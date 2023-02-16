Нодирбек Абдусатторов — биография
20:06 16.02.2023 (обновлено: 21:18 16.02.2023)
Молодой узбекский шахматист уже стал легендой: в 9 лет обыграл двух гроссмейстеров, в 17 лет стал самым молодым чемпионом мира. Биография Нодирбека Абдусатторова – в нашем материале.
Нодирбек Абдусатторов родился 18 сентября 2004 года в Ташкенте.
Начал играть в шахматы в три года. В 5 лет он стал чемпионом города среди мальчиков до 8 лет, в 6 лет – чемпионом Узбекистана.
В 2012 году выиграл Юношеский чемпионат мира по шахматам в Мариборе (Словения) в категории до 8 лет.
© Из личного архива Нодирбека АбдусаттороваНодирбек Абдусатторов
Нодирбек Абдусатторов
© Из личного архива Нодирбека Абдусатторова
В 2014 году в возрасте 9 лет победил двух гроссмейстеров: Андрея Жигалко и Рустама Хуснутдинова, во время 8-го турнира памяти Георгия Агзамова в Ташкенте. Он был одним из самых молодых игроков, которые когда-либо побеждали гроссмейстера в классической игре на время.
В апреле 2015 года, в возрасте 11 лет вошёл в список ФИДЕ “Топ-100 юниоров”, установив рекорд по возрасту попадания в этот список.
В ноябре 2015 года с результатом 8½ из 11 стал четвёртым в категории до 12 лет в юношеском чемпионате мира, проходившем в Порто-Карасе.
© Фото из личного архиваНодир Абдусатторов
Нодир Абдусатторов
© Фото из личного архива
В октябре 2017 года Нодирбек занял третье место на Мемориале Чигорина с результатом 6½ из 9. Во время этого турнира он поднялся выше отметки 2500 пунктов в рейтинге и выполнил норму гроссмейстера.
В декабре 2021 года завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам, обыграв Яна Непомнящего на тай-брейке.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНодирбек Абдусатторов сыграет с Магнусом Карлсеном на международном шахматном турнире Tata Steel Chess-2023.
Нодирбек Абдусатторов сыграет с Магнусом Карлсеном на международном шахматном турнире Tata Steel Chess-2023.
19 января 2023 года победа на турнире в Вейк-ан-Зее над чемпионом мира и обладателем высшего рейтинга ФИДЕ Магнусом Карлсеном сделала Нодирбека членом двух символических Клубов Михаила Чигорина и Тиграна Петросяна.
Достижения
29 октября 2017 года в возрасте 13 лет 1 месяца и 11 дней стал шахматным гроссмейстером. Лишь один шахматист — Сергей Карякин — стал гроссмейстером в более раннем возрасте. На январь 2021 года Абдусатторов был пятым по возрасту самым молодым гроссмейстером за всю историю шахмат.
© Из личного архива Нодирбека АбдусаттороваНодирбек Абдусатторов
Нодирбек Абдусатторов
© Из личного архива Нодирбека Абдусатторова
В декабре 2021 года в Варшаве Абдусатторов выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду), обыграв среди прочих Карлсена и Непомнящего и став самым молодым чемпионом за всю историю проведения чемпионатов мира по шахматам во всех форматах контроля времени.
В августе 2022 года в составе команды Узбекистана стал чемпионом 44-й шахматной олимпиады в Ченнае (Индия).
© Спортни ривожлантириш вазирлиги Мужская сборная Узбекистана по шахматам
Мужская сборная Узбекистана по шахматам
© Спортни ривожлантириш вазирлиги
Семья
Мать Марзия Очилова, отец Фазлиддин Очилов. Нодирбек в семье самый младший ребенок, у него есть старшие брат и сестра.
Детство чемпиона
В экслюзивном интервью Sputnik 2017 года мать Нодирбека Марзия Очилова рассказала, что отец семейства пристрастил к шахматам всех своих детей. Нодирбек научился играть, наблюдая за поединками старших брата и сестры. Когда те стали участвовать в турнирах, родители записали в шахматную секцию и младшего сына.
© Из личного архива Нодирбека АбдусаттороваНодирбек Абдусатторов
Нодирбек Абдусатторов
© Из личного архива Нодирбека Абдусатторова
Первым тренером четырехлетнего Нодира стал Равшан Шукуров. В пятилетнем возрасте мальчик стал победителем турнира в возрастной категории до восьми лет.
© Миллий олимпия қўмитасиНодирбек Абдусатторов
Нодирбек Абдусатторов
© Миллий олимпия қўмитаси
Сам Нодирбек в эксклюзивном интервью Sputnik в 2017 году заявил, что через 5 лет он войдет в список 200 лучших гроссмейстеров мира.
Интересные факты о Нодирбеке Абдусатторове
Начал играть в шахматы в 3 года;
Стал гроссмейстером в 13 лет;
Кумир детства – Магнус Карлсен. Победил его в 18 лет;
Любит мультфильм “Гадкий я”;
В 13-летнем возрасте Абдусатторов одержал победу над 24-летним; гроссмейстером из Индии Панаяппаном Сетхураманом и 27-летним; российским гроссмейстером Евгением Левиным.
Если бы не шахматы, то Нодирбек предпочел бы футбол;
В будущем хочет пойти по стопам отца и стать военнослужащим;
Свободно говорит на узбекском, русском и английском языках.