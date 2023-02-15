Древние росписи могут открыть тайны Ахсикента – фото
© агентство культурного наследия Узбекистана Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
© агентство культурного наследия Узбекистана
Ученые обнаружили в памятнике архитектуры в Наманганской области древние артефакты, которые могут пролить свет на эпоху караханидов.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. На территории памятника Ахсикент в Торакорганском районе Наманганской области ученые обнаружили древние артефакты.
О находках и об истории архитектурного памятника подробно рассказывает корреспондент Sputnik.
"В настоящее время ряд ученых-археологов проводит исследования в Торакоргонском районе. Абдухамид Анарбеков с учениками исследуют объект археологического наследия "Ахсикент" уже несколько лет и исследования будут продолжаться", - рассказал Алишер Яркулов, заведующий отделом Агентства культурного наследия.
Древний город
© агентство культурного наследия Узбекистана Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
© агентство культурного наследия Узбекистана
Ученые считают архитектурный памятник Ахсикент руинами древнего города Ферганы-Ахсикета, который был столицей Ферганского государства. Предположительно, город был построен в III веке до н.э. Первоначально поселение площадью 50 гектаров окружали оборонительные стены толщиной 5,5 метров.
Топографически город состоял из 3 частей: цитадели, внутреннего и внешнего города. Для защиты от внешних угроз ахсикентцы позже увеличили толщину городских стен до 20 метров.
Город Фергану впервые упоминает арабский историк Табари в начале VIII века. Затем о ней пишет историк IXвека Ибн Хордадбех, благодаря трудам которого удалось достоверно подтвердить, что город находился на месте Ахсикентского комплекса. К слову, письменные источники стали называть город Ахсикентом лишь со второй половины IX века.
Новая страница в археологических исследованиях
© агентство культурного наследия Узбекистана Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
© агентство культурного наследия Узбекистана
В сентябре 2019 года в ходе археологических раскопок, проведенных археологами "Ахсикентской комплексной экспедиции" под руководством археолога Абдухамида Анарбаева, заведующего отделом Института археологических исследований Российской академии наук, ученые обнаружили стены караханидской эпохи (XI - начало XIII вв.), а также остатки рисунков и резьбы, выполненных из ганчи.
Эта находка стала важным артефактом, ведь в Ферганской долине остатков настенной живописи ранее не находили. Эта находка свидетельствует о развитии традиции росписи в данном регионе.
© агентство культурного наследия Узбекистана Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
© агентство культурного наследия Узбекистана
И сейчас ученым удалось сделать еще одно открытие: в руинах дворца, в памятнике "Афросиаб" исследователи обнаружили настенные росписи караханидского периода, из которых можно получить сведения об образе жизни и культуре людей того времени.
Ученые надеются, что настенная роспись из Ахсикента даст новые сведения о социально-экономической жизни жителей Ферганской долины в XI - начала XIII вв.
© агентство культурного наследия Узбекистана Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
© агентство культурного наследия Узбекистана
Остатки росписи и фрагменты гравюры на ганче археологи нашли в руинах жилых помещений в раскопах 18А и 11, расположенных в первой части города города. Растительные и геометрические узоры выполнены с помощью различных красок.
"Монументальные кирпичные архитектурные памятники караханидского периода (начало XI-XIII вв.) отличаются своей величественностью. Особого внимания заслуживают архитектурные узоры из различных обожженных кирпичей на стенах", — говорит Алишер Яркулов.
© агентство культурного наследия Узбекистана Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
© агентство культурного наследия Узбекистана
Археологи также обнаружили медные монеты, бусы из стекла и других минералов, разноцветные керамические сосуды, относящиеся к эпохе самонийцев (IX-X вв.) и караханидов (XI-XIII вв.). Все это займет достойное место в экспозициях строящегося археологического музея.
"Сейчас группа реставраторов восстанавливает росписи и декор, размещает их в музее. Исследование будет продолжаться. В некоторых китайских источниках говорится, что ворота города Ахсикента были сделаны из золота. Среди местных жителей бытует легенда, что эти ворота застряли на дне Сырдарьи. Они могут быть основаны на исторических фактах", — говорит Яркулов.
© агентство культурного наследия Узбекистана Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
Артефакты из комплекса "Ахкисент" в Наманганской области
© агентство культурного наследия Узбекистана