https://uz.sputniknews.ru/20230219/kategoricheski-s-goblinom-voyna-ssha-s-nlo-biznes-zapada-na-golode-i-unitaznye-sanktsii-es-32372005.html

Категорически с Гоблином: война США с НЛО, бизнес Запада на голоде и унитазные санкции ЕС

Категорически с Гоблином: война США с НЛО, бизнес Запада на голоде и унитазные санкции ЕС

В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует сообщения об истощении западных арсеналов, игнорирование западной частью мирового сообщества землетрясения в Сирии и странную войну американцев с аэростатами и инопланетянами.

2023-02-19T14:17+0500

2023-02-19T14:17+0500

2023-02-19T14:17+0500

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сирия

война

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Кроме того, поговорили с нашим гостем о плачевном будущем Грузии, если она решит повторить путь Украины, предложении американских ученых отменить понятия "мужчина" и "женщина", а также идее включить в новый пакет санкций ЕС запрет на экспорт в Россию унитазов. Не пропустите!

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категорически с гоблином война сша с нло бизнес запада на голоде и унитазные санкции ес в новом выпуске категорически с гоблином дмитрий пучков комментирует сообщения об истощении западных арсеналов игнорирование западной частью мирового сообщества землетрясения в сирии и странную войну американцев с аэростатами и инопланетянами