https://uz.sputniknews.ru/20230216/32315001.html

Что происходит с организмом, когда вы пьете цикорий?

Что происходит с организмом, когда вы пьете цикорий?

Что такое цикорий, почему он обрел огромную популярность среди адептов здорового питания и может ли напиток заменить кофе - читайте в справке Sputnik.

2023-02-16T22:00+0500

2023-02-16T22:00+0500

2023-02-16T22:00+0500

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Цикорий – растение, из корня которого получают растворимый порошок, напоминающий кофе по своему вкусу и характерному цвету.Так ли полезен цикорий, каковы его "отличительные черты" и есть ли противопоказания к его употреблению - читайте в специальной справке Sputnik Беларусь.Цикорий со знаком плюсРепутацию цикория как очень полезного напитка можно считать вполне обоснованной. В цикории содержится внушительная доза клетчатки, витаминов, минералов, а также инсулин и бета-каротин.Цикорий укрепляет иммунитет, славится антиоксидантными свойствами и снижает риск развития онкологии. Витамины группы B, входящие в его состав, помогают организму вырабатывать антитела, расщеплять жиры, углеводы и белки, укрепляет клетки, улучшает зрение и ускоряет процесс заживления ран.Положительно влияет цикорий и на сердечно-сосудистую систему: выравнивает ритм сердца и улучшает работу сердечной мышцы. Напиток полезен для женщин, страдающих от железодефицитной анемии, и для мужчин с низким тестостероном.Бета-каротин, содержащийся в порошке, – мощный антиоксидант, а клетчатка - важная составляющая для здоровья кишечника и ЖКТ.Есть в цикории и инсулин. Этот полисахарид дарит бодрость, контролирует глюкозу в крови, подавляет голод и помогает сбросить лишний вес.Цикорий называют альтернативой кофе и настоящим спасением заядлых кофеманов. Но может ли напиток заменить кофе? Кофейные гурманы с уверенностью заявляют, что цикорий нельзя сравнивать с американо или капучино, так как он отличается по вкусу и запаху. Но, если вы поставили цель сократить количество кофеина, то напиток все же может стать неплохой заменой кофе.Цикорий со знаком минусНесмотря на впечатляющую пользу, цикорий может оказывать и "плохое" влияние. Так, его не рекомендуют пить в период приема антибиотиков, так как напиток снижает их усвояемость.Отказаться от цикория стоит тем, кто страдает от варикоза вен: напиток может повышать проницаемость капилляров и отрицательно сказываться на состоянии сосудов.Может навредить цикорий и тем, кто страдает от перепадов артериального давления - порошок расширяет сосуды и разжижает кровь, что может привести к слабости и головной боли. Противопоказан напиток и людям с мочекаменной болезнью. Вот почему перед употреблением цикория следует проконсультироваться с врачом.

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