https://uz.sputniknews.ru/20230219/kem-rabotali-krasavitsy-uzbekskoy-ssr---yarkie-arxivnye-kadry-32167550.html
Кем работали красавицы Узбекской ССР - яркие архивные кадры
Кем работали красавицы Узбекской ССР - яркие архивные кадры
"Смугла, красива, черноока, и с хитрецой в глазах! Прекрасна женщина Востока, знаток бы так сказал!", - подобные строки во все времена складывали поэты о восточных красавицах.
2023-02-19T21:01+0500
2023-02-19T21:01+0500
2023-02-19T21:01+0500
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Но какие эти загадочные красавицы Востока в быту? Чем занимались и где работали - Sputnik подготовил для вас архивную фотоподборку с жительницами Узбекской ССР.
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кем работали красавицы узбекской сср яркие архивные кадры смугла красива черноока и с хитрецой в глазах прекрасна женщина востока знаток бы так сказал подобные строки во все времена складывали поэты о восточных красавицах
кем работали красавицы узбекской сср яркие архивные кадры смугла красива черноока и с хитрецой в глазах прекрасна женщина востока знаток бы так сказал подобные строки во все времена складывали поэты о восточных красавицах
Кем работали красавицы Узбекской ССР - яркие архивные кадры
"Смугла, красива, черноока, и с хитрецой в глазах! Прекрасна женщина Востока, знаток бы так сказал!", - подобные строки во все времена складывали поэты о восточных красавицах.
Но какие эти загадочные красавицы Востока в быту? Чем занимались и где работали - Sputnik подготовил для вас архивную фотоподборку с жительницами Узбекской ССР.
© Sputnik / Н. Ключнев
Сотрудник отдела технического контроля Ташкентского тракторного завода Галина Мингазова.
Сотрудник отдела технического контроля Ташкентского тракторного завода Галина Мингазова.
© Sputnik / Всеволод Тарасевич Лаборантка Самаркандской областной больницы № 1 Ирсай Махмудова.
Лаборантка Самаркандской областной больницы № 1 Ирсай Махмудова.
© Sputnik / Н. Утарбеков
Прапорщик Людмила Мещерякова во время отдыха.
Прапорщик Людмила Мещерякова во время отдыха.
© Sputnik / Валерий Шустов
Ткачиха Хивинской ковровой фабрики Зульфия Надирова.
Ткачиха Хивинской ковровой фабрики Зульфия Надирова.
© Sputnik / РИА Новости
Механик-водитель хлопкоуборочного агрегата Турсуна Ахунова из колхоза имени Кирова.
Механик-водитель хлопкоуборочного агрегата Турсуна Ахунова из колхоза имени Кирова.
© Sputnik / Юрий Сомов
Артисты танцевальной группы городской филармонии Нукуса.
Артисты танцевальной группы городской филармонии Нукуса.
© Sputnik / В. Ковреин Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Венера Зарипова.
Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Венера Зарипова.
© Sputnik / В. Ковреин
Сборщица винограда Совхоза имени Юлиуса Фучика в Джизакской области.
Сборщица винограда Совхоза имени Юлиуса Фучика в Джизакской области.
© Sputnik / А. Варфоломеев
Бригадир хлопкоробов совхоза имени В.И. Ленина Шамсикамар Тухтаева.
Бригадир хлопкоробов совхоза имени В.И. Ленина Шамсикамар Тухтаева.
© Sputnik / Георгий Зельма
Младший сержант Ташкентской государственной автомобильной инспекции Дилором Гильфанова.
Младший сержант Ташкентской государственной автомобильной инспекции Дилором Гильфанова.