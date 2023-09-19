https://uz.sputniknews.ru/20230919/kem-rabotali-krasavitsy-uzbekskoy-ssr---yarkie-arxivnye-kadry-32167550.html

Кем работали красавицы Узбекской ССР — яркие архивные кадры

Кем работали красавицы Узбекской ССР — яркие архивные кадры

"Смугла, красива, черноока, и с хитрецой в глазах! Прекрасна женщина Востока, знаток бы так сказал!", - подобные строки во все времена складывали поэты о восточных красавицах.

2023-09-19T09:52+0500

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Но какие эти загадочные красавицы Востока в быту? Чем занимались и где работали — Sputnik подготовил для вас архивную фотоподборку с жительницами Узбекской ССР.

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