https://uz.sputniknews.ru/20230217/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--32315683.html

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Мастер-класс по публичным выступлениям, выставка молодых художников и концерт Юлдуз Усмановой. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-02-17T09:02+0500

2023-02-17T09:02+0500

2023-02-17T11:11+0500

культура

ташкент

выходные

выставка

концерт

мастер-класс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19207056_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_346889ced862ff017fc33e781154bd78.jpg

Суббота, 11 февраляКонцерт Юлдуз УсмановойНародная артистка Республики Узбекистан выступит на сцене Дворца "Дружбы народов".Время: 19:00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 100– 450 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Открытая дискуссия на тему искусства УзбекистанаВ Национальной библиотеке Узбекистана пройдет открытый диалог на тему "Искусство Узбекистана: что было, есть и будет?" проекта "Культурный караван". В модераторах дискуссии - доктор искусствоведения Нигора Ахмедова, археолог и директор музея в Нукусе Тигран Мкртычев.Время: 16:00Место: Национальная библиотека УзбекистанаУчастие бесплатное (необходима регистрация по ссылкеМузыкальный спектакль "Озорник"На сцене концертного зала "Зарафшан" пройдет музыкальный спектакль "Озорник" поставленный по мотивам известного произведения Гафура Гуляма.Время: 10:00, 12:00Место: Кинотеатр "Зарафшан"Стоимость билетов: 35– 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−233−0602, (+998) 71−232−1652Beauty Expo Uzbekistan 2023Международная специализированная выставка индустрии красоты пройдет в павильоне "УзЭкспоцентра". В рамках выставки проведут мастер-классы по парикмахерскому искусству, визажу и нейл-арту.Место: "Узэкспоцентр"Телефон для справок: (+998) 71−120−4347Коллективная выставка художников "Хамса"Около 14 художников примут участие в коллективной выставке, где представят свои работы, которые отражают человека в современных условиях глобализации общества.Время: 12:00Место: Bonum Factum GalleryСтоимость билетов: 5 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−232−0360Воскресенье, 11 февраляВыставка макетов традиционного японского блюда "Любовь к суши"В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана представят выставку, экспонатами которой станут муляжи в виде суши.Время: 09:00Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо ХираямыВход свободныйТелефон для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088Выставка "Восхождение к истине"В Галерее изобразительного искусства Узбекистана представят выставку "Восхождение к истине", в которую войдут произведения академика Академии художеств Ниёзали Холматова.Время: 09:00Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)Стоимость билетов: 10 тыс. сумов, для иностранных граждан 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−209−8015, (+998) 71−209−8016Интерактивное шоуУчастников ждет развлекательная шоу-программа с участием аниматоров популярного сериала Уэнсдэй. А также игры, флешмоб знаменитого танца и розыгрыш сладких подарков.Время: 18:00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Выставка "Графика: стремление и мастерство"Студенты 3 и 4 курсов кафедры "Графика" Национального института художеств и дизайна имени К.Бехзода представят свои работы в Малом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы.Время: 09:00Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо ХираямыВход свободныйТелефон для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088Мастер-класс "Сила слова. Как избавиться от страха публичных выступлений"Участники научаться преодолевать страх общения, устанавливать контакты, вести диалоги и переговоры, а также грамотно и четко формулировать свои мысли. Спикером мероприятия станет Тимур Арипов.Время: 11:00Место: GroundZero MinorСтоимость участия: 500 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−901−2001

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

куда сходить ташкент узбекистан выходные мероприятия культура концерт открытая дискуссия музыкальный спектакль "озорник" юлдуз усманова beauty expo uzbekistan 2023 макеты суши восхождение к истине узэекспоцентр bonum factum gallery кинотеатр "зарафшан" караван-сарай культуры икуо хираямы академия художеств национальная библиотека