https://uz.sputniknews.ru/20230217/trendy-kosmetika-eksperty-kak-proxodit-vystavka-beauty-expo-uzbekistan--32350092.html
Тренды, косметика, эксперты: как проходит выставка Beauty Expo Uzbekistan
Тренды, косметика, эксперты: как проходит выставка Beauty Expo Uzbekistan
В Ташкенте стартовала выставка индустрии красоты Beauty Expo Uzbekistan 2023.
2023-02-17T21:05+0500
2023-02-17T21:05+0500
2023-02-17T22:21+0500
видео
узбекистан
ташкент
выставка
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В Ташкенте стартовала выставка индустрии красоты Beauty Expo Uzbekistan 2023.Мероприятие проходит в первом павильоне УзЭкспоцентра. В нем участвуют более 70 компаний, производящих косметику и косметологические аппараты.На выставке можно увидеть и приобрести профессиональную уходовую косметику, а также инъекционные препараты, оборудование для салонов красоты и клиник эстетической медицины.Как проходит выставка - в видеосюжете от корреспондента Sputnik.
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узбекистан, ташкент, выставка
узбекистан, ташкент, выставка
Тренды, косметика, эксперты: как проходит выставка Beauty Expo Uzbekistan
21:05 17.02.2023 (обновлено: 22:21 17.02.2023)
В Ташкенте стартовала выставка индустрии красоты, на которой свою продукцию представляют более 70 косметических компаний.
В Ташкенте стартовала выставка индустрии красоты Beauty Expo Uzbekistan 2023.
Мероприятие проходит в первом павильоне УзЭкспоцентра. В нем участвуют более 70 компаний, производящих косметику и косметологические аппараты.
На выставке можно увидеть и приобрести профессиональную уходовую косметику, а также инъекционные препараты, оборудование для салонов красоты и клиник эстетической медицины.
Как проходит выставка - в видеосюжете от корреспондента Sputnik
.