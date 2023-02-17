https://uz.sputniknews.ru/20230217/trendy-kosmetika-eksperty-kak-proxodit-vystavka-beauty-expo-uzbekistan--32350092.html

Тренды, косметика, эксперты: как проходит выставка Beauty Expo Uzbekistan

Тренды, косметика, эксперты: как проходит выставка Beauty Expo Uzbekistan

В Ташкенте стартовала выставка индустрии красоты Beauty Expo Uzbekistan 2023.

2023-02-17T21:05+0500

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узбекистан

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В Ташкенте стартовала выставка индустрии красоты Beauty Expo Uzbekistan 2023.Мероприятие проходит в первом павильоне УзЭкспоцентра. В нем участвуют более 70 компаний, производящих косметику и косметологические аппараты.На выставке можно увидеть и приобрести профессиональную уходовую косметику, а также инъекционные препараты, оборудование для салонов красоты и клиник эстетической медицины.Как проходит выставка - в видеосюжете от корреспондента Sputnik.

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