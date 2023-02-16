https://uz.sputniknews.ru/20230216/32315001.html
Что происходит с организмом, когда вы пьете цикорий?
Что происходит с организмом, когда вы пьете цикорий?
Что такое цикорий, почему он обрел огромную популярность среди адептов здорового питания и может ли напиток заменить кофе - читайте в справке Sputnik.
2023-02-16T22:00+0500
2023-02-16T22:00+0500
2023-02-16T22:00+0500
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Цикорий – растение, из корня которого получают растворимый порошок, напоминающий кофе по своему вкусу и характерному цвету.Так ли полезен цикорий, каковы его "отличительные черты" и есть ли противопоказания к его употреблению - читайте в специальной справке Sputnik Беларусь.Цикорий со знаком плюсРепутацию цикория как очень полезного напитка можно считать вполне обоснованной. В цикории содержится внушительная доза клетчатки, витаминов, минералов, а также инсулин и бета-каротин.Цикорий укрепляет иммунитет, славится антиоксидантными свойствами и снижает риск развития онкологии. Витамины группы B, входящие в его состав, помогают организму вырабатывать антитела, расщеплять жиры, углеводы и белки, укрепляет клетки, улучшает зрение и ускоряет процесс заживления ран.Положительно влияет цикорий и на сердечно-сосудистую систему: выравнивает ритм сердца и улучшает работу сердечной мышцы. Напиток полезен для женщин, страдающих от железодефицитной анемии, и для мужчин с низким тестостероном.Бета-каротин, содержащийся в порошке, – мощный антиоксидант, а клетчатка - важная составляющая для здоровья кишечника и ЖКТ.Есть в цикории и инсулин. Этот полисахарид дарит бодрость, контролирует глюкозу в крови, подавляет голод и помогает сбросить лишний вес.Цикорий называют альтернативой кофе и настоящим спасением заядлых кофеманов. Но может ли напиток заменить кофе? Кофейные гурманы с уверенностью заявляют, что цикорий нельзя сравнивать с американо или капучино, так как он отличается по вкусу и запаху. Но, если вы поставили цель сократить количество кофеина, то напиток все же может стать неплохой заменой кофе.Цикорий со знаком минусНесмотря на впечатляющую пользу, цикорий может оказывать и "плохое" влияние. Так, его не рекомендуют пить в период приема антибиотиков, так как напиток снижает их усвояемость.Отказаться от цикория стоит тем, кто страдает от варикоза вен: напиток может повышать проницаемость капилляров и отрицательно сказываться на состоянии сосудов.Может навредить цикорий и тем, кто страдает от перепадов артериального давления - порошок расширяет сосуды и разжижает кровь, что может привести к слабости и головной боли. Противопоказан напиток и людям с мочекаменной болезнью. Вот почему перед употреблением цикория следует проконсультироваться с врачом.
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здоровье народная медицина травы традиционная медицина лечение чем полезен плюсы минусы кому вреден цикорий растение заменитель кофе полезный напиток
здоровье народная медицина травы традиционная медицина лечение чем полезен плюсы минусы кому вреден цикорий растение заменитель кофе полезный напиток
Что происходит с организмом, когда вы пьете цикорий?
Что такое цикорий, почему он обрел огромную популярность среди адептов здорового питания и может ли напиток заменить кофе - читайте в справке Sputnik.
Цикорий – растение, из корня которого получают растворимый порошок, напоминающий кофе по своему вкусу и характерному цвету.
Так ли полезен цикорий, каковы его "отличительные черты" и есть ли противопоказания к его употреблению - читайте в специальной справке Sputnik Беларусь
.
Цикорий со знаком плюс
Репутацию цикория как очень полезного напитка можно считать вполне обоснованной. В цикории содержится внушительная доза клетчатки, витаминов, минералов, а также инсулин и бета-каротин.
Цикорий укрепляет иммунитет, славится антиоксидантными свойствами и снижает риск развития онкологии. Витамины группы B, входящие в его состав, помогают организму вырабатывать антитела, расщеплять жиры, углеводы и белки, укрепляет клетки, улучшает зрение и ускоряет процесс заживления ран.
Положительно влияет цикорий и на сердечно-сосудистую систему: выравнивает ритм сердца и улучшает работу сердечной мышцы. Напиток полезен для женщин, страдающих от железодефицитной анемии, и для мужчин с низким тестостероном.
Бета-каротин, содержащийся в порошке, – мощный антиоксидант, а клетчатка - важная составляющая для здоровья кишечника и ЖКТ.
Есть в цикории и инсулин. Этот полисахарид дарит бодрость, контролирует глюкозу в крови, подавляет голод и помогает сбросить лишний вес.
Цикорий называют альтернативой кофе и настоящим спасением заядлых кофеманов. Но может ли напиток заменить кофе? Кофейные гурманы с уверенностью заявляют, что цикорий нельзя сравнивать с американо или капучино, так как он отличается по вкусу и запаху. Но, если вы поставили цель сократить количество кофеина, то напиток все же может стать неплохой заменой кофе.
Цикорий со знаком минус
Несмотря на впечатляющую пользу, цикорий может оказывать и "плохое" влияние. Так, его не рекомендуют пить в период приема антибиотиков, так как напиток снижает их усвояемость.
Отказаться от цикория стоит тем, кто страдает от варикоза вен: напиток может повышать проницаемость капилляров и отрицательно сказываться на состоянии сосудов.
Может навредить цикорий и тем, кто страдает от перепадов артериального давления - порошок расширяет сосуды и разжижает кровь, что может привести к слабости и головной боли. Противопоказан напиток и людям с мочекаменной болезнью. Вот почему перед употреблением цикория следует проконсультироваться с врачом.