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Кем работали красавицы Узбекской ССР - яркие архивные кадры
Кем работали красавицы Узбекской ССР - яркие архивные кадры
"Смугла, красива, черноока, и с хитрецой в глазах! Прекрасна женщина Востока, знаток бы так сказал!", - подобные строки во все времена складывали поэты о восточных красавицах.
2023-02-19T21:01+0500
2023-02-19T21:01+0500
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Но какие эти загадочные красавицы Востока в быту? Чем занимались и где работали - Sputnik подготовил для вас архивную фотоподборку с жительницами Узбекской ССР.
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кем работали красавицы узбекской сср яркие архивные кадры смугла красива черноока и с хитрецой в глазах прекрасна женщина востока знаток бы так сказал подобные строки во все времена складывали поэты о восточных красавицах
кем работали красавицы узбекской сср яркие архивные кадры смугла красива черноока и с хитрецой в глазах прекрасна женщина востока знаток бы так сказал подобные строки во все времена складывали поэты о восточных красавицах

Кем работали красавицы Узбекской ССР - яркие архивные кадры

21:01 19.02.2023
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"Смугла, красива, черноока, и с хитрецой в глазах! Прекрасна женщина Востока, знаток бы так сказал!", - подобные строки во все времена складывали поэты о восточных красавицах.
Но какие эти загадочные красавицы Востока в быту? Чем занимались и где работали - Sputnik подготовил для вас архивную фотоподборку с жительницами Узбекской ССР.
© Sputnik / Н. Ключнев

Сотрудник отдела технического контроля Ташкентского тракторного завода Галина Мингазова.

Сотрудник отдела технического контроля Ташкентского тракторного завода Галина Мингазова. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Н. Ключнев

Сотрудник отдела технического контроля Ташкентского тракторного завода Галина Мингазова.

© Sputnik / Всеволод ТарасевичЛаборантка Самаркандской областной больницы № 1 Ирсай Махмудова.
Лаборантка Самаркандской областной больницы № 1 Ирсай Махмудова. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Лаборантка Самаркандской областной больницы № 1 Ирсай Махмудова.
© Sputnik / Н. Утарбеков

Прапорщик Людмила Мещерякова во время отдыха.

Прапорщик Людмила Мещерякова во время отдыха. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Н. Утарбеков

Прапорщик Людмила Мещерякова во время отдыха.

© Sputnik / Валерий Шустов

Ткачиха Хивинской ковровой фабрики Зульфия Надирова.

Ткачиха Хивинской ковровой фабрики Зульфия Надирова. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Валерий Шустов

Ткачиха Хивинской ковровой фабрики Зульфия Надирова.

© Sputnik / РИА Новости

Механик-водитель хлопкоуборочного агрегата Турсуна Ахунова из колхоза имени Кирова.

Механик-водитель хлопкоуборочного агрегата Турсуна Ахунова из колхоза имени Кирова. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / РИА Новости

Механик-водитель хлопкоуборочного агрегата Турсуна Ахунова из колхоза имени Кирова.

© Sputnik / Юрий Сомов

Артисты танцевальной группы городской филармонии Нукуса.

Артисты танцевальной группы городской филармонии Нукуса. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Юрий Сомов

Артисты танцевальной группы городской филармонии Нукуса.

© Sputnik / В. КовреинМастер спорта международного класса по художественной гимнастике Венера Зарипова.
Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Венера Зарипова. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / В. Ковреин
Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Венера Зарипова.
© Sputnik / В. Ковреин

Сборщица винограда Совхоза имени Юлиуса Фучика в Джизакской области.

Сборщица винограда Совхоза имени Юлиуса Фучика в Джизакской области. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / В. Ковреин

Сборщица винограда Совхоза имени Юлиуса Фучика в Джизакской области.

© Sputnik / А. Варфоломеев

Бригадир хлопкоробов совхоза имени В.И. Ленина Шамсикамар Тухтаева.

Бригадир хлопкоробов совхоза имени В.И. Ленина Шамсикамар Тухтаева. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / А. Варфоломеев

Бригадир хлопкоробов совхоза имени В.И. Ленина Шамсикамар Тухтаева.

© Sputnik / Георгий Зельма

Младший сержант Ташкентской государственной автомобильной инспекции Дилором Гильфанова.

Младший сержант Ташкентской государственной автомобильной инспекции Дилором Гильфанова. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Георгий Зельма

Младший сержант Ташкентской государственной автомобильной инспекции Дилором Гильфанова.

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