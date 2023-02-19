https://uz.sputniknews.ru/20230219/ekspert-ob-otkrytii-vtorogo-fronta-protiv-rossii-i-ob-opeke-nato-nad-moldovoy-i-gruziey-32374236.html
Эксперт об открытии второго фронта против России и об опеке НАТО над Молдовой и Грузией
Эксперт об открытии второго фронта против России и об опеке НАТО над Молдовой и Грузией
Военный эксперт прокомментировал идею руководства Североатлантического альянса о наращивании поддержки оборонного потенциала Молдовы и Грузии.
2023-02-19T20:14+0500
2023-02-19T20:14+0500
2023-02-19T20:14+0500
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грузия
эксперт
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Когда в НАТО говорят о защите, то всегда предполагают нападение - об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Так эксперт прокомментировал идею руководства Североатлантического альянса о наращивании поддержки оборонного потенциала Молдовы и Грузии. Как НАТО будет вооружать постсоветские страны и смогут ли они настроить Кишинев и Тбилиси против России - об этом смотрите в нашем видео.
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эксперт об открытии второго фронта против россии и об опеке нато над молдовой и грузией военный эксперт прокомментировал идею руководства североатлантического альянса о наращивании поддержки оборонного потенциала молдовы и грузии
эксперт об открытии второго фронта против россии и об опеке нато над молдовой и грузией военный эксперт прокомментировал идею руководства североатлантического альянса о наращивании поддержки оборонного потенциала молдовы и грузии
Эксперт об открытии второго фронта против России и об опеке НАТО над Молдовой и Грузией
Военный эксперт прокомментировал идею руководства Североатлантического альянса о наращивании поддержки оборонного потенциала Молдовы и Грузии.
Когда в НАТО говорят о защите, то всегда предполагают нападение - об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Так эксперт прокомментировал идею руководства Североатлантического альянса о наращивании поддержки оборонного потенциала Молдовы и Грузии. Как НАТО будет вооружать постсоветские страны и смогут ли они настроить Кишинев и Тбилиси против России - об этом смотрите в нашем видео.