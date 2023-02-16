https://uz.sputniknews.ru/20230216/pyl-v-vozduxe-tashkenta-ne-opasna-dlya-zdorovya--minprirody-32294757.html

Пыль в воздухе Ташкента не опасна для здоровья – Минприроды

Пыль в воздухе Ташкента не опасна для здоровья – Минприроды

Специальные наблюдательные посты в столице отслеживают уровень загрязнения воздуха, сообщили на брифинге представители Министерства природных ресурсов.

2023-02-16T09:06+0500

2023-02-16T09:06+0500

2023-02-16T09:06+0500

общество

ташкент

узбекистан

экология

воздух

загрязнение воздуха

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Уровень загрязнения воздуха в Ташкенте не оказывает серьезного влияния на организм человека, сообщил на брифинге в АИМК начальник управления Министерства природных ресурсов Азиз Калимбетов.По его словам, из–за природных особенностей Узбекистана (сухой климат, песчаная и глинистая почва) в атмосферном воздухе содержится большое количество взвешенных частиц - пыли.В Ташкенте действует 15 наблюдательных постов, с 2021 года работают две современные автоматические станции. Это позволяет проводить мониторинг содержания взвешенных твёрдых микрочастиц в атмосферном воздухе.По результатам мониторинга, уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными твёрдыми микрочастицами (РМ 2,5) в Ташкенте оценивается как “средний” и “хороший”. Такой уровень загрязнения не оказывает серьезного влияния на здоровье человека.Ташкентское городское управление Министерства природных ресурсов проводит научно-исследовательские и аналитические работы. Специалисты взяли для анализа пробы атмосферного воздуха в нескольких точках города. Результаты исследования показали, что случаев превышения нормы содержания вредных веществ в атмосфере нет.

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