смешать. Влить тесто в форму, выстланную смазанной маслом пергаментной бумагой и печь в среднеразогретой духовке 30 минут.