https://uz.sputniknews.ru/20230219/aviakompaniya-panorama-airways-nachinaet-vypolnyat-reysy-iz-sochi-v-tashkent-32370969.html
Авиакомпания Panorama Airways начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент
Авиакомпания Panorama Airways начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент
Полёты из Сочи в Ташкент будут осуществляться один раз в неделю - по пятницам.
2023-02-19T11:17+0500
2023-02-19T11:17+0500
2023-02-19T11:17+0500
туризм
сочи
ташкент
рейс
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Авиакомпания Panorama Airways с пятницы начала выполнять рейсы из Сочи в Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Как рассказывали ранее в "Аэродинамике", международный аэропорт Сочи ищет иностранных перевозчиков. В настоящее время полёты в Узбекистан выполняют два авиаперевозчика - "Азимут" и "Uzairways". Он рассказал, что полёты будут осуществляться один раз в неделю - по пятницам. В целом, по информации оператора, до конца зимнего расписания из Сочи будут осуществляться полёты по 19 международным направлениям от 12 перевозчиков. Всего с начала 2023 года обслужено более тысячи международных авиарейсов. Международный аэропорт Сочи был основан в 1945 году. Он был модернизирован в рамках подготовки Зимних Олимпийских игр 2014 года. На сегодняшний день аэропорт представляет современный комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров.
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MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания panorama airways начинает выполнять рейсы из сочи в ташкент полёты из сочи в ташкент будут осуществляться один раз в неделю по пятницам
авиакомпания panorama airways начинает выполнять рейсы из сочи в ташкент полёты из сочи в ташкент будут осуществляться один раз в неделю по пятницам
Авиакомпания Panorama Airways начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент
Полёты из Сочи в Ташкент будут осуществляться один раз в неделю - по пятницам.
ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Авиакомпания Panorama Airways с пятницы начала выполнять рейсы из Сочи в Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".
Как рассказывали ранее в "Аэродинамике", международный аэропорт Сочи ищет иностранных перевозчиков. В настоящее время полёты в Узбекистан выполняют два авиаперевозчика - "Азимут" и "Uzairways".
"Из аэропорта Сочи в Ташкент стартуют полёты новой авиакомпании. Главный южный хаб продолжает наращивать обороты на зарубежных направлениях, 17 февраля в аэропорту Сочи приземлится рейс новой авиакомпании из Узбекистана Panorama Airways", - заявил представитель пресс-службы, отметив, что в 2022 году на узбекских направлениях было обслужено более ста тысяч пассажиров.
Он рассказал, что полёты будут осуществляться один раз в неделю - по пятницам.
"Все перелёты будут выполняться на комфортабельных авиалайнерах Airbus A320", - уточнили в компании.
В целом, по информации оператора, до конца зимнего расписания из Сочи будут осуществляться полёты по 19 международным направлениям от 12 перевозчиков. Всего с начала 2023 года обслужено более тысячи международных авиарейсов.
Международный аэропорт Сочи был основан в 1945 году. Он был модернизирован в рамках подготовки Зимних Олимпийских игр 2014 года. На сегодняшний день аэропорт представляет современный комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров.