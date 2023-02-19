https://uz.sputniknews.ru/20230219/aviakompaniya-panorama-airways-nachinaet-vypolnyat-reysy-iz-sochi-v-tashkent-32370969.html

Авиакомпания Panorama Airways начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент

Авиакомпания Panorama Airways начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент

Полёты из Сочи в Ташкент будут осуществляться один раз в неделю - по пятницам.

2023-02-19T11:17+0500

2023-02-19T11:17+0500

2023-02-19T11:17+0500

туризм

сочи

ташкент

рейс

авиакомпания

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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Авиакомпания Panorama Airways с пятницы начала выполнять рейсы из Сочи в Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Как рассказывали ранее в "Аэродинамике", международный аэропорт Сочи ищет иностранных перевозчиков. В настоящее время полёты в Узбекистан выполняют два авиаперевозчика - "Азимут" и "Uzairways". Он рассказал, что полёты будут осуществляться один раз в неделю - по пятницам. В целом, по информации оператора, до конца зимнего расписания из Сочи будут осуществляться полёты по 19 международным направлениям от 12 перевозчиков. Всего с начала 2023 года обслужено более тысячи международных авиарейсов. Международный аэропорт Сочи был основан в 1945 году. Он был модернизирован в рамках подготовки Зимних Олимпийских игр 2014 года. На сегодняшний день аэропорт представляет современный комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

авиакомпания panorama airways начинает выполнять рейсы из сочи в ташкент полёты из сочи в ташкент будут осуществляться один раз в неделю по пятницам