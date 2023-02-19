https://uz.sputniknews.ru/20230219/kategoricheski-s-goblinom-voyna-ssha-s-nlo-biznes-zapada-na-golode-i-unitaznye-sanktsii-es-32372005.html
Категорически с Гоблином: война США с НЛО, бизнес Запада на голоде и унитазные санкции ЕС
Категорически с Гоблином: война США с НЛО, бизнес Запада на голоде и унитазные санкции ЕС
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует сообщения об истощении западных арсеналов, игнорирование западной частью мирового сообщества землетрясения в Сирии и странную войну американцев с аэростатами и инопланетянами.
2023-02-19T14:17+0500
2023-02-19T14:17+0500
2023-02-19T14:17+0500
видео
сша
нло
запад
бизнес
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сирия
война
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Кроме того, поговорили с нашим гостем о плачевном будущем Грузии, если она решит повторить путь Украины, предложении американских ученых отменить понятия "мужчина" и "женщина", а также идее включить в новый пакет санкций ЕС запрет на экспорт в Россию унитазов. Не пропустите!
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категорически с гоблином война сша с нло бизнес запада на голоде и унитазные санкции ес в новом выпуске категорически с гоблином дмитрий пучков комментирует сообщения об истощении западных арсеналов игнорирование западной частью мирового сообщества землетрясения в сирии и странную войну американцев с аэростатами и инопланетянами
категорически с гоблином война сша с нло бизнес запада на голоде и унитазные санкции ес в новом выпуске категорически с гоблином дмитрий пучков комментирует сообщения об истощении западных арсеналов игнорирование западной частью мирового сообщества землетрясения в сирии и странную войну американцев с аэростатами и инопланетянами
Категорически с Гоблином: война США с НЛО, бизнес Запада на голоде и унитазные санкции ЕС
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует сообщения об истощении западных арсеналов, игнорирование западной частью мирового сообщества землетрясения в Сирии и странную войну американцев с аэростатами и инопланетянами.
Кроме того, поговорили с нашим гостем о плачевном будущем Грузии, если она решит повторить путь Украины, предложении американских ученых отменить понятия "мужчина" и "женщина", а также идее включить в новый пакет санкций ЕС запрет на экспорт в Россию унитазов. Не пропустите!