Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
09:02 17.02.2023 (обновлено: 11:11 17.02.2023)
© © Пресс-служба президента ТаджикистанаЮлдуз Усманова. Архивное фото
Юлдуз Усманова. Архивное фото
© © Пресс-служба президента Таджикистана
Мастер-класс по публичным выступлениям, выставка молодых художников и концерт Юлдуз Усмановой. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 11 февраля
Концерт Юлдуз Усмановой
Народная артистка Республики Узбекистан выступит на сцене Дворца "Дружбы народов".
Время: 19:00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 100– 450 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Народная артистка Республики Узбекистан выступит на сцене Дворца "Дружбы народов".
Время: 19:00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 100– 450 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Открытая дискуссия на тему искусства Узбекистана
В Национальной библиотеке Узбекистана пройдет открытый диалог на тему "Искусство Узбекистана: что было, есть и будет?" проекта "Культурный караван". В модераторах дискуссии - доктор искусствоведения Нигора Ахмедова, археолог и директор музея в Нукусе Тигран Мкртычев.
Время: 16:00
Место: Национальная библиотека Узбекистана
Участие бесплатное (необходима регистрация по ссылке
В Национальной библиотеке Узбекистана пройдет открытый диалог на тему "Искусство Узбекистана: что было, есть и будет?" проекта "Культурный караван". В модераторах дискуссии - доктор искусствоведения Нигора Ахмедова, археолог и директор музея в Нукусе Тигран Мкртычев.
Время: 16:00
Место: Национальная библиотека Узбекистана
Участие бесплатное (необходима регистрация по ссылке
Музыкальный спектакль "Озорник"
На сцене концертного зала "Зарафшан" пройдет музыкальный спектакль "Озорник" поставленный по мотивам известного произведения Гафура Гуляма.
Время: 10:00, 12:00
Место: Кинотеатр "Зарафшан"
Стоимость билетов: 35– 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−0602, (+998) 71−232−1652
На сцене концертного зала "Зарафшан" пройдет музыкальный спектакль "Озорник" поставленный по мотивам известного произведения Гафура Гуляма.
Время: 10:00, 12:00
Место: Кинотеатр "Зарафшан"
Стоимость билетов: 35– 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−0602, (+998) 71−232−1652
Beauty Expo Uzbekistan 2023
Международная специализированная выставка индустрии красоты пройдет в павильоне "УзЭкспоцентра". В рамках выставки проведут мастер-классы по парикмахерскому искусству, визажу и нейл-арту.
Место: "Узэкспоцентр"
Телефон для справок: (+998) 71−120−4347
Международная специализированная выставка индустрии красоты пройдет в павильоне "УзЭкспоцентра". В рамках выставки проведут мастер-классы по парикмахерскому искусству, визажу и нейл-арту.
Место: "Узэкспоцентр"
Телефон для справок: (+998) 71−120−4347
Коллективная выставка художников "Хамса"
Около 14 художников примут участие в коллективной выставке, где представят свои работы, которые отражают человека в современных условиях глобализации общества.
Время: 12:00
Место: Bonum Factum Gallery
Стоимость билетов: 5 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−232−0360
Около 14 художников примут участие в коллективной выставке, где представят свои работы, которые отражают человека в современных условиях глобализации общества.
Время: 12:00
Место: Bonum Factum Gallery
Стоимость билетов: 5 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−232−0360
Воскресенье, 11 февраля
Выставка макетов традиционного японского блюда "Любовь к суши"
В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана представят выставку, экспонатами которой станут муляжи в виде суши.
Время: 09:00
Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088
В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана представят выставку, экспонатами которой станут муляжи в виде суши.
Время: 09:00
Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088
Выставка "Восхождение к истине"
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана представят выставку "Восхождение к истине", в которую войдут произведения академика Академии художеств Ниёзали Холматова.
Время: 09:00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость билетов: 10 тыс. сумов, для иностранных граждан 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−209−8015, (+998) 71−209−8016
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана представят выставку "Восхождение к истине", в которую войдут произведения академика Академии художеств Ниёзали Холматова.
Время: 09:00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость билетов: 10 тыс. сумов, для иностранных граждан 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−209−8015, (+998) 71−209−8016
Интерактивное шоу
Участников ждет развлекательная шоу-программа с участием аниматоров популярного сериала Уэнсдэй. А также игры, флешмоб знаменитого танца и розыгрыш сладких подарков.
Время: 18:00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Участников ждет развлекательная шоу-программа с участием аниматоров популярного сериала Уэнсдэй. А также игры, флешмоб знаменитого танца и розыгрыш сладких подарков.
Время: 18:00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Выставка "Графика: стремление и мастерство"
Студенты 3 и 4 курсов кафедры "Графика" Национального института художеств и дизайна имени К.Бехзода представят свои работы в Малом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы.
Время: 09:00
Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088
Студенты 3 и 4 курсов кафедры "Графика" Национального института художеств и дизайна имени К.Бехзода представят свои работы в Малом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы.
Время: 09:00
Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088
Мастер-класс "Сила слова. Как избавиться от страха публичных выступлений"
Участники научаться преодолевать страх общения, устанавливать контакты, вести диалоги и переговоры, а также грамотно и четко формулировать свои мысли. Спикером мероприятия станет Тимур Арипов.
Время: 11:00
Место: GroundZero Minor
Стоимость участия: 500 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−901−2001
Участники научаться преодолевать страх общения, устанавливать контакты, вести диалоги и переговоры, а также грамотно и четко формулировать свои мысли. Спикером мероприятия станет Тимур Арипов.
Время: 11:00
Место: GroundZero Minor
Стоимость участия: 500 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−901−2001