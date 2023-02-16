https://uz.sputniknews.ru/20230216/obrazovanie-i-biznes-skrytye-mexanizmy-vliyaniya-32314509.html

Образование и бизнес: скрытые механизмы влияния

Образование и бизнес: скрытые механизмы влияния

Как женщины и мигранты становятся инструментами западного влияния в странах СНГ 16.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-16T21:00+0500

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Цели создания НКО всегда разные, рассказывает Валентина Комлева. Самый эффективный способ влияния – через образование. Это позволяет Западу создать сочувствующих ему людей. "Антироссийская тематика среди молодежи наращивается недружественными странами. Есть те, которые напрямую работают с молодежью через образовательную систему: даются гранты, молодежь уезжает за рубеж, там получает образование и проходит социализацию. Там формируются симпатии к образу жизни в западных странах и внушается мысль, что Россия – это место, где молодёжи невозможно развиваться. Всё это у молодых людей закладывается, они приезжают домой и пропагандируют эти мысли своим сверстникам, рассказывая, что там хорошо, а в России плохо. Им всё начинает не нравиться", - делится Комлева."Есть иностранные НКО, деятельность которых направлена на формирование информационного пространства. В этот сегмент НКО идут наибольшие антироссийские вложения, а берут туда только "правильно" настроенных журналистов", - рассказывает Валентина Комлева.Благородные цели - не значит правильныеПо словам эксперта, есть и механизмы, имеющие "двойное дно". Сначала создаются социально значимые, благородные проекты, а потом они резко меняют свою деятельность и становятся антироссийскими. Например, женские организации. Сначала эти организации помогают женщинам защитить свои права, выступают против насилия в семьях и абьюза, а потом вдруг эти женщины выходят на митинги против России.В странах центральной Азии есть часто действуют НКО, специализирующиеся на правах мигрантов. "Мигрантам рассказывают об их правах, потом им объясняют, что в России права ущемляются, они должны требовать защиты своих прав, желательно непосредственно на территории России. Казалось бы, сегмент по защите прав мигрантов – благородный, а потом происходит резкий антироссийский разворот. Мои коллеги просматривали социальные сети и пришли к выводу, что контент по вопросам миграции в России на национальном языке становится очень агрессивным", - рассказывает Комлева.Иностранные НКО "лезут" в обход законодательстваВ Молдове, Грузии, Армении и Кыргызстане очень большие объёмы иностранного финансирования, больше, чем национальные вложения, просто потому, что там разрешено учреждение и финансирование НКО иностранцами, считает эксперт.Проще всего зарегистрировать иностранное НКО в Армении, Кыргызстане и Молдове. "Кроме того, есть проблема отчётности в этих странах. То есть в некоторых странах при сдаче отчётности НКО должно отображаться иностранное финансирование, это отдельно выделяется. А вот в Кыргызстане и Армении законодательно это должно отображаться, но в реальности этого в отчётах нет. У них в целом достаточно творческий подход к финансовым отчётам НПО. И иностранных НПО в этих странах больше всего на всём постсоветском пространстве", - резюмирует Комлева.Сложнее всего обстановка с иностранными НКО в Туркменистане, их там просто официально нет. Легче – в Узбекистане и Таджикистане, там законодательство запрещает регистрацию и финансирование иностранных НКО, но НКО может пролезть буквально везде, например - через государственные программы GONGO.В Туркменистане тоже могут финансировать иностранные НКО через GONGO. Турецкое агентство международного развития сейчас очень активно работает на территориях тюркоязычных стран ближнего зарубежья. Оно тоже финансируется государством. И эти нюансы расставляют все точки над i, в чьих интересах это всё работает", - объясняет эксперт.Или, к примеру, в Таджикистане и Узбекистане есть НПО, которые находятся за рубежом, но они поддерживают и финансируют разовые проекты и программы, не открывая при этом представительство на территории этих стран. "Они не формируют структуру НПО на территории страны, т.к. законодательно это невозможно, но они поддерживают различные программы: круглые столы с учеными или журналистами, программы, реализующиеся государственными структурами и университетами. Например, такие методы использует USAID, Фонд открытого общества Сороса, NED", - объясняет Комлева.Лоббисты будут против ужесточения закона об НКОМеры по борьбе с финансированием и созданием иностранных НКО в странах СНГ – ужесточение закона, считает Валентина Комлева. "В Казахстане в 2020 году попытались ужесточить закон в отношении иностранных НКО. Сразу же началось давление, митинги, якобы ущемляются права гражданского общества. И по итогу никаких поправок в законодательство внесено не было", - комментирует эксперт.Также в Кыргызстане с прошлого года лежит проект закона о регистрации СМИ, который ещё находится в статусе рассмотрения. "Новые правила в этом проекте предусматривают много чего интересного: иностранцам будет много чего запрещено, например, нельзя открыть масс-медиа на территории Кыргызстана, в том числе и в формате НКО и финансировать их из-за рубежа. Также проект предусматривает подведение услуг СМИ к разряду общественных услуг, контроль за которыми будет значительно выше, нежели за всеми остальными видами общественных услуг. Это предполагает, что учредитель медиа-издания не определяет политику этого издания. То есть получается, что в случае "нелояльного" контента масс-медиа будут штрафовать или закрывать", - рассказывает Валентина Комлева.В Беларуси, по словам эксперта, и до августа 2020 года было не так просто открыть НКО, действовали правовые рамки. Иноагенты уехали из России ещё до начала СВОНельзя отрицать того факта, что очень многие иностранные НКО вели на территории РФ антироссийскую работу. "Мы и результаты видели. Поэтому очень многие, в особенности блогеры, которые работали на антироссийские НКО, до февраля 2022 года (начало СВО) после принятия закона об ужесточении иностранных организаций уехали в Грузию и в Кыргызстан. То есть их деятельность на территории РФ после принятия закона была затруднена", - делится эксперт.По мнению Валентины Комлевой, для России принятие закона о ужесточении контроля за иностранными НКО сыграло положительную роль. "В перспективе хотелось бы сегментировать эти НКО, потому что некоторые организации были вынуждены закрыться, но они несли пользу для общества и пользу для межстрановых коммуникаций. Я думаю, нужно усилить контроль за содержанием их деятельности, за содержанием проектов, контента. Тогда будет баланс", - заключила она.

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некоммерческие организации, россия, запад, снг, кыргызстан, беларусь, таджикистан, узбекистан, молдова, грузия, армения, инфографика