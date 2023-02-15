https://uz.sputniknews.ru/20230215/drevnie-rospisi-mogut-otkryt-tayny-axsikenta--foto-32260665.html

Древние росписи могут открыть тайны Ахсикента – фото

Древние росписи могут открыть тайны Ахсикента – фото

Ученые обнаружили в памятнике архитектуры в Наманганской области древние артефакты, которые могут пролить свет на эпоху караханидов.

2023-02-15T10:02+0500

2023-02-15T10:02+0500

2023-02-15T10:02+0500

культура

история

фергана

археологические раскопки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0f/32259787_0:35:680:418_1920x0_80_0_0_672310e4c8453e163993cd51de96b78b.jpg

ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. На территории памятника Ахсикент в Торакорганском районе Наманганской области ученые обнаружили древние артефакты.О находках и об истории архитектурного памятника подробно рассказывает корреспондент Sputnik.Древний городУченые считают архитектурный памятник Ахсикент руинами древнего города Ферганы-Ахсикета, который был столицей Ферганского государства. Предположительно, город был построен в III веке до н.э. Первоначально поселение площадью 50 гектаров окружали оборонительные стены толщиной 5,5 метров.Топографически город состоял из 3 частей: цитадели, внутреннего и внешнего города. Для защиты от внешних угроз ахсикентцы позже увеличили толщину городских стен до 20 метров.Город Фергану впервые упоминает арабский историк Табари в начале VIII века. Затем о ней пишет историк IXвека Ибн Хордадбех, благодаря трудам которого удалось достоверно подтвердить, что город находился на месте Ахсикентского комплекса. К слову, письменные источники стали называть город Ахсикентом лишь со второй половины IX века.Новая страница в археологических исследованияхВ сентябре 2019 года в ходе археологических раскопок, проведенных археологами "Ахсикентской комплексной экспедиции" под руководством археолога Абдухамида Анарбаева, заведующего отделом Института археологических исследований Российской академии наук, ученые обнаружили стены караханидской эпохи (XI - начало XIII вв.), а также остатки рисунков и резьбы, выполненных из ганчи.Эта находка стала важным артефактом, ведь в Ферганской долине остатков настенной живописи ранее не находили. Эта находка свидетельствует о развитии традиции росписи в данном регионе.И сейчас ученым удалось сделать еще одно открытие: в руинах дворца, в памятнике "Афросиаб" исследователи обнаружили настенные росписи караханидского периода, из которых можно получить сведения об образе жизни и культуре людей того времени.Ученые надеются, что настенная роспись из Ахсикента даст новые сведения о социально-экономической жизни жителей Ферганской долины в XI - начала XIII вв.Остатки росписи и фрагменты гравюры на ганче археологи нашли в руинах жилых помещений в раскопах 18А и 11, расположенных в первой части города города. Растительные и геометрические узоры выполнены с помощью различных красок.Археологи также обнаружили медные монеты, бусы из стекла и других минералов, разноцветные керамические сосуды, относящиеся к эпохе самонийцев (IX-X вв.) и караханидов (XI-XIII вв.). Все это займет достойное место в экспозициях строящегося археологического музея.

фергана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан наманганская область асикхент комплекс архитектурный памятник археологические раскопки находки роспись узоры что нашли в асикхенте фото